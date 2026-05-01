Lionel Messi, daha önce Alpine pilotundan imzalı bir kask hediye edilen Formula 1 yıldızı Franco Colapinto'nun hayalini gerçeğe dönüştürdü
Ulusal bir bağlantı
Bu iki ünlü Arjantinli futbolcunun buluşması, Colapinto'nun Buenos Aires'te düzenlenen bir gösteri maçı sırasında Messi'nin gerçekten tanışmak istediği tek kişi olduğunu kamuoyuna açıklamasının ardından Miami'deki antrenman tesislerinde gerçekleşti. Messi'nin milli takım arkadaşı Rodrigo De Paul'un da katıldığı üçlü, profesyonel rekabetin spot ışıklarından uzak, sakin bir an yaşadı. Bu kişisel etkileşim, 22 yaşındaki sürücünün Haziran 2025'te Miami kaptanına imzalı yarış kasklarından birini hediye etmesinin ardından gerçekleşti.
Aslan burcunu rüyada görmek
Toplantının önemine değinen Colapinto, sporcuların medya veya pazarlama baskısı olmadan kişisel düzeyde iletişim kurmalarını sağlayan samimi atmosferi vurguladı.
Motorsport.com'a konuşan Colapinto, "Bilmiyorum. Bence çok yoğun bir yarış olacak. Cumartesi öğleden sonra bir maçları var. Çok özel bir andı. Hayatım boyunca hayalini kurduğum bir şeydi. Herhangi bir Arjantinliye kiminle tanışmak istediğini sorarsanız, cevabı Leo olur. Ben bu şansı yakaladım." dedi.
"Çok özel bir an"
Boca Juniors taraftarı olarak tanınan Alpine sürücüsü, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu isimle rahat bir ortamda vakit geçirme fırsatını çok değerli buldu. Şöyle devam etti: "Elbette çok uzun zamandır onunla tanışmak istiyordum. Ama fırsatım olmamıştı. Kamera yok, pazarlama yok. Sadece ben, o ve Rodrigo [De Paul], üçümüz sohbet ediyorduk. Spor dışında, daha kişisel bir sohbet. Bu, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Onunla tanışma ve vakit geçirme fırsatını yakalamak bile çok özel bir andı."
- AFP
Yarışlar Miami'ye geri dönüyor
Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki yarışların iptal edilmesi nedeniyle beş hafta süren uzun bir aradan sonra Formula 1 sezonu, Miami Grand Prix'si ile yeniden başlayacak. Colapinto, sezonun ilk turlarının ardından deneyimli takım arkadaşı Pierre Gasly'nin 14 puan gerisinde, sürücüler sıralamasında şu anda 16. sırada yer alıyor. Genç Arjantinli sürücü, ulusal kahramanıyla tanışmaktan aldığı ilhamın, Florida'daki yüksek basınçlı sokak pistinde daha güçlü bir performans sergilemesine yardımcı olmasını umuyor.