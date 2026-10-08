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Lionel Messi, efsanevi Arjantin kariyeri Monumental'da duygusal bir sona ulaşırken River Plate'in onursal üyesi ilan edildi
Tarihi saygı duruşu, ikonik vedaya taç taktı
River yönetimi, Benin maçı başlamadan hemen önce Messi'yi kulübün onursal üyesi olarak resmen kabul etti. Özel tören, Estadio Monumental'deki Başkanlık Ofisi'nde Stefano Di Carlo'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Forvet oyuncusuna kurumsal üyelik kartı, anı plaketi ve üzerinde soyadı ile ikonik 10 numara bulunan 125. yıl özel forması verildi.
- Getty Images Sport
Devler, efsaneye saygı duruşunda bulundu
Di Carlo, prestijli ödülü Los Millonarios'un tüm üyeleri ve taraftarları adına takdim etti. Bu jest, gök mavisi ve beyaz formayla geçen yirmi yılı aşkın hizmet için içten bir teşekkür niteliği taşıdı. 6 Ekim Salı günü yaşanan o an, Buenos Aires devinin modern Arjantin futbolunun belirleyici figürüne duyduğu en üst düzey saygıyı gözler önüne serdi.
Anıtsal bağ, uluslararası mirası tanımlıyor
Stadyum, Messi'nin 2008'de Uruguay'a karşı burada gol perdesini açmasından bu yana yolculuğu boyunca belirleyici bir rol oynadı. Bu stat, kendi ülkesindeki en verimli sahnesi hâline geldi ve 28 maçta 19 gol üretti; buna Bolivya'ya karşı unutulmaz hat-trick'ler de dahildi. Bu bağ, tıklım tıklım dolu tribünler önünde anlamlı bir finalle noktalandı; tecrübeli yıldız, Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir gol ve iki asistle veda etti.
- AFP
Odak yeniden MLS'e çevrildi
Milli takım görevleri artık resmen sona eren 39 yaşındaki oyuncu, Inter Miami'ye yeniden katılmak üzere hemen ABD'ye dönüyor. Inter Miami, yaklaşan MLS Cup play-off'ları öncesinde en iyi seribaşı konumunu elde etmek için onun varlığına büyük ölçüde güvenecek. Deneyimli yıldızı şimdi, eleme aşamalarına başlamadan önce zorlu lig fikstürü içinde fiziksel durumunu yönetme yönünde acil bir sınav bekliyor.
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