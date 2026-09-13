AFP
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Lionel Messi harika bir gole imza attı ama Inter Miami, Doğu Konferansı kapışmasında Nashville SC'nin son dakikada beraberliği kurtarmasıyla galibiyetten oldu
Uzatmalarda gelen beraberlik golü şoke etti
Surridge, dördüncü dakikada Andy Najar'ın pasını gole çevirerek Miami savunmasının arkasına sarktı; Messi'nin tehlikeli köşe vuruşu ise Reed Baker-Whiting'e çarpıp ağlara gitti. Arjantinli yıldız daha sonra, saatin ilerleyen bölümünde Rodrigo De Paul ile verkaç yaptıktan sonra 20 metreden alt köşeyi buldu. Ancak Surridge, uzatma dakikalarının derinlerinde yakın mesafeden bir kez daha ağları havalandırdı, kötü markajı cezalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.
- Getty Images Sport
Messi, 100'lük dönüm noktasına yaklaşıyor
Bu gol, Messi'nin Miami formasıyla tüm kulvarlardaki 99. golü oldu ve onu ligde 19 gole taşıyarak MLS Gol Krallığı yarışında zirvede tek başına bıraktı. 39 yaşındaki oyuncu, hareketli hücum performansı sırasında devrenin başlarında da topu direkten döndürmüştü. Ancak onun bireysel katkısı, ev sahibi ekibin savunmada yine maçın son bölümünde yaptığı bir hata nedeniyle sonuçta gölgelendi.
Liderle puan farkı hâlâ büyük
Bu sonuç, Miami'yi tüm kulvarlarda oynadığı son dokuz maçta yalnızca bir galibiyetle bıraktı. Guillermo Hoyos'un ekibi, Doğu Konferansı'nda 25 maçta topladığı 45 puanla ikinci sıradaki yerini korudu, ancak liderle arasındaki farkı kapatmak için altın bir fırsatı kaçırdı. Nashville ise zirvedeki rahat dokuz puanlık farkını tamamen koruyarak evine dönüyor.
- Getty Images Sport
Kupa finalinde büyük kapışma bekliyor
Miami, çarşamba günü Campeones Cup finalinde Meksika ekibi Cruz Azul ile karşı karşıya gelirken hemen toparlanmak zorunda. Bu maç, çalışma izni onaylandıktan sonra görevi devralacak yeni teknik direktör Kily Gonzalez öncesinde kupa kazanmak için anında bir fırsat sunuyor. Nashville ise gelecek cumartesi Chicago Fire'ı konuk edeceği lig maçına dönecek.
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