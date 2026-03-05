Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefini önemsiyor mu? Inter Miami yıldızının ilgisi, aynı hedefe ulaşacağına dair destek gördüğü için sorgulanıyor

Giuseppe Rossi, Ronaldo'nun hızlı ayakları olan bir genç olarak Red Devils tarafından transfer edildiği yılın ertesi yılı olan 2004'te Old Trafford'a geldi. O, küresel süperstarlığa giden yolda atılan ilk adımlara tanık oldu.

Ronaldo'nun başardığı hiçbir şeye şaşırmıyor, çünkü en iyi olmak için gösterdiği kararlılık erken yaşlarda fark edilmişti. 41 yaşındaki bu efsanevi forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in kaptanlığını üstlenmeye hazırlanırken, hem ulusal hem de uluslararası alanda hala güçlü bir performans sergiliyor.

Orta Doğu'da arka arkaya Altın Ayakkabı ödüllerini kazanan Ronaldo, kariyerinde 965 gole ulaştı ve dört haneli rakamlara hızla yaklaşıyor. Tarih kitaplarında sayısız başka rekoru bulunan Ronaldo, parlak özgeçmişinde lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri ve beş Ballon d'Or ödülü bulunuyor.