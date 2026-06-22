Lionel Messi, Dünya Kupası’nın kralı! Arjantin’in efsane ismi, Avusturya’ya karşı penaltı hatasını telafi ederek tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu

Dallas’ta tarihi bir öğleden sonra yaşandı ve Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 39. yaş gününe sadece birkaç gün kala, Arjantin kaptanı bir gol daha atarak Dünya Kupası finallerinde kariyer gol sayısını 17’ye çıkardı ve Miroslav Klose’nin elinde bulunan 16 gollük rekoru geride bıraktı.

Efsanevi forvet, turnuvaya formunun zirvesindeyken girmiş ve Arjantin’in Cezayir’i 3-0 yendiği açılış maçında attığı muhteşem hat-trick ile farkı önemli ölçüde azaltmıştı. Avusturya’ya karşı attığı kusursuz gol, uluslararası futbolun en prestijli turnuvasında gol atma konusunda artık en üst seviyede olduğunu garanti altına aldı.