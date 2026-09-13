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FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Lionel Messi harika bir gole imza attı ama Inter Miami, Doğu Konferansı kapışmasında Nashville SC'nin son dakikada beraberliği kurtarmasıyla galibiyetten oldu

L. Messi
Inter Miami CF - Nashville SC
Inter Miami CF
Nashville SC
ABD 1

Lionel Messi, Doğu Konferansı lideri Nashville SC'ye karşı ikinci yarıda attığı muhteşem golle Inter Miami'yi kritik bir galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu. Ancak Herons, Sam Surridge'in cumartesi gecesi Nu Stadium'da uzatma dakikalarının sonlarında attığı golle konuk ekibe dramatik bir 2-2 beraberlik getirmesi üzerine üç puandan oldu.

  • Uzatmalarda gelen beraberlik golü şoke etti

    Surridge, dördüncü dakikada Andy Najar'ın pasını gole çevirerek Miami savunmasının arkasına sarktı; Messi'nin tehlikeli köşe vuruşu ise Reed Baker-Whiting'e çarpıp ağlara gitti. Arjantinli yıldız daha sonra, saatin ilerleyen bölümünde Rodrigo De Paul ile verkaç yaptıktan sonra 20 metreden alt köşeyi buldu. Ancak Surridge, uzatma dakikalarının derinlerinde yakın mesafeden bir kez daha ağları havalandırdı, kötü markajı cezalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.


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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    Messi, 100'lük dönüm noktasına yaklaşıyor

    Bu gol, Messi'nin Miami formasıyla tüm kulvarlardaki 99. golü oldu ve onu ligde 19 gole taşıyarak MLS Gol Krallığı yarışında zirvede tek başına bıraktı. 39 yaşındaki oyuncu, hareketli hücum performansı sırasında devrenin başlarında da topu direkten döndürmüştü. Ancak onun bireysel katkısı, ev sahibi ekibin savunmada yine maçın son bölümünde yaptığı bir hata nedeniyle sonuçta gölgelendi.

  • Liderle puan farkı hâlâ büyük

    Bu sonuç, Miami'yi tüm kulvarlarda oynadığı son dokuz maçta yalnızca bir galibiyetle bıraktı. Guillermo Hoyos'un ekibi, Doğu Konferansı'nda 25 maçta topladığı 45 puanla ikinci sıradaki yerini korudu, ancak liderle arasındaki farkı kapatmak için altın bir fırsatı kaçırdı. Nashville ise zirvedeki rahat dokuz puanlık farkını tamamen koruyarak evine dönüyor.

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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    Kupa finalinde büyük kapışma bekliyor

    Miami, çarşamba günü Campeones Cup finalinde Meksika ekibi Cruz Azul ile karşı karşıya gelirken hemen toparlanmak zorunda. Bu maç, çalışma izni onaylandıktan sonra görevi devralacak yeni teknik direktör Kily Gonzalez öncesinde kupa kazanmak için anında bir fırsat sunuyor. Nashville ise gelecek cumartesi Chicago Fire'ı konuk edeceği lig maçına dönecek.

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Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
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