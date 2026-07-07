AFP
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Lionel Messi, hiç de istemedikleri bir rekor kırdı! Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”, Mısır karşısında kaçırdığı penaltıyla Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı
Messi, istenmeyen bir turnuva rekoru kırdı
Arjantinli kaptan, şampiyonluk unvanını korumak amacıyla 2026 Dünya Kupası’na katıldı, ancak son dönemde penaltı vuruşlarındaki performansı büyük bir tartışma konusu haline geldi. Atlanta’da Mısır karşısında penaltıyı kaçırmasının ardından – bu maçta Mısır, Yasser İbrahim’in golüyle öne geçmişti – Messi, Dünya Kupasıtarihinde tek bir turnuvada (penaltı atışları hariç) iki penaltıyı kaçıran ilk oyuncu oldu.
Bu istenmeyen rekor, turnuvanın başlarında Avusturya karşısında kaçırdığı penaltının ardından geldi. Tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilmesine rağmen, penaltı noktasındaki psikolojik mücadele, Kuzey Amerika’daki zorlu eleme turlarında ülkesine liderlik etmeye devam eden bu tecrübeli oyuncuyu zorluyor gibi görünüyor.
- AFP
2026’da penaltı atışlarındaki zorluklar
Messi, yaşadığı zorluklarda yalnız değil; zira 2026 turnuvasında 12 yarda mesafeden gol verme oranında önemli bir düşüş gözlemleniyor. Mevcut verilere göre, %65,3’lük gol dönüşüm oranı 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası’nda kaydedilen en düşük oran olup, bu durum kalecilerin ve yüksek baskı ortamının dünyanın en iyi penaltı atıcılarına karşı üstünlük sağladığını gösteriyor.
Arjantinli yıldız, daha önce bu başarısızlıkları, özellikle de kritik maçların başlarında yaşandığında, çok dert ettiğini itiraf etmişti. Messi başka alanlarda gol rekorları kırmaya devam etse de, penaltıdan kaçırdığı fırsatlar, kadrodaki diğer uzmanların gelecekte bu görevleri üstlenip üstlenmemesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı.
- AFP
Arjantin'in hayalleri Firavunlar tarafından tehdit altında
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Mısır-Arjantin karşılaşmasının ilk yarısı, savunma oyuncusu Yasser İbrahim’in hava topu mücadelesinde Lisandro Martinez’i geride bırakarak attığı muhteşem kafa golü sayesinde Firavunlar’ın 1-0’lık sürpriz üstünlüğüyle sona erdi.
Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu üst üste ikinci kez koruma umutları tehlikeye girdi. Mohamed Salah ve takım arkadaşları galibiyeti garantilemek için kararlı bir savunma sergilerken, Messi ise olağanüstü bir performans sergileyen Mısırlı kaleci Mostafa Shobeir karşısında gol önünde şanssızlık yaşadı.
Kaptanın samimi itirafı
Avusturya maçında kaçırdığı penaltıyı değerlendiren kaptan, her zamanki gibi performansı hakkında açık sözlü konuştu. Messi şöyle dedi: “Bugün, penaltıyı kaçırdığım için çok sinirlendiğim bir an oldu. Çok kötü vurdum ama neyse ki o durumu tersine çevirebildik, öne geçtik ve üç puanı aldık; asıl önemli olan da bu.”
Maçın başlarında alışılmadık bir şekilde penaltıyı kaçırdığı için "çok sinirli" hissetmesine rağmen, takımın ortak hedefine odaklanmaya devam ediyor. Şöyle ekledi: "Elbette galibiyet almak planlarımız arasındaydı. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk, özellikle de Dünya Kupası'nın gidişatı göz önüne alındığında."
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