(C)Getty Images
Çeviri:
"Lionel Messi geçmişte kaldı, Lamine Yamal ise gelecek" - Joan Laporta, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Barcelona'nın kahramanlarının karşı karşıya gelmesini heyecanla bekliyor
La Masia ön plana çıkıyor
Laporta, MetLife Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde New York’ta bulunuyor. Bu finalde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek ve maçta birçok mevcut ve eski Blaugrana oyuncusu yer alacak. İspanya kadrosunda sekiz Barcelona oyuncusu bulunurken, Messi ise Arjantin’in kaptanlığını üstlenecek.
Laporta, kulübün etkisinin final maçı boyunca açıkça görüleceğini belirterek, bu olayı La Masia'nın üst düzey yetenekler yetiştirme kabiliyetinin bir başka kanıtı olarak nitelendirdi. Ayrıca, hangi takım kupayı kaldırırsa kaldırsın, Barcelona'nın altyapısından yetişen oyuncuların futbolun en büyük uluslararası sahnesinde mücadele etmelerinin önemine de vurgu yaptı.
- Getty Images
Messi ve Yamal: Bayrağın devri
Laporta, finalde Messi ve Yamal’ın rakip takımların başrolünde yer almasının önemini değerlendirdi. Messi’nin Barcelona’ya yaptığı olağanüstü katkıyı övgüyle anarken, aynı zamanda Yamal’ı kulübün bir sonraki büyük bayraktarı olarak gösterdi.
Laporta, RAC1'e yaptığı açıklamada, "Messi de finale yükseldi ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. "O, La Masia için bir gurur kaynağı. Messi geçmiş ve bugündür; Lamine ise bugün ve gelecektir. Gerçek Barça oyun stiline sahip olduğumuz için çok mutluyuz.
"Başkan olarak, bu iki oyuncuyu kendi altyapımızda yetiştirmiş olmaktan gurur duyuyorum. Buna Joan Garcia, Eric Garcia, muhteşem bir Dünya Kupası geçiren [Pau] Cubarsi, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]'i de ekleyince... Bu muhteşem bir şey."
Barselona'nın etkisi hâlâ açıkça görülüyor
Laporta, bu finali, Barcelona’nın La Masia aracılığıyla dünya çapında yetenekler yetiştirme konusundaki devam eden başarısının bir başka kanıtı olarak görüyor. İspanya milli takımında forma giyen çok sayıda mevcut oyuncunun yanı sıra Messi’nin Arjantin’e liderlik etmesiyle, kulübün futbol felsefesinin en üst seviyede hâlâ etkili olduğuna inanıyor.
Ayrıca Barcelona’nın mevcut kadrosunu överek şöyle konuştu: “Elimizdeki sekiz oyuncuyla çok gurur duyuyoruz. Bu onlar için çok önemli ve başkan olarak böylesine yetenekli oyunculara sahip olduğum için çok memnun ve minnettarım.
"Milli takım düzeyinde, farklı oyun tarzlarının karşılaştığı bu maç, oynanabilecek en iyi maçtır ve hakemin de bu maçta iz bırakması gerekecek. Arjantin daha agresif oynarken, İspanya takımı daha uyumlu bir oyun sergiliyor ve oyun tarzı daha çok Barça’nınkine benziyor. Barça en iyisidir ve bunu herkes kabul ediyor."
- Getty Images Sport
En büyük sahne sizi bekliyor
Arjantin ve İspanya, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek; her iki takımda da Barcelona oyuncuları yoğun bir şekilde yer alıyor. Bu maç sadece dünya şampiyonunu belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Messi’den Yamal’a ve Barcelona’nın şu anki İspanya kadrosuna kadar La Masia mezunları için futbolun en büyük sahnesinde iz bırakmak üzere bir fırsat daha sunacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun