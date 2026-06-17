Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Cezayir'e karşı kazanılan maçta attığı üç golün ilkini attıktan sonra neden ağladığını açıklarken, Lionel Scaloni ise “inanılmaz” Arjantin kaptanının “istediği sürece en iyisi olacağını” iddia etti

Inter Miami’nin süperstarı, Kansas City’deki maçı bir hat-trick ile domine etti; ancak ilk yarıda yaptığı gol sevinci, taraftarlar arasında anında endişe ve merak uyandırdı. Ceza sahasının hemen dışından skoru açan 38 yaşındaki oyuncu, gözle görülür şekilde duygulanmıştı; daha sonra gözyaşlarının, tarihte altı Dünya Kupası finalinde oynayan ilk oyuncu olma rekoruna ulaşmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

"Neden ağladım? Bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu," dedi Messi maçın ardından. "Zor günler geçirdim, ancak tüm kafileye ve takım arkadaşlarıma minnettarım çünkü her zaman yanımda oldular ve bu süreci atlatmam için bana büyük bir güç verdiler."



