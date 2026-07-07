Lionel Messi, dokuz yaşındayken bile bir süperstardı! Tecrübeli oyuncular, antrenmandan sonra geride kalıp “küçük sihirbaz”ı izlerdi

Eskiden Newell's Old Boys'ta forma giyen ve daha sonra futbol ayakkabılarını bir sanatçının fırçasına değiştiren Matias Fondato, genç Messi'yi çevreleyen gerçeküstü atmosferi hatırladı. Ondan birkaç yaş büyük olmalarına rağmen, Fondato ve A takımdaki takım arkadaşları, antrenman tesislerinde gençlik takımlarını alt üst eden bu çocuk dahinin varlığından gayet haberdardı.

Fondato, talkSPORT'a verdiği röportajda, "Herkes, rakip takımları adeta paramparça eden bu minik sihirbastan bahsediyordu," dedi. "O zamanlar ben A Takım'da oynamaya başlamıştım. Ve tüm A Takım, otele gitmeden önce, sadece onu izlemek için orada kalırdık. Duş aldıktan sonra otobüs otele hareket edene kadar biraz vaktimiz oluyordu, biz de gidip maçlarını izlerdik. Onu oynarken izlemek tam anlamıyla absürt bir deneyimdi. Aslında şimdi de aynı, ama o zamanlar henüz dokuz yaşındaydı."



