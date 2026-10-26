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Lionel Messi, Ronaldo 2016Getty Images
Thomas Hindle
Çeviri:

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez aynı hücum hattında mı? En iyi beş FIFPRO Erkekler Dünya 11'i sıralaması

Opinion
L. Messi
C. Ronaldo
FEATURES

2026'da FIFPRO Erkekler Dünya 11'inin 22. kez seçilmesiyle GOAL, bugüne kadar oluşturulan en iyi beş kadroyu sıralıyor.

Sporun keyifli yanlarından biri de tartışmalar. Bir yıldız, başka bir yıldıza karşı nasıl performans gösterirdi? Bir takım diğerini yenebilir miydi? Hangi dönem daha iyiydi? Elbette en güzeli maçlar, ancak maçlar etrafında dönen tartışmalar da bir o kadar keyifli ve zaman zaman bir o kadar hararetli.

Farklı dönemlerin takımlarını karşılaştırmak elbette tamamen öznel. Ama işin eğlencesi de burada. Bu da bizi FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki futbolcular, 2005'ten bu yana oylarıyla Dünya 11'lerini belirleyerek futbolun en iyi oyuncularından oluşan kadrolar kuruyor. Bu oyuncuların hepsini aynı takımda hayal etmek bile heyecan verici. 2026'nın kazananları 9 Kasım'da açıklanacak ve çok sayıda güçlü aday var.

Ancak o zamana kadar geçmişe bakma vakti. Bu kadrolarda futbolun simge isimleri ve her şeyi kazanmış efsaneler yer aldı. Peki, bugüne kadar seçilen en iyi beş FIFPRO Erkekler Dünya 11'i kadrosu hangileri? GOAL inceliyor.

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5FIFPRO Erkekler Dünya İlk 11'i: 2020

    Kaleci: Alisson (Brezilya)

    Defans: Alphonso Davies (Kanada), Sergio Ramos (İspanya), Virgil van Dijk (Hollanda), Trent Alexander-Arnold (İngiltere)

    Orta saha: Kevin De Bruyne (Belçika), Thiago (İspanya), Joshua Kimmich (Almanya)

    Forvet: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Robert Lewandowski (Polonya), Lionel Messi (Arjantin)

    Hücum yeteneği açısından inanılmaz bir kadro.

    İleri uçta Ronaldo, Messi ve Lewandowski var. Polonyalı yıldız, Bayern Münih'te rakiplerine üstünlük kurduğu bir sezonu geride bıraktı. Onlara destek verecek beklerde ise gördüğümüz en iyi hücumcu beklerden ikisi, Alexander-Arnold ve Davies bulunuyor. Peki ya oyunu orta sahadan kurmak isterseniz? De Bruyne ve Thiago var. Onların arkasında Kimmich aksayan işleri toparlıyor, daha geride Ramos ile van Dijk, kalede de Alisson yer alıyor.

    Bu takım gol üstüne gol atardı. Yine de sıralamada kendisinden üstteki bazı takımların sahip olacağı savunma dengesini yakalayıp yakalayamayacağını sorgulamak yerinde olur. Ancak heyecan arıyorsanız, aradığınız takım bu.

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4FIFPRO Erkekler Dünya 11'i: 2011

    Kaleci: Iker Casillas (İspanya)

    Defans oyuncuları: Sergio Ramos (İspanya), Gerard Pique (İspanya), Nemanja Vidic (Sırbistan), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Xavi (İspanya), Xabi Alonso (İspanya)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Wayne Rooney (İngiltere), Lionel Messi (Arjantin)

    Elbette Ronaldo, Messi ve Rooney'den oluşan hücum üçlüsü dikkatleri üzerine çekecek. Ancak 2011, İspanya'nın üstünlük kurduğu bir dönemdi ve bu kadroda da bunun izlerini görmek mümkün.

    Orta sahada İspanya tarihinin en iyilerinden üçü, Iniesta, Xavi ve Alonso var. Dolayısıyla aralarında uyum sorunu yaşanmayacağı açık. Ramos ve Pique savunmada, Casillas ise kalede. Bir takımın omurgası için bundan iyisi olur mu? Adı geçen herkesle Barcelona'daki rolü sayesinde oynamaya alışkın olan Alves'i ve işini tavizsiz yapan bir savunmacı olan Vidic'i de ekleyince eksiksiz bir takım ortaya çıkıyor. Bu takım topu kolay kolay kaybetmez; özellikle Rooney'nin ileride savunmaya yardım etmek için efor sarf edeceğini varsayarsak savunma sağlamlığı da hayalleri süsleyecek düzeyde. 

