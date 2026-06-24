Lionel Messi, Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının anısına Arjantin’de 85-foot’luk olağanüstü bir heykel ile onurlandırıldı

Bu anıtın muazzam boyutu, Messi’nin memleketi üzerinde hâlâ sürdürdüğü etkinin bir kanıtıdır. 70 ton çelikten yapılmış, 85 fit (26 metre) yüksekliğindeki yapı, uzak bir petrol üretim kasabası olan Cutral Co'da açıldı. Yerel heykeltıraş Aldo Beroisa, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından Messi'nin Lusail Stadyumu'nda diz çöktüğü o ikonik anı yansıtan eseri titizlikle hazırlamak için 18 ayını harcadı.

Beroisa, Associated Press’e “O, Arjantin’in doğal elçisidir” dedi. “Benim için bu, sadece bir sanatçı olarak değil, bir Arjantinli olarak da çok önemliydi.”

Heykel, efsane futbolcunun milli takım formasını sıkıca kavrayıp gökyüzünü işaret ettiği anı tasvir ediyor; bu, merhum büyükannesine adanmış, hepimizin aşina olduğu bir kutlama hareketi. Cutral Co, geleneksel olarak turizmden çok sanayiyle tanınsa da, heykelin açılışından bu yana kasaba ziyaretçi akınına uğruyor.