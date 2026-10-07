Buenos Aires’taki taraftarlara doğrudan seslenen Messi, turnuvayı bitirişlerine gölge düşüren spekülasyonları bastırmaya çalıştı. "Gerçek şu ki, bazılarının söylediği gibi finalde garip hiçbir şey olmadı" dedi. "Her şeyimizi verdik. İngiltere’ye karşı oynadığımız maç hem fiziksel hem de duygusal olarak bizi inanılmaz derecede yıprattı. Kıl payı ayakta kaldık.

"Her zaman yaptığımız gibi mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyon olamadık. Ancak hiçbir şüpheniz olmasın, takım arkadaşlarımın her biri bu forma için sahada her şeyini ortaya koydu."

Tecrübeli hücum oyuncusu daha sonra ayrılığının kendisi için taşıdığı kişisel öneme odaklandı ve ağlamamak için kendini zorlayarak, ağustosta 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge’u andı. "Çok fazla duygu var. Açıkçası ilk düşündüğüm şey babam" diye başladı. "Bana kalan tek şey teşekkür etmek. Bu formayı 20 yıl boyunca giymek benim için çok şey ifade etti. Burada olmak için çabalamaktan, savaşmaktan ya da istemekten hiç vazgeçmedim."



