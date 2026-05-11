Lionel Messi, "çok özel" bir oyuncu olan Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi "hak ettiğini" vurguluyor ve eski Barcelona takım arkadaşının "her zaman en iyilerden biri olacağını" belirtiyor
Messi'nin yakın bir arkadaşına verdiği destek
Messi, son dönemdeki formu veya sakatlık sorunları ne olursa olsun, Neymar'ın Brezilya'nın yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Hem Barcelona hem de Paris Saint-Germain'de Neymar ile aynı sahayı paylaşan Albiceleste efsanesi, bu turnuvanın en büyük sahneye en büyük yıldızlarını çıkarması gerektiğine inanıyor.
Lo del Pollo programında konuşan Messi, "En iyi oyuncuların [Dünya Kupası'nda] olmasını istiyoruz ve Neymar, formu ne olursa olsun, her zaman onlardan biri olacak. Brezilya ve futbol için ne kadar önemli olduğu düşünülürse, onu Dünya Kupası'nda görmek harika olurdu. Umarım orada olabilir, ama objektif olamıyorum, çünkü o her zaman orada olmalı. Objektif olamıyorum. Neymar bir arkadaşım. Elbette, onun Dünya Kupası'nda olmasını ve başına iyi şeyler gelmesini çok isterim çünkü kişiliği nedeniyle bunu hak ediyor. Umarım orada olabilir."
Neymar'ın eşsiz karizması
Messi, sahadaki teknik yeteneğinin ötesinde, eski takım arkadaşının kişiliğine de dikkat çekti. 38 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Neymar’ın hayata ve profesyonel futbola yaklaşımının sadık bir savunucusu olmaya devam ediyor ve Brezilyalı oyuncunun samimiyetinin modern futbolda nadir görülen bir özellik olduğunu belirtiyor. Neymar, bir dizi diz ameliyatının ardından 2023’ün sonlarından beri milli takımda forma giymediği için şu anda Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye formda olduğunu kanıtlamak için mücadele ediyor.
Messi şunları ekledi: "Çok özel bir karizması var. Rol yapmıyor, sonuçlarını düşünmeden, hissettiklerine göre hayatını olduğu gibi yaşıyor. Hayatını yaşıyor, mutlu ve çok doğal."
Dünya Kupası zaferi için yarış
Dünya Kupası'nın genel durumunu değerlendirirken Messi, son şampiyon Arjantin'in bu sefer kesin favori olmayabileceğini hemen vurguladı.
Inter Miami'nin yıldızı şöyle açıkladı: "Dünya Kupası'nın, katılan takımların kalitesi nedeniyle her zaman karmaşık bir turnuva olduğunu biliyoruz. Her Arjantinli'nin Copa América ya da Dünya Kupası gibi resmi bir turnuva olduğunda her zaman olduğu gibi umutlu olmalıyız, ancak önümüzde daha iyi formda olan başka favoriler olduğunu da kabul etmeliyiz.
"Şu anda Fransa'nın yine çok güçlü göründüğüne inanıyorum; çok sayıda kaliteli oyuncuya sahipler. Ayrıca İspanya'nın da bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum, tıpkı Brezilya gibi - son zamanlarda en iyi formlarında olmasalar da. Hala Brezilya'nın her zaman bir şampiyonluk adayı olduğuna ve herhangi bir büyük turnuvada şampiyonluk için rekabet edebilecek gerekli oyunculara sahip olduğuna inanıyorum."
GOAT için emeklilik planı yok
Arjantin milli takımının durumuna değinen Messi, kadronun bazı fiziksel sorunlarla uğraşsa da, takımdaki yükselen yeteneklerin iyimserlik için bir neden oluşturduğunu belirtti. Gençlik ve tecrübenin uyumlu birleşimini öven Messi, özellikle birçok oyuncunun artık önemli bir olgunlukla ikinci Dünya Kupası'na hazırlandığını vurguladı.
39. yaş gününü Inter Miami'de geçiren eski Barça ikonu, henüz futbolu bırakmaya niyetli olmadığını gösterdi. Messi, futboldaki geleceği konusunda kararlı tavrını sürdürerek, "Futbol oynamayı seviyorum ve artık yapamayacak hale gelene kadar oynamaya devam edeceğim" dedi.