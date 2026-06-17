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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Cezayir'e karşı kazanılan maçta attığı üç golün ilkini attıktan sonra neden ağladığını açıklarken, Lionel Scaloni ise “inanılmaz” Arjantin kaptanının “istediği sürece en iyisi olacağını” iddia etti

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Cezayir
L. Scaloni
Arjantin - Cezayir

Lionel Messi, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası açılış maçında Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada tarihi bir hat-trick gerçekleştirerek, neden dünya futbolunun tartışmasız kralı olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı. Inter Miami’nin süperstarı, Kansas City Stadyumu’nda sadece sahada rekoru egale eden performansıyla değil, aynı zamanda tecrübeli oyuncuyu gözyaşlarına boğan duygusal kutlamasıyla da manşetlere damga vurdu.

  • Messi, duygusal kutlamasını açıklıyor

    Inter Miami’nin süperstarı, Kansas City’deki maçı bir hat-trick ile domine etti; ancak ilk yarıda yaptığı gol sevinci, taraftarlar arasında anında endişe ve merak uyandırdı. Ceza sahasının hemen dışından skoru açan 38 yaşındaki oyuncu, gözle görülür şekilde duygulanmıştı; daha sonra gözyaşlarının, tarihte altı Dünya Kupası finalinde oynayan ilk oyuncu olma rekoruna ulaşmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

    "Neden ağladım? Bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu," dedi Messi maçın ardından. "Zor günler geçirdim, ancak tüm kafileye ve takım arkadaşlarıma minnettarım çünkü her zaman yanımda oldular ve bu süreci atlatmam için bana büyük bir güç verdiler."


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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni, tarihe geçen kaptan karşısında hayranlık duydu

    Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, bu ezici galibiyet sırasında Miroslav Klose’nin 16 Dünya Kupası golünden oluşan tüm zamanların rekoruna eşitleyen kaptanı için bir kez daha yeni övgü sözleri bulmak zorunda kaldı. Scaloni, yaşı ne olursa olsun ya da kırmaya devam ettiği rekorlar ne olursa olsun, bu tecrübeli forvetin aktif olduğu sürece dünyanın onu değer vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    "Leo hakkında söyleyecek söz bulamıyorum. Ne diyebilirim ki? O inanılmaz," dedi Scaloni, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere. "Böyle bir başlangıç yapabileceğini hayal etmekle ilgili değil bu. O bunu 20 yıldır yapıyor. Futbol izleyen herkes onu görmek istiyor, sadece Arjantinliler değil. Sonucun ötesinde, onun oyunundan keyif almalıyız. Dünyaya yansıttığı şey inanılmaz. Leo istediği sürece en iyisi olmaya devam edecek; 20 yıldır her maçta bunu yapıyor. Futbolu seven herkes için onu izlemek heyecan verici. O, kelimelerle anlatılması zor bir şey."


  • Taktiksel değişiklikler ve üst üste şampiyonluk arayışı

    Bu zafer, tecrübeli oyuncuyu korumak ve son üçte birde enerjisini saklamasını sağlamak üzere tasarlanmış bir sistem üzerine inşa edildi. Bu taktiksel gelişme, Arjantin’in eski savunma oyuncusu Pablo Zabaleta tarafından da dikkatle izlendi; Zabaleta, mevcut kadronun, Arjantin’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun (GOAT) parlak kariyerinin sonuna yaklaşırken bile en üst seviyede performans göstermesi için mükemmel bir zemin oluşturduğuna inanıyor.

    Ancak Scaloni, galibiyetin etkileyici niteliğine rağmen rehavete kapılmamak gerektiği konusunda hemen uyarıda bulunarak şöyle konuştu: “Rehavete kapılmayacağız; işleri doğru yaparsak ve bugün olduğu gibi çalışırsak, rakiplerimizin bizi yenmesini zorlaştıracağımızı bilmek bize güç veriyor.”

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    Dünya Kupası'nda rekor kırılan bir gece

    Duygusal öykünün ötesinde, bu gece Arjantinli efsane için tam anlamıyla istatistiksel bir üstünlük gecesiydi. Rekor kıran altıncı turnuva katılımının yanı sıra, Arjantin’in 3-0’lık galibiyeti, Messi’yi Dünya Kupası tarihindeki en fazla galibiyet sayısına sahip oyuncular arasında Klose ile eşit konuma getirdi; her ikisi de 17 galibiyete ulaştı.

    Messi, 80. dakikada coşkulu bir ayakta alkış eşliğinde sahadan ayrıldı. Şimdi dikkatini yaklaşan grup aşaması maçlarına çeviren La Albiceleste, 22 Haziran’da Avusturya ile karşılaşacak ve ardından Ürdün’le oynayacağı maçla ilk turunu tamamlayacak. Arjantin, 1962’de Brezilya’dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım olmayı hedefliyor.

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