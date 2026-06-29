Getty
Çeviri:
“Lionel Messi gibiydi!” - Leeds’e, yaz transfer döneminde ABD Milli Takımı yıldızı Brenden Aaronson için teklif almaması tavsiye edildi
Aaronson, 2022 yılında 25 milyon sterlin karşılığında Leeds’e katıldı
Aaronson, 25 milyon sterlin (33 milyon dolar) transfer ücreti karşılığında, gelecek vaat eden bir oyuncu olarak 2022 yazında West Yorkshire’a geldi. Sadece bir gol attığı ilk sezonu, Leeds’in Premier Lig’den küme düşmesiyle hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
Taraftarlar, bazı oyuncuların hemen takımdan ayrılmasını hoş karşılamadı; Aaronson ise kiralık olarak Almanya'nın Union Berlin takımına gitti. 2024-25 sezonunda Championship'e geri döndü, ancak kendini kanıtlaması gereken çok şey vardı ve bir süre daha istenmeyen bir ilgi odağı olmaya devam etti.
Şampiyonlukla sonuçlanan bir sezon, bazı taraftarların tekrar takıma güven duymasına yardımcı oldu, ancak 25 yaşındaki oyuncunun elitler arasında yer almaya uygun olup olmadığına dair sorular hâlâ gündemdeydi. Sıkı çalışması ve attığı dört gol, 2025-26 sezonunda gidişatı değiştirmeye yardımcı oldu; aynı zamanda ülkesinin kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası finalleri kadrosunda yerini garantiledi.
- Getty
ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Aaronson, Leeds taraftarlarının kalbini kazandı
Elland Road’daki sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadı; peki, mevcut transfer döneminde teklifler gelirse Leeds onu satmayı düşünür mü? Aaronson’un geleceğinin nasıl olacağı sorusuna yanıt veren eski Whites savunmacısı Kilgallon — Kalshi promosyon kodu kapsamında GOAL’a özel bir röportajda — şunları söyledi: “Championship’te, takımın yükseldiği dönemlerde bile, taraftarların gözdesi olmadığı zamanlar oldu. Sonra Premier League’in başlangıcında da eleştiri alıyordu. Bazı taraftarların onun hakkında ne düşündüğünü düşünürsek, bazen onun yerine ben ilk 11’de başlamak zorunda kalırdım!
“Ama durumu tersine çevirdi. Sezonun son üç çeyreğinde, hatta belki de yarısında, Premier Lig’de adeta Messi gibiydi. Herkesi hayrete düşürdü ve tüm taraftarların fikrini değiştirerek ‘bu çocuk gerçek bir oyuncu’ dedirtti.
“Tutumuyla da harika. Teknik direktörün ondan hoşlandığı belli. Aslında Dünya Kupası’nda ilk 11’de oynamamasına şaşırdım. Birkaç maç izledim ve o yedek kulübesindeydi.”
Leeds, Aaronson’un ayrılmasına neden izin vermemeli?
Kilgallon, Aaronson’un Daniel Farke’nin kadrosuna kattığı önemli manevi niteliklere de değindi: “Belki kadroyu güçlendirmek gerektiğini söyleyebilirsiniz, ama soyunma odasındaki atmosferi de iyi tutmak zorundasınız. Bence yeni oyuncular getirip kadroyu güçlendirebilirsiniz, ama yine de orada iyi arkadaşlar olmalı. Ve bence Farke bunu seviyor.
“Brenden Aaronson’un sevildiğini duydum. Oradaki soyunma odası ortamı iyi. Artık kimi takıma kattığınıza dikkat etmelisiniz. Yani, Chelsea’ye ve benzeri takımlara bakın. Soyunma odası berbat görünüyor, değil mi? Takımı güçlendirmek için bir sürü oyuncu transfer ettiler ve onlara haftada 200 bin sterlin ödüyorlar, ama bana orası zehir gibi geliyor. Ve bence bu, ne Farke’nin, ne de Leeds United taraftarlarının ya da kulüp sahiplerinin istediği bir şey değil.”
- Getty
Transfer piyasası: Aaronson, Dünya Kupası vitrininde
Aaronson şu anda en çok göze çarpan isimlerden biri ve Mauricio Pochettino tarafından ABD’nin Türkiye ile oynayacağı Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçta ilk 11’de yer aldı.
Aaronson, Bosna-Hersek ile oynanacak son 32 turu karşılaşmasında daha fazla süre almayı ve büyük bir uluslararası turnuvada ilerlemeyi hedefliyor. Bu turnuva sona erdiğinde ise dikkatler yeniden kulüp meselelerine ve Leeds'te sözleşme ve transfer cephesinde neler olacağına yönelecek.