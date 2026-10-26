Sporun keyifli yanlarından biri de tartışmalar. Bir yıldız, başka bir yıldıza karşı nasıl performans gösterirdi? Bir takım diğerini yenebilir miydi? Hangi dönem daha iyiydi? Elbette en güzeli maçlar, ancak maçlar etrafında dönen tartışmalar da bir o kadar keyifli ve zaman zaman bir o kadar hararetli.

Farklı dönemlerin takımlarını karşılaştırmak elbette tamamen öznel. Ama işin eğlencesi de burada. Bu da bizi FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki futbolcular, 2005'ten bu yana oylarıyla Dünya 11'lerini belirleyerek futbolun en iyi oyuncularından oluşan kadrolar kuruyor. Bu oyuncuların hepsini aynı takımda hayal etmek bile heyecan verici. 2026'nın kazananları 9 Kasım'da açıklanacak ve çok sayıda güçlü aday var.

Ancak o zamana kadar geçmişe bakma vakti. Bu kadrolarda futbolun simge isimleri ve her şeyi kazanmış efsaneler yer aldı. Peki, bugüne kadar seçilen en iyi beş FIFPRO Erkekler Dünya 11'i kadrosu hangileri? GOAL inceliyor.