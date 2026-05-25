Lionel Messi’den daha yetenekli mi? ‘Sanatçı’ Ronaldinho ve Andrea Pirlo, David Beckham ve Kaká’nın da yer aldığı AC Milan’ın ‘Galaktik’ kadrosuyla çalışmak nasıldı?
Altın Top ödülü sahibi, artık Netflix belgeselinin yıldızı
Ballon d’Or ödülü sahibi ve iki kez FIFA Yılın Futbolcusu seçilen oyuncu, Barcelona’da geçirdiği unutulmaz beş yıllık dönemi noktaladıktan sonra 2008 yılında San Siro’ya transfer oldu. Ronaldinho, Lionel Messi’nin A takımdaki çıkışını gördükten sonra Camp Nou’dan ayrıldı.
Oyun kurucu yeteneği İtalya'da yeniden alevlendi ve La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası başarılarının yer aldığı şeref listesine Serie A şampiyonluğu da eklendi. Ayrıca, Atletico Mineiro ile memleketine döndüğünde Copa Libertadores zaferinin tadını çıkardı.
Ronaldinho'nun olağanüstü kariyeri ve hayatı, şimdi bir Netflix belgesel dizisinin konusu oldu. Bu yapım, her zaman yüzünde bir gülümsemeyle oynamaya çalışan Ronaldinho'nun futbolun zirvesine nasıl ulaştığını anlatıyor.
Ronaldinho, Messi'den daha yetenekli miydi?
Eski Arsenal savunma oyuncusu Senderos, Ronaldinho ile aynı soyunma odasını ve sahayı paylaşmış, onun nasıl bir oyuncu ve kişilik olduğunu yakından görmüş şanslı isimlerden biri.
Bu deneyimin nasıl olduğu ve 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldinho'nun Messi'den daha üstün teknik becerilere sahip olup olmadığı sorulduğunda, Spreadex Sports ile işbirliği içinde konuşan Senderos, GOAL'a şunları söyledi: “Messi veya başka biriyle karşılaştırmak zor. Takım arkadaşım ya da rakibim olsun, kariyerim boyunca gördüğüm en yetenekli futbolculardan biri, hatta belki de en yeteneklisi.
"Antrenmanlarda her gün yaptıkları kesinlikle inanılmazdı. Onu izlemek bir zevkti ve o takımda birkaç kişi daha vardı. Size şunu söyleyebilirim ki [Andrea] Pirlo da inanılmazdı. Topu istediği yere koyardı, ama Ronaldinho tam bir sanatçıydı. Onu izlemek ne büyük bir zevk, ne büyük bir keyifti."
Milan'ın "Galaktik"leri: Kaká, Şevçenko ve diğerleriyle birlikte oynamak
Ronaldinho, Pirlo ve Beckham’ın yanı sıra Senderos, Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko ve Filippo Inzaghi ile de çalışma fırsatı buldu. Milano’daki antrenmanların olağanüstü bir deneyim olduğu söylendiğinde İsviçreli savunma oyuncusu şöyle ekledi: “Evet, inanılmazdı.
“Carlo Ancelotti harika bir teknik direktördü ve hala da öyle. Bu büyük kişiliklere sahip oyunculardan en iyi şekilde yararlanmayı başardı, onları bir araya getirip aynı hedefe doğru ilerlemelerini sağladı. Bu takımı özel kılan da aslında buydu.
“İlk günümde geldiğimi hatırlıyorum, birkaç oyuncu ayrılıyordu. Biri Lazio’ya gidiyordu, [Cristian] Brocchi, sonra da [Massimo] Oddo Bayern Münih’e gidiyordu. O gün, insanların ailelerinin bir parçasını kaybettikleri için ağladıklarını hatırlıyorum. Bu grubun bir parçası olan iki oyuncuyu kaybetmek.
“Bu iki oyuncu ayrılıyordu ve bu beni gerçekten şok etmişti. Düşündüm ki, bu oyuncular küçük kulüplere gitmiyorlar. Gidiyorlar ve kariyerlerine devam ediyorlar. Takım gerçekten ailesinin bir parçasını kaybediyordu ve beni takıma ve bu gruba gerçekten kabul ettiler. Herkese karşı gerçekten güçlü hissettim çünkü bir aile gibi hissettim.”
Ronaldinho, tüm zamanların en iyileri arasında kendine bir yer edinmiştir
Paris Saint-Germain ile Avrupa sahnesine çıkmış olan Ronaldinho, Güney Amerika’daki köklerine dönmeden önce Milan’da üç yıl geçirdi. 2015 yılında futbolu bıraktı ancak dünya çapındaki efsaneler maçlarında hâlâ düzenli olarak yer alıyor.
O, tüm zamanların en iyileri arasında yer alıyor ve Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı kefeye konuyor. Dünya futbolu, taraftarları koltuklarından kaldırıp nefes kesici anlarla hayran bırakan, onun gibi eğlenceli oyunculara büyük ihtiyaç duyuyor.