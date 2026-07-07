Getty/GOAL
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Lionel Messi, Diego Maradona’dan bu yana Dünya Kupası’nda bir ilke imza attı! Büyüleyici Arjantinli oyuncu, Mısır’a karşı oynanan nefes kesici Dünya Kupası maçında, hemşehrisinin izinden gitti
Tarihi geri dönüş dünyayı şaşkına çevirdi
Arjantin, turnuva tarihinin en dramatik geri dönüşlerinden birini gerçekleştirerek son 16 turunda Mısır’ı 3-2 mağlup etti. Güney Amerika ekibi, Yasser İbrahim ve Mostafa Zico’nun golleriyle iki gol geride kalmıştı.
OptaJoe'ya göre, Arjantin 78. dakikaya kadar gerideydi; bu, bir FIFA Dünya Kupası maçında herhangi bir takımın iki veya daha fazla gol gerideyken uzatmalara gitmeden galibiyete ulaştığı en geç an olarak kayıtlara geçti. Cristian Romero'nun bir golü geri getirmesinin ardından Messi, 83. dakikada skoru eşitleyerek takımı yeniden canlandırdı. Ardından Enzo Fernandez, uzatma dakikalarında kafayla galibiyet golünü attı, Mısır'ın hayallerini yıktı ve mucizevi bir geri dönüşü tamamladı.
Efsanevi bir dönüm noktasına ulaşmak
Bu çarpıcı zafer, dört on yıldır görülmemiş bir istatistiksel başarıya imza atan Messi’nin muhteşem performansıyla gerçekleşti. Messi, maç boyunca Mısır savunmasını adeta perişan etti; üst düzey golcü yeteneğini üstün yaratıcı oyun kuruculukla birleştirdi.
OptaJoe, Messi’nin performansının büyüklüğünü şöyle ortaya koydu: “@FIFAWorldCup maçında gol atan, 5 veya daha fazla dripling yapan ve 5 veya daha fazla açık oyun şansı yaratan son iki oyuncu: Lionel Messi – Mısır (2026), Diego Maradona – Belçika (1986).” Diego Maradona’nın rekoruna eşitleyen Messi, eleme turlarının en kritik anlarında ülkesini omuzlarında taşıyabilme konusundaki eşsiz yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Sahadaki genel etkisi maçın temposunu belirledi ve nihayetinde Mısır’ın çöküşüne neden oldu.
Eşi benzeri görülmemiş bir gol formunda
Yaratıcı dehasının ötesinde, Messi bu turnuvada olağanüstü bir gol rekoruna ulaştı. Messi, kaleci Mostafa Shobeir’e karşı daha önce bir penaltı kaçırmış olsa da, en kritik anda soğukkanlılığını koruyarak golü attı. Maçın son dakikalarında attığı beraberlik golüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı gol sayısını sekize çıkardı. OptaJoe’nun da belirttiği gibi, bu rakam, 1970’de 10 gol atan Alman Gerd Müller’den bu yana, bir turnuvanın ilk beş maçında bir oyuncu tarafından atılan en fazla gol sayısıdır. Bu kadar kusursuz bir bitiricilik, Messi’nin oyununu nasıl geliştirdiğini ortaya koyuyor ve Arjantin’in Kuzey Amerika’daki turnuvanın son aşamalarında maruz kaldığı muazzam baskıya rağmen ölümcül bir hücum gücü olmaya devam etmesini sağlıyor.
- Getty Images Sport
Çeyrek finallere bakış
Arjantin, bu tarihi 3-2'lik zaferden aldığı muazzam ivmeyle, şimdi büyük heyecanla beklenen çeyrek final maçına hazırlanacak. Messi'nin üst düzey bir performans sergilemesi ve uzun süredir kırılamayan rekorları kırmasıyla birlikte, takım son derece tehlikeli bir hal aldı. Arjantin, bir başka dünya şampiyonluğuna doğru durmak bilmeyen yürüyüşünü sürdürürken, rakipler Messi'yi durdurmak için kusursuz savunma stratejileri geliştirmek zorunda kalacak.
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