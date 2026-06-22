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Lionel Messi, Dünya Kupası’nın kralı! Arjantin’in efsane ismi, Avusturya’ya karşı penaltı hatasını telafi ederek tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu
Messi zirvede tek başına duruyor
Dallas’ta tarihi bir öğleden sonra yaşandı ve Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 39. yaş gününe sadece birkaç gün kala, Arjantin kaptanı bir gol daha atarak Dünya Kupası finallerinde kariyer gol sayısını 17’ye çıkardı ve Miroslav Klose’nin elinde bulunan 16 gollük rekoru geride bıraktı.
Efsanevi forvet, turnuvaya formunun zirvesindeyken girmiş ve Arjantin’in Cezayir’i 3-0 yendiği açılış maçında attığı muhteşem hat-trick ile farkı önemli ölçüde azaltmıştı. Avusturya’ya karşı attığı kusursuz gol, uluslararası futbolun en prestijli turnuvasında gol atma konusunda artık en üst seviyede olduğunu garanti altına aldı.
- Getty Images Sport
Messi'nin istenmeyen istatistiksel ikilisi
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu için her şey yolunda gitmedi; ilk başta rekor kırma anının biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyordu. VAR incelemesinin ardından Arjantin'e maçın başlarında bir penaltı verilmesinin ardından, kaptan 12 yard mesafeden bu dönüm noktasını elde etmek için eline geçen ilk fırsatı değerlendiremedi.
Messi'nin karakterine pek uymayan bu hatası, topu sol direğin yanından dışarıya sürüklemesine neden oldu ve Houston'daki seyircileri şaşkına çevirdi. Opta'nın bildirdiğine göre, bu kaçırılan penaltının ardından Messi, Dünya Kupası tarihinde hem en fazla penaltı atan hem de en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu — sırasıyla yedi ve üç — bu da aksi takdirde kusursuz olan turnuva siciline nadir görülen bir leke olarak kaydoldu.
Sadece gollerden daha fazlasının peşinde
Gol rekoru manşetleri süsleyecek olsa da Messi, Kuzey Amerika’da başka tarihi kilometre taşlarını da kovalıyor. Avusturya maçı öncesinde, tecrübeli oyun kurucu, tüm zamanların en fazla Dünya Kupası asist rekorunda efsanevi vatandaşı Diego Maradona ile eşit durumdaydı.
40 yaşına yaklaşmasına rağmen, Albiceleste üzerindeki etkisi her zamanki kadar güçlü. 2014'ten beri kırılamayan bir rekoru kırarak Messi, çağdaşlarından farkını daha da açtı ve dünya sahnesindeki etkisi söz konusu olduğunda yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
Sınır tanımayan bir miras
Rekor kıran bu gol, Arjantinli taraftarları coşkuya boğan, kendine özgü bir vuruştu. Bu gol, halihazırda 2022 Dünya Kupası kupası ve birçok Copa América şampiyonluğunu barındıran kariyerine yeni bir sayfa ekleyerek, onun efsaneler arasında yer almasına dair hâlâ devam eden tartışmaları fiilen sona erdirdi.
Miroslav Klose’nin 16 gollük rekoru bir zamanlar ulaşılamaz olarak görülüyordu, ancak Messi’nin uzun soluklu performansı ve istikrarı, onun tarih kitaplarını bir kez daha yeniden yazmasını sağladı. Arjantin, şampiyonluğunu korumak için ciddi bir aday gibi göründüğünden, bu ölümsüz 10 numaranın atacağı daha fazla gol olabilir.