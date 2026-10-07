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Lionel Messi, Dünya Kupası finaliyle ilgili 'garip' komplo teorilerini sert sözlerle eleştirdi ve duygusal veda mesajında Arjantin'den emekliliğini doğruladı
Benin karşısında son bir şov
Efsanevi 10 numara, tescilli tarzıyla sahneye veda etti; 71. dakikada penaltıdan attığı golle, tıklım tıklım dolu Estadio Monumental'de Benin karşısında 3-0'lık net galibiyeti perçinledi. Lionel Scaloni'nin takımına iki de asist yapan Messi, Arjantin formasıyla 126. golünü kaydederek Arjantin Milli Takımı kariyerindeki 21 yılı kusursuz şekilde noktaladı.
Son düdüğün ardından 39 yaşındaki oyuncu mikrofonu eline alarak duygusal bir veda konuşması yaptı. Duygu seli içinde Inter Miami'nin oyun kurucusu, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yakın zamanda kaybetmesinin ardından çıkan ısrarlı söylentilere değindi. Messi, kötü performansla ilgili herhangi bir komplo iddiasını net biçimde reddederken, takım arkadaşlarının sarsılmaz bağlılığını savunmayı tercih etti.
- AFP
İspanya yenilgisi teorilerine son vermek
Buenos Aires’taki taraftarlara doğrudan seslenen Messi, turnuvayı bitirişlerine gölge düşüren spekülasyonları bastırmaya çalıştı. "Gerçek şu ki, bazılarının söylediği gibi finalde garip hiçbir şey olmadı" dedi. "Her şeyimizi verdik. İngiltere’ye karşı oynadığımız maç hem fiziksel hem de duygusal olarak bizi inanılmaz derecede yıprattı. Kıl payı ayakta kaldık.
"Her zaman yaptığımız gibi mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyon olamadık. Ancak hiçbir şüpheniz olmasın, takım arkadaşlarımın her biri bu forma için sahada her şeyini ortaya koydu."
Tecrübeli hücum oyuncusu daha sonra ayrılığının kendisi için taşıdığı kişisel öneme odaklandı ve ağlamamak için kendini zorlayarak, ağustosta 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge’u andı. "Çok fazla duygu var. Açıkçası ilk düşündüğüm şey babam" diye başladı. "Bana kalan tek şey teşekkür etmek. Bu formayı 20 yıl boyunca giymek benim için çok şey ifade etti. Burada olmak için çabalamaktan, savaşmaktan ya da istemekten hiç vazgeçmedim."
Duygusal bir veda ve birlik çağrısı
Messi'nin emekliliği, milli takım için görkemli iki on yıllık dönemin kesin sonunu işaret ediyor. Son sözleri, ülkesini dünyanın dört bir yanında temsil etmekten duyduğu büyük gururun altını çizerken, aynı zamanda takım içindeki uyum için koruyucu bir kalkan görevi gördü.
"Bu benim için çok zor bir an; futbol oynayarak ülkenin dört bir yanını dolaşabildim ve yaşayacak kadar şanslı olduğum her şey için minnettarım" itirafında bulundu. "Geri dönmemek büyük bir üzüntü olacak. Sonsuza kadar geri dönmeyi çok isterdim, çünkü Arjantin'de oynamak bir insanın başına gelebilecek en harika şey."
Konuşmasını meydan okuyan bir tonla tamamlayan Messi, ülkeye yeni nesli koruma çağrısı yaptı. Şöyle dedi: "Güçlü takımlar kurmak için birleşik takımlar kurmanız gerekir, çünkü milli takımın başarısız olmasını görmek isteyen insanlar var ve onlara bu tatmini yaşatmamalıyız."
- AFP
Messi sonrası Arjantin Milli Takımı
İkonik kaptanlarının ağustosta yaptığı emeklilik açıklamasının ardından artık sahneden çekilmesiyle birlikte Arjantin, modern tarihin en büyük oyuncusu olmadan ileriye dönük birlik içinde bir yol çizmek zorunda. Artık sorumluluk, Messi'nin böylesine kararlılıkla savunduğu birlikteliği korumak için kadroya düşüyor.
Messi'nin kendisi için ise futboldaki yakın vadeli odağı Inter Miami olmaya devam ediyor. Milli takım kariyerini kesin olarak noktalasa da Arjantin Milli Takımı'na bıraktığı miras, yeni yetenek kuşağı için hem bir ilham kaynağı hem de aşılması son derece güç bir ölçüt olacak.
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