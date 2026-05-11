Messi, son dönemdeki formu veya sakatlık sorunları ne olursa olsun, Neymar'ın Brezilya'nın yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Hem Barcelona hem de Paris Saint-Germain'de Neymar ile aynı sahayı paylaşan Albiceleste efsanesi, bu turnuvanın en büyük sahneye en büyük yıldızlarını çıkarması gerektiğine inanıyor.

Lo del Pollo programında konuşan Messi, "En iyi oyuncuların [Dünya Kupası'nda] olmasını istiyoruz ve Neymar, formu ne olursa olsun, her zaman onlardan biri olacak. Brezilya ve futbol için ne kadar önemli olduğu düşünülürse, onu Dünya Kupası'nda görmek harika olurdu. Umarım orada olabilir, ama objektif olamıyorum, çünkü o her zaman orada olmalı. Objektif olamıyorum. Neymar bir arkadaşım. Elbette, onun Dünya Kupası'nda olmasını ve başına iyi şeyler gelmesini çok isterim çünkü kişiliği nedeniyle bunu hak ediyor. Umarım orada olabilir."