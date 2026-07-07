Lionel Messi, Diego Maradona’dan bu yana Dünya Kupası’nda bir ilke imza attı! Büyüleyici Arjantinli oyuncu, Mısır’a karşı oynanan nefes kesici Dünya Kupası maçında, hemşehrisinin izinden gitti

Yaratıcı dehasının ötesinde, Messi bu turnuvada olağanüstü bir gol rekoruna ulaştı. Messi, kaleci Mostafa Shobeir’e karşı daha önce bir penaltı kaçırmış olsa da, en kritik anda soğukkanlılığını koruyarak golü attı. Maçın son dakikalarında attığı beraberlik golüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı gol sayısını sekize çıkardı. OptaJoe’nun da belirttiği gibi, bu rakam, 1970’de 10 gol atan Alman Gerd Müller’den bu yana, bir turnuvanın ilk beş maçında bir oyuncu tarafından atılan en fazla gol sayısıdır. Bu kadar kusursuz bir bitiricilik, Messi’nin oyununu nasıl geliştirdiğini ortaya koyuyor ve Arjantin’in Kuzey Amerika’daki turnuvanın son aşamalarında maruz kaldığı muazzam baskıya rağmen ölümcül bir hücum gücü olmaya devam etmesini sağlıyor.