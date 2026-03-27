Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve... Manuel Neuer mi? Bayern Münih efsanesi, 40. doğum gününde tüm zamanların en iyileri ile aynı kefeye kondu

Eski mentoru Magath, bu tecrübeli oyuncunun 15 yıl boyunca sürdürdüğü üstün performansının onu genellikle sadece seçkin golcülere ayrılan bir kategoriye yerleştirdiğini vurguluyor. Teknik direktör, Neuer’in kupa koleksiyonu ve taktiksel gelişime yaptığı bireysel katkının onu bu sporun en ikonik isimleriyle aynı kefeye koyduğunu belirtiyor.

Magath, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Manuel'in performansları, Bayern ve milli takım için önemi ve başarıları göz önüne alındığında, onu pozisyonunda Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede görüyorum" dedi.

2011 yılında Neuer'i Schalke'den Münih'e getiren 30 milyon avroluk transferi değerlendiren Magath, "Geriye dönüp baktığımda, bu fiyat sadece bir pazarlık değildi, tam bir hediyeydi! Bayern, 15 yıl boyunca dünya çapında bir kaleciye sahip oldu. Bugünün piyasasında, o dönem en iyi formunda olan Manuel'in değeri kesinlikle 150 milyon avro civarında olurdu!" dedi.