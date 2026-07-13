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Lionel Messi de ‘ölümlü’! Eski ‘Three Lions’ yıldızı, Thomas Tuchel’in takımının Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmasını sona erdireceğine inandığını belirterek, İngiltere’ye ‘GOAT’ın kendilerini korkutmaması gerektiğini’ açıkladı
Tüm zamanların en iyisi Messi, Dünya Kupası şampiyonluğunu korumayı hedefliyor
39 yaşında olmasına rağmen, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, hız kesmeye niyetli olmadığını gösteriyor. Şu anda forma giydiği Inter Miami’de MLS’de tarih yazmasının ardından bir başka dünya şampiyonluğu da ufukta görünürken, 9. Altın Top ödülü için yine adaylar arasında yer alabilir.
Güney Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, 2026 Dünya Kupası’nda sekiz gol atarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; ülkesi için ilham kaynağı olmaya devam ederken milli takımda 200 maç barajını da aştı. Diego Maradona’yı andıran bir tarzla Arjantin’i, Katar 2022’de futbolun en prestijli ödülüne taşıdı.
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Bellingham ve Kane, İngiltere milli takımında başrol oynuyorlar
İngiltere, üst üste iki kez şampiyon olma yolunda Messi’nin önünü kesiyor; “Üç Aslanlar”, rekor kıran kaptan Harry Kane ve “Galactico” orta saha oyuncusu Jude Bellingham gibi kendi maç kazandıran oyuncularını sahaya sürüyor.
Arjantin'e – oyuncularına, teknik ekibine ve taraftarlarına – uykusuz geceler yaşatacaklar, peki İngiltere kampında da uykusuz gözler olacak mı? Tuchel ve ekibi, Messi'nin maç üzerindeki etkisini sınırlayacak bir taktik plan geliştirmek zorunda.
Messi'yi nasıl durdurursun? Bu mümkün mü ki?
Bunun mümkün olup olmadığı ya da değişken 10 numaranın bir noktada söz sahibi olacağının kabul edilmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, NetBet Sport ile işbirliği içinde konuşan eski Three Lions savunma oyuncusu Pallister, GOAL’a şunları söyledi: “Messi, 10 yıl önceki Messi değil, bence.
“Evet, hâlâ Arjantin için kilit bir isim, hâlâ en çok güvenilen oyuncu, ama zirvede olduğu dönemdeki kadar etkili olabileceğini sanmıyorum. Eskisi gibi rakip takımların savunmasını kolayca aşabileceğini sanmıyorum.
“Hâlâ harika bir tekniker. Geçen gece [Yeşil Burun Adaları karşısında] ayağının dışıyla topu kontrol edip ağların üst köşesine gönderdiği gol muhteşemdi.
“Gol atabilir. O takımın lideri. Dört yıl önce de öyleydi, şimdi de öyle. Ancak Barcelona’yı Avrupa Kupaları ve La Liga şampiyonluklarına taşıdığı dönemdeki oyuncu olduğunu sanmıyorum.
“Elbette hâlâ tehlikeli bir oyuncu. Artık daha çok sıradan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Dar alanlarda yaratıcı olabilir, topu iyi kullanabilir, gol atabilir.
“Onu bire bir markaj altına alacaklarını ya da buna benzer bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ama o, açıkçası dikkat edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi gereken bir oyuncu. İngiltere takımının zayıf yönlerini inceledik ve bu muhtemelen savunmada yatıyor. Ancak o gece Arjantin’e karşı üstünlüğümüz olacağını düşünüyorum.
“Sıcaklığın bir sorun olacağını sanmıyorum. Maç, Atlanta’daki kapalı spor salonunda oynanacak. Bence oyuncularımız bundan memnun olacak. Ortamda daha rahat hissedecekler.
“O takımda bu maçı kazanabileceklerine dair bir inanç olacağını düşünüyorum. Ve umalım da İspanya, Fransa’yı yensin; çünkü bence Fransa bu turnuvanın en iyi takımı. Onları durdurmak kolay olmayacak.”
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2026 Dünya Kupası: Yarı finalde dört dev takım sahne alacak
Şu anda Altın Ayakkabı sıralamasında Kylian Mbappé’nin başı çektiği Fransa, İngiltere’nin Arjantin ile karşı karşıya gelmesinden 24 saat önce İspanya ile karşılaşacak. Her iki maçta ne olursa olsun, New York’un dış mahallelerinde epik bir final mücadelesi yaşanacak.
Messi orada olmayı umuyor, ancak Kane, Bellingham ve 60 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen bir aslan sürüsü de öyle. Atlanta’da muhtemelen birinin oyunun gidişatını değiştirecek sihirli bir an yaratacağı kesin, ancak bunun kim olacağı ve Neymar ile Cristiano Ronaldo gibi efsanevi isimlerin yanına, sporun en görkemli sahnesinde “son dansını” yapacak başka bir ikonik figürün katılıp katılmayacağı henüz belli değil.
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