Lionel Messi’den daha yetenekli mi? ‘Sanatçı’ Ronaldinho ve Andrea Pirlo, David Beckham ve Kaká’nın da yer aldığı AC Milan’ın ‘Galaktik’ kadrosuyla çalışmak nasıldı?

Eski Arsenal savunma oyuncusu Senderos, Ronaldinho ile aynı soyunma odasını ve sahayı paylaşmış, onun nasıl bir oyuncu ve kişilik olduğunu yakından görmüş şanslı isimlerden biri.

Bu deneyimin nasıl olduğu ve 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldinho'nun Messi'den daha üstün teknik becerilere sahip olup olmadığı sorulduğunda, Spreadex Sports ile işbirliği içinde konuşan Senderos, GOAL'a şunları söyledi: “Messi veya başka biriyle karşılaştırmak zor. Takım arkadaşım ya da rakibim olsun, kariyerim boyunca gördüğüm en yetenekli futbolculardan biri, hatta belki de en yeteneklisi.

"Antrenmanlarda her gün yaptıkları kesinlikle inanılmazdı. Onu izlemek bir zevkti ve o takımda birkaç kişi daha vardı. Size şunu söyleyebilirim ki [Andrea] Pirlo da inanılmazdı. Topu istediği yere koyardı, ama Ronaldinho tam bir sanatçıydı. Onu izlemek ne büyük bir zevk, ne büyük bir keyifti."