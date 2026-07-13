Bunun mümkün olup olmadığı ya da değişken 10 numaranın bir noktada söz sahibi olacağının kabul edilmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, NetBet Sport ile işbirliği içinde konuşan eski Three Lions savunma oyuncusu Pallister, GOAL’a şunları söyledi: “Messi, 10 yıl önceki Messi değil, bence.

“Evet, hâlâ Arjantin için kilit bir isim, hâlâ en çok güvenilen oyuncu, ama zirvede olduğu dönemdeki kadar etkili olabileceğini sanmıyorum. Eskisi gibi rakip takımların savunmasını kolayca aşabileceğini sanmıyorum.

“Hâlâ harika bir tekniker. Geçen gece [Yeşil Burun Adaları karşısında] ayağının dışıyla topu kontrol edip ağların üst köşesine gönderdiği gol muhteşemdi.

“Gol atabilir. O takımın lideri. Dört yıl önce de öyleydi, şimdi de öyle. Ancak Barcelona’yı Avrupa Kupaları ve La Liga şampiyonluklarına taşıdığı dönemdeki oyuncu olduğunu sanmıyorum.

“Elbette hâlâ tehlikeli bir oyuncu. Artık daha çok sıradan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Dar alanlarda yaratıcı olabilir, topu iyi kullanabilir, gol atabilir.

“Onu bire bir markaj altına alacaklarını ya da buna benzer bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ama o, açıkçası dikkat edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi gereken bir oyuncu. İngiltere takımının zayıf yönlerini inceledik ve bu muhtemelen savunmada yatıyor. Ancak o gece Arjantin’e karşı üstünlüğümüz olacağını düşünüyorum.

“Sıcaklığın bir sorun olacağını sanmıyorum. Maç, Atlanta’daki kapalı spor salonunda oynanacak. Bence oyuncularımız bundan memnun olacak. Ortamda daha rahat hissedecekler.

“O takımda bu maçı kazanabileceklerine dair bir inanç olacağını düşünüyorum. Ve umalım da İspanya, Fransa’yı yensin; çünkü bence Fransa bu turnuvanın en iyi takımı. Onları durdurmak kolay olmayacak.”