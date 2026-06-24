AFP
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Lionel Messi, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının anısına Arjantin’de 85-foot’luk olağanüstü bir heykel ile onurlandırıldı
Patagonya’da rekor kıran bir anıt
Bu anıtın muazzam boyutu, Messi’nin memleketi üzerinde hâlâ sürdürdüğü etkinin bir kanıtıdır. 70 ton çelikten yapılmış, 85 fit (26 metre) yüksekliğindeki yapı, uzak bir petrol üretim kasabası olan Cutral Co'da açıldı. Yerel heykeltıraş Aldo Beroisa, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından Messi'nin Lusail Stadyumu'nda diz çöktüğü o ikonik anı yansıtan eseri titizlikle hazırlamak için 18 ayını harcadı.
Beroisa, Associated Press’e “O, Arjantin’in doğal elçisidir” dedi. “Benim için bu, sadece bir sanatçı olarak değil, bir Arjantinli olarak da çok önemliydi.”
Heykel, efsane futbolcunun milli takım formasını sıkıca kavrayıp gökyüzünü işaret ettiği anı tasvir ediyor; bu, merhum büyükannesine adanmış, hepimizin aşina olduğu bir kutlama hareketi. Cutral Co, geleneksel olarak turizmden çok sanayiyle tanınsa da, heykelin açılışından bu yana kasaba ziyaretçi akınına uğruyor.
- AFP
Hindistan’a adanmış etkinlikten bile daha büyük
Bu son kurulum, forveti büyük bir ölçekte onurlandırmaya yönelik önceki bir girişimi rahatlıkla geride bırakıyor. Geçen Aralık ayında Hindistan’da düzenlenen “GOAT Turu” kapsamında Kalküta’da 70 fit (21,3 metre) yüksekliğinde bir heykel dikilmişti. Ancak bu heykelin, “rüzgarda sallandığı” bildirildiğinden, güvenlik endişeleri nedeniyle Batı Bengal yetkilileri tarafından yakın zamanda sökülmesi emredildi.
Eyalet milletvekili Sharadwat Mukherjee, “Arjantinli futbol efsanesinin heykelinin güvenli olmadığı tespit edildi” dedi. “Heykelin rüzgarda sallandığını fark ettik.” Hindistan’daki yetkililer, o heykelin yeniden dikilebileceği daha sağlam bir yer ararken, Patagonya’daki yeni anıt, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bu futbolcuya adanmış en büyük heykel unvanını resmen elde etti.
Messi sahada rekorlar kırmaya devam ediyor
Bu açıklamanın zamanlaması, Arjantin kaptanı için bir başka tarihi dönüm noktasıyla çakışıyor. Pazartesi günü, Avusturya’ya karşı 2-0 kazanılan maçta Messi iki gol atarak kariyerindeki Dünya Kupası gol sayısını 18’e çıkardı. Böylece, eski Alman forvet Miroslav Klose’nin uzun süredir elinde tuttuğu rekoru geçerek turnuva tarihinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
38 yaşında olan ve bu Çarşamba 39 yaşına girecek olan Messi’nin en üst seviyede sergilediği uzun soluklu performans, hâlâ rakipsizliğini koruyor. Rekor kıran bu performans, Arjantin’i kasıp kavuran “Messimania”yı daha da alevlendirdi ve Patagonya’daki devasa çelik yapının açılışına ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli diğer anma etkinliklerine mükemmel bir zemin hazırladı.
- AFP
Topluluk ruhu ve taraftar katılımı
Çelik ve taştan öte, daha küçük ama aynı derecede tutkulu anma eserleri başka yerlerde de ortaya çıkıyor. Buenos Aires’in bir banliyösünde, sanatçı Leonel García kısa süre önce 1.300 taraftarın isimlerinin yer aldığı büyük ölçekli bir duvar resmini tamamladı. Messi de bu jesti takdir ederek bir video mesajında şöyle dedi: “İnanılmaz… Hepinize, bu projeye destek verenlere, uğrayanlara ve uğramaya devam edenlere çok teşekkür ederim.”
Duvar resmi, Katar'daki turnuvanın ardından bir dostluk maçının tadını çıkaran, rahat bir haldeki Messi'yi tasvir ediyor ve ülkenin 36 yıllık dünya şampiyonluğu bekleyişine son vererek ulusa getirdiği sevinci simgeliyor. García, oyuncunun birleştirici gücüne dikkat çekerek şöyle konuştu: "Messi ülkeye neşe getiriyor... Messi herkesi birleştiriyor... ve bu duvar resmi de aynısını yapıyor, çünkü her yerden, her sosyal sınıftan ve her siyasi kesimden insanlar burada bir araya geliyor."