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Adhe Makayasa
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Lionel Messi, efsanevi Arjantin kariyeri Monumental'da duygusal bir sona ulaşırken River Plate'in onursal üyesi ilan edildi

L. Messi
Arjantin
Arjantin - Benin
Benin
Hazırlık Maçları
Inter Miami CF
ABD 1
River Plate
Liga Profesional

Lionel Messi, Benin'e karşı kendi ülkesindeki son milli maçının ardından River Plate tarafından resmen onurlandırıldı. Arjantin devi, tarihi anı Estadio Monumental'de kulüp onurlarıyla ikonik oyun kurucuyu takdim ederek kutladı ve onun ülkenin bir numaralı futbol mabediyle süregelen bağını vurguladı.

  • Tarihi saygı duruşu, ikonik vedaya taç taktı

    River yönetimi, Benin maçı başlamadan hemen önce Messi'yi kulübün onursal üyesi olarak resmen kabul etti. Özel tören, Estadio Monumental'deki Başkanlık Ofisi'nde Stefano Di Carlo'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Forvet oyuncusuna kurumsal üyelik kartı, anı plaketi ve üzerinde soyadı ile ikonik 10 numara bulunan 125. yıl özel forması verildi.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Devler, efsaneye saygı duruşunda bulundu

    Di Carlo, prestijli ödülü Los Millonarios'un tüm üyeleri ve taraftarları adına takdim etti. Bu jest, gök mavisi ve beyaz formayla geçen yirmi yılı aşkın hizmet için içten bir teşekkür niteliği taşıdı. 6 Ekim Salı günü yaşanan o an, Buenos Aires devinin modern Arjantin futbolunun belirleyici figürüne duyduğu en üst düzey saygıyı gözler önüne serdi.

  • Anıtsal bağ, uluslararası mirası tanımlıyor

    Stadyum, Messi'nin 2008'de Uruguay'a karşı burada gol perdesini açmasından bu yana yolculuğu boyunca belirleyici bir rol oynadı. Bu stat, kendi ülkesindeki en verimli sahnesi hâline geldi ve 28 maçta 19 gol üretti; buna Bolivya'ya karşı unutulmaz hat-trick'ler de dahildi. Bu bağ, tıklım tıklım dolu tribünler önünde anlamlı bir finalle noktalandı; tecrübeli yıldız, Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir gol ve iki asistle veda etti.

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