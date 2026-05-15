Lionel Messi dokuzuncu Ballon d’Or’u kazanabilir mi? Arjantinli efsane ve Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a Ruud Gullit, 2026 Altın Top ödülünü kazanmak için neler olması gerektiğini anlattı

Kazananın daha büyük olasılıkla Barcelona’nın yıldızı Yamal olması bekleniyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Ballon d’Or oylamasında ikinci sırada yer aldı ve parlak özgeçmişinde La Liga ile Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

Zamanın da lehine olduğu düşünülürse, bu yetenekli gencin Messi'nin sekiz Altın Top rekorunu geride bırakabileceği öne sürülüyor, ancak Gullit bu sürecin 2026'da başlayacağına pek ikna olmuş değil.

Yamal'ın bu yıl ilk ödülünü kazanıp tüm zamanların en iyisini yakalamaya başlayıp başlayamayacağı sorulduğunda, eski Hollanda milli oyuncusu Gullit şöyle dedi: “Bence bu, şu anda Dünya Kupası'nda nasıl performans göstereceğine bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni kazansa bile - Yamal bu sefer bunu kazanamaz zaten - iz bırakmak ve Ballon d'Or yarışında yer almak için Dünya Kupası'nda mükemmel bir performans sergilemesi gerekiyor, çünkü daha önce finalde oynamadı.

“Peki, bu yıl Şampiyonlar Ligi finalinde ona yaklaşan başka kim var? Tabii ki [Ousmane] Dembele - o zaten kazandı. Ama benim için en iyilerden biri Vitinha. İnanılmaz bir oyuncu. Bence o orta sahanın motoru. Dünya Kupası'nda da fantastik bir oyuncu olabilir.”