"Lionel Messi geçmişte kaldı, Lamine Yamal ise gelecek" - Joan Laporta, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Barcelona'nın kahramanlarının karşı karşıya gelmesini heyecanla bekliyor

Laporta, MetLife Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde New York’ta bulunuyor. Bu finalde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek ve maçta birçok mevcut ve eski Blaugrana oyuncusu yer alacak. İspanya kadrosunda sekiz Barcelona oyuncusu bulunurken, Messi ise Arjantin’in kaptanlığını üstlenecek.

Laporta, kulübün etkisinin final maçı boyunca açıkça görüleceğini belirterek, bu olayı La Masia'nın üst düzey yetenekler yetiştirme kabiliyetinin bir başka kanıtı olarak nitelendirdi. Ayrıca, hangi takım kupayı kaldırırsa kaldırsın, Barcelona'nın altyapısından yetişen oyuncuların futbolun en büyük uluslararası sahnesinde mücadele etmelerinin önemine de vurgu yaptı.