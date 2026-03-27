Getty Images Sport
Çeviri:
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve... Manuel Neuer mi? Bayern Münih efsanesi, 40. doğum gününde tüm zamanların en iyileri ile aynı kefeye kondu
Neuer, efsaneler arasına katıldı
Neuer'in mirası hakkındaki tartışmalar, Alman kalecinin 40 yaşına basmasıyla yeni bir zirveye ulaştı. "Sweeper-keeper" rolünü yeniden tanımlayan Neuer, artık sadece diğer kalecilerle değil, futbol tarihinin en iyileriyle karşılaştırılıyor.
- Getty
Asırlık bir fırsat
Eski mentoru Magath, bu tecrübeli oyuncunun 15 yıl boyunca sürdürdüğü üstün performansının onu genellikle sadece seçkin golcülere ayrılan bir kategoriye yerleştirdiğini vurguluyor. Teknik direktör, Neuer’in kupa koleksiyonu ve taktiksel gelişime yaptığı bireysel katkının onu bu sporun en ikonik isimleriyle aynı kefeye koyduğunu belirtiyor.
Magath, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Manuel'in performansları, Bayern ve milli takım için önemi ve başarıları göz önüne alındığında, onu pozisyonunda Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum" dedi.
2011 yılında Neuer'i Schalke'den Münih'e getiren 30 milyon avroluk transferi değerlendiren Magath, "Geriye dönüp baktığımda, bu fiyat sadece bir pazarlık değildi, tam bir hediyeydi! Bayern, 15 yıl boyunca dünya çapında bir kaleciye sahip oldu. Bugünün piyasasında, o dönem en iyi formunda olan Manuel'in değeri kesinlikle 150 milyon avro civarında olurdu!" dedi.
Neuer'in oynamaya devam etmesini destekleyin
Mevcut sözleşmesinin süresi dolmak üzereyken, futbol dünyası 2014 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bu yaz eldivenlerini asıp asmayacağını ya da kariyerine devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Bayern, kararı oyuncunun kendisine bıraktı, ancak yakında bir açıklama yapılması bekleniyor.
Magath, "40. yaş gününde, Manuel'e kendisini mutlu edecek bir gelecek kararı vermesi için en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi. "Bence Bayern'de devam etmek isteyip istemediğine kendisi karar vermeli.
Doğru kararı verebilmesi için kendine şu soruları sorması gerekiyor: Vücudu hala yeterince formda mı ve hala motivasyonu var mı? Bir yabancı gözüyle bakarsak, devam etmek için gerekli tüm yeteneklere hala sahip olduğunu söyleyebilirim. Ona tavsiyem, bunu mümkün olduğunca uzun süre en iyi şekilde değerlendirmesi, yani henüz bırakmaması olacaktır."
- (C)Getty Images
Neuer'in Bayern'deki geleceği nasıl olacak?
Neuer'in geleceği hakkında tartışmalar sürerken, Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund, kalecinin akıbetiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Freund, "Manu ile sürekli görüşüyoruz; ne düşündüğünü ve ne hissettiğini biliyoruz. Sonunda bize katılacak" dedi. Neuer ise şu anda, kendisini Mart ayı boyunca sahalardan uzak tutan kas lifi yırtığı sakatlığından kurtulmak için hâlâ mücadele ediyor.