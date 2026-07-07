Arjantinli kaptan, şampiyonluk unvanını korumak amacıyla 2026 Dünya Kupası’na katıldı, ancak son dönemde penaltı vuruşlarındaki performansı büyük bir tartışma konusu haline geldi. Atlanta’da Mısır karşısında penaltıyı kaçırmasının ardından – bu maçta Mısır, Yasser İbrahim’in golüyle öne geçmişti – Messi, Dünya Kupasıtarihinde tek bir turnuvada (penaltı atışları hariç) iki penaltıyı kaçıran ilk oyuncu oldu.

Bu istenmeyen rekor, turnuvanın başlarında Avusturya karşısında kaçırdığı penaltının ardından geldi. Tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilmesine rağmen, penaltı noktasındaki psikolojik mücadele, Kuzey Amerika’daki zorlu eleme turlarında ülkesine liderlik etmeye devam eden bu tecrübeli oyuncuyu zorluyor gibi görünüyor.



