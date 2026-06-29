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‘Lionel Messi gibiydi!’: Leeds'e, yaz transfer döneminde USMNT yıldızı Brenden Aaronson için gelecek tekliflere kapıyı açmaması tavsiye edildi
Aaronson, 2022'de Leeds'e 25 milyon sterlin karşılığında katıldı
Aaronson, 2022 yazında 25 milyon sterlinlik (33 milyon dolar) bir bonservis bedeliyle West Yorkshire'a umut vaat eden bir isim olarak geldi. Sadece bir gol ürettiği ilk sezonu ise hayal kırıklığıyla sona erdi; Leeds, Premier League'den küme düştü.
Taraftarlar, bazı oyuncuların hemen gemiyi terk etmesini hoş karşılamadı; Aaronson da Union Berlin'e kiralık olarak Almanya'nın yolunu tuttu. 2024-25 sezonunda Championship planlarına geri döndü, ancak kanıtlaması gereken çok şey vardı ve bir süre daha istenmeyen ilgi odağı olmaya devam etti.
Şampiyonlukla tamamlanan bir sezon, bazılarını yeniden yanına çekmesine yardımcı oldu, ancak 25 yaşındaki oyuncunun elit seviyedeki yaşama uygun olup olmadığı hâlâ sorgulanıyordu. Bitmek bilmeyen koşuları ve attığı dört gol, 2025-26 sezonunda gidişatı değiştirmesine yardımcı oldu; bu süreçte ülkesinin kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası finallerindeki planlarında da kendine yer buldu.
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USMNT yıldızı Aaronson, Leeds taraftarlarının gönlünü kazandı
Elland Road’daki sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz anlaşma sağlanmadı, peki mevcut transfer döneminde teklif gelirse Leeds satmayı düşünür mü? Aaronson’ın geleceğinin ne olması gerektiği sorulan, eski Leeds United savunmacısı Kilgallon, GOAL’a Kalshi promosyon kodu iş birliğiyle özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şampiyona’da bile, yükseldikleri dönemde, taraftarın gözdesi olmadığı bölümler vardı. Premier League’in başında da biraz eleştiri alıyordu. Taraftarın bir kısmının onun hakkında düşündüklerine bakılırsa, bazen onun önünde ben başlardım!
“Ama bunu tersine çevirdi. Sezonun muhtemelen son dörtte üçlük bölümünde, yarısında, Premier League’de Messi gibiydi. Tam anlamıyla şakaydı ve bütün taraftarların fikrini değiştirip gerçekten ‘bu çocuk oyuncu’ demelerini sağladı.
“Tavrı müthiş. Teknik direktörün de belli ki hoşuna gidiyor. Aslında Dünya Kupası’nda ilk 11’de başlamamasına şaşırdım. Birkaç maç izledim ve yedek kulübesindeydi.”
Leeds'in Aaronson'ın ayrılmasına neden temkinli yaklaşması gerektiği
Kilgallon, Aaronson’ın Daniel Farke’nin kadrosuna kattığı önemli soyut özelliklere de değindi: “Belki kadroyu yükseltmeniz gerektiğini söyleyebilirsiniz ama soyunma odasını da iyi tutmanız gerekir. Bence oyuncu getirip kadroyu güçlendirebilirsiniz, ama orada hâlâ iyi çocukların olması gerekir. Ve bence Farke de bunu seviyor.
“Duyduğuma göre Brenden Aaronson seviliyor. Oradaki soyunma odası iyi. Şimdi kimi getireceğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekir. Yani Chelsea’ye ve bu tür şeylere bakıyorsunuz. Soyunma odası berbat görünüyor, değil mi? Kadroyu güçlendirdikleri ve haftada 200 bin sterlin verdikleri tüm bu oyuncuları getirdiler ama bana göre orası zehir gibi görünüyor. Ve bence Farke’nin ya da Leeds United taraftarlarının veya sahiplerinin istediği şey bu değil.”
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Transfer piyasası: Aaronson Dünya Kupası vitrinde
Aaronson şu anda en göz önündeki vitrinlerden birinde yer alıyor ve Mauricio Pochettino tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşısındaki son Dünya Kupası D Grubu maçında ilk 11'de görevlendirildi.
32 turunda Bosna-Hersek ile oynanacak karşılaşmada daha fazla süre almayı umacak. Ayrıca büyük bir uluslararası turnuvada ilerleme hedefi süren takımın parçası olmaya devam edecek. Bu organizasyon sona erdiğinde ise dikkat yeniden kulüp meselelerine, Leeds'teki sözleşme ve transfer cephesinde bundan sonra neler yaşanacağına çevrilecek.
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