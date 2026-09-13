Bu gol, Messi'nin Miami formasıyla tüm kulvarlardaki 99. golü oldu ve onu ligde 19 gole taşıyarak MLS Gol Krallığı yarışında zirvede tek başına bıraktı. 39 yaşındaki oyuncu, hareketli hücum performansı sırasında devrenin başlarında da topu direkten döndürmüştü. Ancak onun bireysel katkısı, ev sahibi ekibin savunmada yine maçın son bölümünde yaptığı bir hata nedeniyle sonuçta gölgelendi.