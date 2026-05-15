Lionel Messi dokuzuncu Ballon d’Or’u kazanabilir mi? Arjantinli efsane ve Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a Ruud Gullit, 2026 Altın Top ödülünü kazanmak için neler olması gerektiğini anlattı
Ballon d'Or listesinde Messi, Ronaldo'nun üç puan önünde
Messi, Katar 2022'de bu başarıya imza attı ve dünya şampiyonluğu için uzun süren bekleyişine son verdi. Ülkesini Orta Doğu'da unutulmaz bir zafere taşıyan eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyun kurucusu, 8. Altın Top ödülünü kazandı.
Artık ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'dan üç zafer önde olan Messi'nin, her zaman formda olan Portekizli forvet ise 2017'de beşinci ve son zaferini kutlamıştı. 41 yaşındaki Manchester United ve Real Madrid efsanesi, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu için yarışan Al-Nassr'da hala formunu koruyor.
Messi, 2026'da 9. Altın Top ödülünü kazanabilir mi?
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlarla dolu Portekiz kadrosunda yer alacak ve gözünü bu turnuvanın en büyük ödülüne dikmiş durumda. CR7, milli takım kaptanı olarak madalya koleksiyonunu simgesel bir şekilde tamamlarsa, Ballon d’Or ödülü için yeniden adaylar arasına girebilir mi?
Messi ve Ronaldo'nun bir Altın Top ödülü daha kazanıp kazanamayacağı sorusuna, 1987'de bu ödülü kazanan eski AC Milan ve Chelsea yıldızı Gullit, MrRaffle.com ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Messi etkili olursa, elbette. Ama Ronaldo da bunu istiyor ve Portekiz'in de iyi bir takımı var."
Yamal'ın Ballon d'Or ödülü için rakipleri
Kazananın daha büyük olasılıkla Barcelona’nın yıldızı Yamal olması bekleniyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Ballon d’Or oylamasında ikinci sırada yer aldı ve parlak özgeçmişinde La Liga ile Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.
Zamanın da lehine olduğu düşünülürse, bu yetenekli gencin Messi'nin sekiz Altın Top rekorunu geride bırakabileceği öne sürülüyor, ancak Gullit bu sürecin 2026'da başlayacağına pek ikna olmuş değil.
Yamal'ın bu yıl ilk ödülünü kazanıp tüm zamanların en iyisini yakalamaya başlayıp başlayamayacağı sorulduğunda, eski Hollanda milli oyuncusu Gullit şöyle dedi: “Bence bu, şu anda Dünya Kupası'nda nasıl performans göstereceğine bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni kazansa bile - Yamal bu sefer bunu kazanamaz zaten - iz bırakmak ve Ballon d'Or yarışında yer almak için Dünya Kupası'nda mükemmel bir performans sergilemesi gerekiyor, çünkü daha önce finalde oynamadı.
“Peki, bu yıl Şampiyonlar Ligi finalinde ona yaklaşan başka kim var? Tabii ki [Ousmane] Dembele - o zaten kazandı. Ama benim için en iyilerden biri Vitinha. İnanılmaz bir oyuncu. Bence o orta sahanın motoru. Dünya Kupası'nda da fantastik bir oyuncu olabilir.”
Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin yıldızları Kane ve Rice adaylar arasında
Şampiyonlar Ligi zaferi, her yıl Ballon d’Or ödülünü kimin kazanacağını belirlemede genellikle büyük rol oynar. Bu kez ise Dünya Kupası bu sınırları bulanıklaştıracak; en prestijli kupa bir kez daha sahiplerini bekliyor.
Bu durum, Bayern Münih ile Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan İngiltere kaptanı Harry Kane'i yarışın içinde tutuyor. Korkutucu forvet, bu sezon Bundesliga şampiyonu için 55 gol attı. Arsenal'in yıldızı Declan Rice, Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek ve İngiltere'de Premier Lig şampiyonluğunun peşinde koşarken, Real Madrid'in "Galactico"su Kylian Mbappe, Fransa için maçın gidişatını değiştiren performanslarıyla kendini Altın Top yarışına sokabilir ve iki kez Dünya Kupası şampiyonu olabilir.