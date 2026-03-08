Getty/GOAL
"Lionel Messi çok fazla!" - Presnel Kimpembe, "çılgın" eski PSG takım arkadaşının Cristiano Ronaldo'nun üzerinde yer almasının nedenini açıklıyor
Kimpembe, GOAT tartışmasını sonlandırıyor
Fransız stoper Kimpembe, iki futbol ikonunun uzun süredir devam eden rekabeti hakkında görüşlerini dile getirdi. 2021 ile 2023 yılları arasında Parc des Princes'te Messi ile aynı soyunma odasını paylaşan Kimpembe, onun günlük dehasını yakından ve şahsen tanık oldu.
Forvetin Paris'e transfer olacağını öğrendiği anı hatırlayan Kimpembe, bu haberin takımda şok dalgası yarattığını itiraf etti. Just Riadh'ın YouTube kanalında açıkça itiraf etti: "Leo Messi'nin PSG'ye transferi mi? Çılgınca... çılgınca... Deli gibiydim. PSG'ye geldiğinde, çok mutlu oluyorsun. Kendine şöyle diyorsun: 'Dünyanın en iyi oyuncusu benim takımımda.'"
Yetenek ve sıkı çalışmanın farkı
Modern dönemin en iyi iki oyuncusu arasında seçim yapması açıkça istendiğinde, 2018 Dünya Kupası şampiyonu tercihi konusunda kararlıydı. Kimpembe şöyle dedi: "İkisini de seviyorum, ama Messi'nin takımını tercih ederim. O çok güçlü. Ronaldo'yu da çok seviyorum, çünkü onun çok çalışkan olduğunu biliyorsunuz. Messi bu yetenekle doğdu. Ronaldo da bu yetenekle doğdu, ama onu kendi tarzında şekillendirdi.
"Messi çok fazla, kardeşim. Onunla rondolar oynadığınızda, teknik kalitesi... ona baskı yapmaya çalışırdınız ama o her şeyi önceden görmüş ve sizi atlatırdı... çılgınca bir şeydi."
Futbol efsanelerinin farklı yolları
Birlikte geçirdikleri zamandan bu yana, bu büyük rekabetin kahramanları farklı kıtalara taşındı. Messi şu anda Inter Miami ile Major League Soccer'da hakimiyet kuruyor, kısa süre önce sözleşmesini 2028'e kadar uzattı ve 2026 sezonunun ilk üç maçında şimdiden üç gol attı.
Bu arada, 41 yaşındaki Ronaldo Suudi Arabistan'da hamstring sakatlığıyla uğraşıyor. Al-Nassr'da yaşadığı bu fiziksel aksiliklere rağmen, 965 gol atmış olan Ronaldo, 1.000 resmi gol gibi inanılmaz bir kilometre taşına ulaşmaya odaklanmış durumda. Kariyerinin son demlerinde, kulübüyle ilk büyük şampiyonluğunu kazanma ve Portekiz'i Dünya Kupası zaferine taşıma gibi iddialı hayallerini hala sürdürüyor.
Kimpembe'nin yeni bölümü
30 yaşındaki Kimpembe de, tek bir kulüpte oynayan bir futbolcu olarak kariyerinde beklenmedik bir dönüş yaşadı. 10 yaşında PSG akademisine katılan Kimpembe, 11 sezonda 241 maça çıktı ve 2025 Şampiyonlar Ligi ve sekiz Ligue 1 şampiyonluğu dahil olmak üzere 26 kupa kazandı. Ciddi sakatlıklar nedeniyle şanssız bir dönem geçirdikten sonra, Katar SC'ye katılmak için Orta Doğu'ya taşındı.