    Bu kadro, birçok kişinin futbolun en iyi dönemlerinden biri olarak hatırladığı bir çağı yansıtıyor.

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3FIFPRO Erkekler Dünya 11'i: 2007

    Kaleci: Gianluigi Buffon (İtalya)

    Defans oyuncuları: Carles Puyol (İspanya), Fabio Cannavaro (İtalya), John Terry (İngiltere), Alessandro Nesta (İtalya)

    Orta saha oyuncuları: Steven Gerrard (İngiltere), Kaka (Brezilya), Cristiano Ronaldo (Portekiz)

    Forvetler: Ronaldinho (Brezilya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Lionel Messi (Arjantin)

    Ronaldo orta sahada mı? Evet, ama takımın diğer parçalarına bakınca nedenini anlıyorsunuz. Ronaldo'nun orta sahada Kaka ve Gerrard'a katıldığı, Messi'nin ise Drogba ve Ronaldinho ile birlikte hücum hattında yer aldığı bu takım, hücum ağırlıklı.

    Ancak takımınızda Puyol, Cannavaro, Terry ve Nesta gibi defans oyuncuları varsa bu tercihi karşılayabilirsiniz.

    Bu takımda hız, teknik, güç ve yaratıcılık var. Dalga dalga hücum edebilir; dört oyuncunun geride kalması da bunun için yeterli olabilir. Bu takımın temelinde sağlam savunma, hücumda hız ve çok yönlü merkez orta saha oyuncuları var. Mükemmel. 

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  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2FIFPRO Erkekler Dünya 11'i: 2005

    Kaleci: Dida (Brezilya)

    Savunmacılar: Paolo Maldini (İtalya), Alessandro Nesta (İtalya), John Terry (İngiltere), Cafu (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Frank Lampard (İngiltere), Claude Makelele (Fransa), Zinedine Zidane (Fransa)

    Forvetler: Ronaldinho (Brezilya), Andriy Shevchenko (Ukrayna), Samuel Eto'o (Kamerun)

    İstanbul'daki kahramanlıkları düşünüldüğünde, Gerrard'ın yokluğunun bu takımda büyük bir boşluk bıraktığı söylenebilir. Ancak Liverpool efsanesi olmadan da bu kadro yıldızlarla dolu. Sonuçta kadroya girememesinin bir nedeni var.

    Savunmadan başlamak gerek; kusursuza bundan daha fazla yaklaşmak zor. Nesta ve Terry'den oluşan stoper ikilisi son derece güçlü. Maldini'nin soldaki varlığı ise Cafu'nun sağdaki hücum isteğini dengeliyor. Orta sahada Makelele, Lampard ve Zidane'ın arkasını toplayarak dengeli bir üçlü oluşturuyor.

    Hücumda ise Ronaldinho ve Eto'o'nun hızı, Shevchenko'nun bitiriciliğini tamamlıyor. Bu takım belki de en dengeli kadroya sahip. Diğerleri daha yetenekli olabilir. Ancak gerçek bir maç oynanacaksa en iyisi bu takım olabilir. Bu da ilk sıradaki takımı daha da etkileyici kılıyor.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1FIFPRO Erkekler Dünya 11'i: 2016

    Kaleci: Manuel Neuer (Almanya)

    Defans oyuncuları: Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya), Gerard Pique (İspanya), Dani Alves (Brezilya)

    Orta saha oyuncuları: Andres Iniesta (İspanya), Toni Kroos (Almanya), Luka Modric (Hırvatistan)

    Forvetler: Cristiano Ronaldo (Portekiz), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Arjantin)

    Bu takımın zayıf noktasını bulun. İyi şanslar. Cidden, nerede?

    Messi, Ronaldo ve Suarez'in hepsi kariyerlerinin zirvesindeyken hücum hattı muhtemelen en iyisi. Orta sahada Iniesta kariyerinin sonlarına yaklaşıyor ama yanında Kroos ve Modric var. Savunmada ise Madrid'den Marcelo ve Ramos ile Alves'in yanında oynayan Pique sayesinde El Clasico rekabeti tümüyle sahaya yansıyor.

    Buna bir de Neuer'i ekleyin. Ortaya hem yıldız gücü hem de dengesiyle bugüne kadar bir araya getirilmiş her oyuncu topluluğuyla başa baş mücadele edebilecek, akıl almaz bir takım çıkıyor.