Stadyum, Messi'nin 2008'de Uruguay'a karşı burada gol perdesini açmasından bu yana yolculuğu boyunca belirleyici bir rol oynadı. Bu stat, kendi ülkesindeki en verimli sahnesi hâline geldi ve 28 maçta 19 gol üretti; buna Bolivya'ya karşı unutulmaz hat-trick'ler de dahildi. Bu bağ, tıklım tıklım dolu tribünler önünde anlamlı bir finalle noktalandı; tecrübeli yıldız, Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir gol ve iki asistle veda etti.