Aaronson, 2022 yazında 25 milyon sterlinlik (33 milyon dolar) bir bonservis bedeliyle West Yorkshire'a umut vaat eden bir isim olarak geldi. Sadece bir gol ürettiği ilk sezonu ise hayal kırıklığıyla sona erdi; Leeds, Premier League'den küme düştü.

Taraftarlar, bazı oyuncuların hemen gemiyi terk etmesini hoş karşılamadı; Aaronson da Union Berlin'e kiralık olarak Almanya'nın yolunu tuttu. 2024-25 sezonunda Championship planlarına geri döndü, ancak kanıtlaması gereken çok şey vardı ve bir süre daha istenmeyen ilgi odağı olmaya devam etti.

Şampiyonlukla tamamlanan bir sezon, bazılarını yeniden yanına çekmesine yardımcı oldu, ancak 25 yaşındaki oyuncunun elit seviyedeki yaşama uygun olup olmadığı hâlâ sorgulanıyordu. Bitmek bilmeyen koşuları ve attığı dört gol, 2025-26 sezonunda gidişatı değiştirmesine yardımcı oldu; bu süreçte ülkesinin kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası finallerindeki planlarında da kendine yer buldu.