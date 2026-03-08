"Lionel Messi çok fazla!" - Presnel Kimpembe, "çılgın" eski PSG takım arkadaşının Cristiano Ronaldo'nun üzerinde yer almasının nedenini açıklıyor

Fransız stoper Kimpembe, iki futbol ikonunun uzun süredir devam eden rekabeti hakkında görüşlerini dile getirdi. 2021 ile 2023 yılları arasında Parc des Princes'te Messi ile aynı soyunma odasını paylaşan Kimpembe, onun günlük dehasını yakından ve şahsen tanık oldu.

Forvetin Paris'e transfer olacağını öğrendiği anı hatırlayan Kimpembe, bu haberin takımda şok dalgası yarattığını itiraf etti. Just Riadh'ın YouTube kanalında açıkça itiraf etti: "Leo Messi'nin PSG'ye transferi mi? Çılgınca... çılgınca... Deli gibiydim. PSG'ye geldiğinde, çok mutlu oluyorsun. Kendine şöyle diyorsun: 'Dünyanın en iyi oyuncusu benim takımımda.'"