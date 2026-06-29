Aaronson, 25 milyon sterlin (33 milyon dolar) transfer ücreti karşılığında, gelecek vaat eden bir oyuncu olarak 2022 yazında West Yorkshire’a geldi. Sadece bir gol attığı ilk sezonu, Leeds’in Premier Lig’den küme düşmesiyle hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Taraftarlar, bazı oyuncuların hemen takımdan ayrılmasını hoş karşılamadı; Aaronson ise kiralık olarak Almanya'nın Union Berlin takımına gitti. 2024-25 sezonunda Championship'e geri döndü, ancak kendini kanıtlaması gereken çok şey vardı ve bir süre daha istenmeyen bir ilgi odağı olmaya devam etti.

Şampiyonlukla sonuçlanan bir sezon, bazı taraftarların tekrar takıma güven duymasına yardımcı oldu, ancak 25 yaşındaki oyuncunun elitler arasında yer almaya uygun olup olmadığına dair sorular hâlâ gündemdeydi. Sıkı çalışması ve attığı dört gol, 2025-26 sezonunda gidişatı değiştirmeye yardımcı oldu; aynı zamanda ülkesinin kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası finalleri kadrosunda yerini garantiledi.