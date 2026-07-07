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Mohamed Saeed

Çeviri:

Lionel Messi, dokuz yaşındayken bile bir süperstardı! Tecrübeli oyuncular, antrenmandan sonra geride kalıp “küçük sihirbaz”ı izlerdi

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Newell's Old Boys
Liga Profesional

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanıp dünya şampiyonu olmadan önce bile Lionel Messi, Rosario sokaklarında çoktan yaşayan bir efsane olmuştu. Barselona'nın La Masia'sına transfer olmadan çok önce, “küçük sihirbaz” Newell's Old Boys'ta o kadar büyük yankı uyandırıyordu ki, kulübün profesyonel oyuncuları sırf onun dehasını bir an olsun görebilmek için programlarını askıya alıyorlardı.

  • Küçük sihirbaz, kıdemli yıldızları hayrete düşürdü

    Eskiden Newell's Old Boys'ta forma giyen ve daha sonra futbol ayakkabılarını bir sanatçının fırçasına değiştiren Matias Fondato, genç Messi'yi çevreleyen gerçeküstü atmosferi hatırladı. Ondan birkaç yaş büyük olmalarına rağmen, Fondato ve A takımdaki takım arkadaşları, antrenman tesislerinde gençlik takımlarını alt üst eden bu çocuk dahinin varlığından gayet haberdardı.

    Fondato, talkSPORT'a verdiği röportajda, "Herkes, rakip takımları adeta paramparça eden bu minik sihirbastan bahsediyordu," dedi. "O zamanlar ben A Takım'da oynamaya başlamıştım. Ve tüm A Takım, otele gitmeden önce, sadece onu izlemek için orada kalırdık. Duş aldıktan sonra otobüs otele hareket edene kadar biraz vaktimiz oluyordu, biz de gidip maçlarını izlerdik. Onu oynarken izlemek tam anlamıyla absürt bir deneyimdi. Aslında şimdi de aynı, ama o zamanlar henüz dokuz yaşındaydı."


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  • Lionel Messi Barcelona 2009Getty

    "87'nin Takımı" ve Maradona ile yapılan karşılaştırmalar

    Messi’nin gençlik takımı, üç yıl boyunca yenilmezliğini koruyan ve “87 Makinesi” olarak bilinen ünlü bir kadroydu. O kadar küçük yaşta bile, yerel taraftarlar tarafından Diego Maradona ile karşılaştırılmaya başlanmıştı; bu karşılaştırmaların ardında, Messi’nin 1993’te Maradona’nın Newell’s’taki ilk maçında tribünde yer almış olması yatıyordu.

    Dokuz yaşına geldiğinde, genç oyuncu Estadio Marcelo Bielsa’da taraftarlar onun adını haykırırken onlara top sektirme gösterisi yapıyordu.

    "Yani, asıl mesele boyuydu," dedi Fondato, genç forvet hakkında. "Çok, çok minikti, ama aynı zamanda, o yaştaki çocuklara karşı oynarken sanki bir yetişkinin zihnine sahipmiş gibi görünüyordu. Yani, belki de onun aslında ne olacağını tam olarak tahmin edemezdiniz, ama o yaşta gördüğünüz diğer çocuklardan tamamen farklı olduğunu fark edebiliyordunuz."


  • Zamana meydan okuyan bir miras

    Messi, İspanya’ya yaptığı tarihi transferden önce Newell’s formasıyla hiçbir resmi yetişkin maçında oynamamış olsa da, Arjantin’deki etkisi sonsuza dek sürecek. O gençlik maçlarından on yıllar sonra, Pedri gibi eski takım arkadaşlarının onun “çılgın” formunu ve uzun soluklu kariyerini övgüyle bahsettiği bir ortamda, Messi küresel sahnede hakimiyetini sürdürüyor.

    Fondato için, bu tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nı kaldırışını izlemek, Rosario'da başlayan bir yapbozun son parçasıydı.

    "Aslında Arjantin'de bir ara bazı insanlar, 'Ah, Dünya Kupası'nı kazanamıyor. Asla kazanamayacak' diye şikayet ediyordu," diye açıkladı Fondato. "O yüzden Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra ve şu anda yaptıklarına bakıldığında, bu kadar uzun yıllar boyunca aynı performansı sürdürebilmesi inanılmaz. Benim için, ben bir futbolseverdim, bu yüzden hiç şüphem olmadı."

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    Antrenman sahalarından yağlı boya tablolarına

    Fondato ile Messi arasındaki bağ, sonunda sanat sayesinde tam bir döngüye kavuştu. Newcastle’da sekiz yıl yaşadıktan sonra “evlatlık Geordie” haline gelen Fondato, birçok Premier Lig yıldızı için resim yaptı. Ancak onun en önemli konusu, hâlâ Newell’s tesislerinde saha kenarından izlediği o çocuk olmaya devam ediyor.

    "Aslında, benden bir tablosu var," diyen Fondato, bu eseri 2018 Dünya Kupası öncesinde Messi’ye hediye ettiğini belirtti. "Sadece ona bir tablo vermek ve 2018 Dünya Kupası öncesinde Arjantin milli takımının tüm oyuncularını ziyaret etmek istedim." Bu, sanatçı ile henüz dokuz yaşındayken sahada başyapıtlar yaratmaya başlamış olan adam için çok uygun bir yeniden bir araya gelme oldu.

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