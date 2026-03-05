Getty/GOAL
Çeviri:
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefini önemsiyor mu? Inter Miami yıldızının ilgisi, aynı hedefe ulaşacağına dair destek gördüğü için sorgulanıyor
Ronaldo'nun 1000 golü: CR7 bu hedefe ne kadar yakın?
Giuseppe Rossi, Ronaldo'nun hızlı ayakları olan bir genç olarak Red Devils tarafından transfer edildiği yılın ertesi yılı olan 2004'te Old Trafford'a geldi. O, küresel süperstarlığa giden yolda atılan ilk adımlara tanık oldu.
Ronaldo'nun başardığı hiçbir şeye şaşırmıyor, çünkü en iyi olmak için gösterdiği kararlılık erken yaşlarda fark edilmişti. 41 yaşındaki bu efsanevi forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in kaptanlığını üstlenmeye hazırlanırken, hem ulusal hem de uluslararası alanda hala güçlü bir performans sergiliyor.
Orta Doğu'da arka arkaya Altın Ayakkabı ödüllerini kazanan Ronaldo, kariyerinde 965 gole ulaştı ve dört haneli rakamlara hızla yaklaşıyor. Tarih kitaplarında sayısız başka rekoru bulunan Ronaldo, parlak özgeçmişinde lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi zaferleri ve beş Ballon d'Or ödülü bulunuyor.
- Getty
Ronaldo'nun en büyük mirası: Başarıları tekrarlanabilecek mi?
Arjantinli ikon Messi, GOAT'ın başardıklarının çoğunu eşitlemeyi veya daha da iyisini yapmayı başardı. Bunu göz önünde bulundurursak, 1.000 gol barajına ulaşmak Ronaldo'nun en büyük mirası olarak kabul edilebilir mi?
Bu soru Rossi'ye yöneltildiğinde, eski Red Devils forveti - BetVictor Online Casino ile birlikte konuşurken - GOAL'e şunları söyledi: "Evet, ilginç bir soru. Bunun onun mirasının en büyük parçası olup olmadığını hiç düşünmemiştim. Yani, o bireysel ödülleri seviyor. Bireysel övgülerden hoşlanıyor, değil mi? Belki de en çok buna güvenecektir ve haklı olarak da öyle olacaktır.
“Dinle, bir forvet için 1.000 gol atmak... Ben de bir forvetim, keşke 1.000 golüm olsaydı! Hepimizin olmasını isteriz. Gol atmak futbolun en zor kısmıdır ve o bunu 1.000 kez başardı. Öyleyse neden bununla gurur duymasın? Neden göğsünü kabartıp "Evet, bunu başardım" demesin?
Messi, Ronaldo'nun 1.000 golüne yetişmeyi önemsiyor mu?
Haziran ayında 39 yaşına girecek olan Messi de benzer bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile sözleşmesini uzattı ve 2028 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalacak.
Ayrıca 2025'te Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve her sezon 30 veya 40'tan fazla gol atmaya devam ediyor. Güney Amerika'nın 10 numarası 900 gol barajını geçmeye hazırlanıyor ve Ronaldo'nun da üyesi olduğu başka bir özel kulübe katılabileceğine inanıyor.
Bu tür başarılar Messi'nin aklında yer alacak mı? Bu soru kendisine yöneltildiğinde Rossi şöyle cevap verdi: "Emin değilim. Bilmiyorum. Sence o bunun farkında mı? Sence bunu umursuyor mu? Belki içten içe umursuyordur, ama bence ikisinin oyuna yaklaşımı farklı. Ama eminim ki Messi önümüzdeki üç yıl içinde 1000 gol barajını aşacaktır. Şu anda Miami'de ve 2028'e kadar orada kalacak, eminim ki bu hedefe ulaşacaktır."
- Getty
Dünya Kupası macerası: Ronaldo büyük bir başarıya imza atacak mı?
Messi'nin, prestijli bir dünya şampiyonluğunu savunmak isteyen Arjantin'in bu yazki Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenirken, Ronaldo ise Portekiz'i ilk kez bu kupaya ulaştırarak tarihe geçmeyi hedefliyor.
Şimdiye kadar masalsı bir kariyer yaşayan CR7'nin, Dünya Kupası finalinde 1000. golünü atarak bir başka gişe rekoru kıran senaryo yazabileceği öne sürülüyor. Ancak kendisi bu kadar emin değil ve böyle bir kahramanlığın mümkün olup olmadığı sorulduğunda şöyle diyor: "Çok fazla film izlemişsin, bu çok mükemmel olurdu. Gerçeğe dönersek, tüm bu veriler beni mutlu ediyor. Bir milli takım asla tek bir oyuncuya bağlı değildir, ama gollerle fark yaratabilmeyi seviyorum. Gol atmak her zaman iyidir, benim pozisyonum bu. Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum, aksi takdirde burada olmazdım, ama adım adım gidelim. Eğer bu olursa, bu iyi bir işaret olur, kariyerimi güzel bir şekilde sonlandırırım."
Ronaldo, grev yapıp zamansız bir sakatlık geçirdikten sonra, son haftalarda Suudi Arabistan'daki geleceği hakkında sorularla karşı karşıya kaldı. Ancak, 2027 yılına kadar sözleşmesi var ve bir başka büyük uluslararası turnuva dışında bir yerde kulüp kariyerine devam etmesi bekleniyor - emeklilik düşünceleri ise süresiz olarak askıya alındı.
Reklam