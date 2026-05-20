AFP
Lionel Messi Caddesi! 2026 Dünya Kupası heyecanı ABD'yi sararken, Inter Miami ve Arjantin'in efsane ismi New York yakınlarında kendi caddesine kavuşuyor
Berkeley Heights'ta efsanevi bir anma töreni
2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesini zafere taşıyan Arjantinli efsane, şimdi adının Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyasına kazındığını görüyor. New Jersey'nin Union County bölgesinde yer alan Berkeley Heights kasabası sakinleri, efsanevi forveti onurlandırmak amacıyla "Leo Messi Way" adının verilmesini resmen onayladı.
Nüfusu 13.000'in biraz üzerinde olan kasaba, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun adını taşımak üzere Sherman Avenue'nun belirli bir bölümünü seçti. Bu jest, Inter Miami kaptanının Major League Soccer'a yüksek profilli bir şekilde katıldığından bu yana Kuzey Amerika'daki spora yaptığı etkiyi kalıcı bir şekilde hatırlatıyor.
Dünya Kupası heyecanı New Jersey'i sardı
Bu anma etkinliği, futbol coşkusunun Amerika Birleşik Devletleri genelinde doruk noktasına ulaştığı bir dönemde düzenleniyor. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, yerel liderler turnuvaya dahil olmanın yollarını arıyor ve Berkeley Heights, bu küresel spor şöleninin en önemli mekanlarından biri olan yakındaki MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek maçlara yönelik hazırlıklara aktif olarak katılıyor.
Bu girişim, BH FIFA Dünya Kupası 26 Görev Gücü tarafından başlatıldı. Bu yerel yönetim grubu, ülke dünyanın en büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, topluluk etkinliklerini tanıtmak ve heyecanı artırmak amacıyla özel olarak kuruldu. Kendi neslinin en büyük oyuncusunun adını bir sokağa vermek, yerel topluluğu turnuvaya bağlamanın en iyi yolu olarak görüldü.
Albiceleste topluluğunun kalbi
"Leo Messi Yolu" tabelasının konumu tesadüf değildir. Tabelanın yeri, bölgedeki Arjantinli taraftarlar için adeta bir ruhani yuva haline gelen yerel bir mekan olan Patria Station Cafe'nin yanına stratejik olarak seçilmiştir. Arjantinli dansçı Carolina Zokalski tarafından kurulan kafe, Albiceleste topluluğu ve futbol tutkunları için tanınmış bir buluşma noktasıdır.
Belediye, tabelayı bu özel kavşağa yerleştirerek taraftarların bir araya gelip Messi'nin kariyerini kutlayabilecekleri bir simge oluşturmuştur. Burası şimdiden taraftarların fotoğraf çekmek için uğrak noktası haline gelmiştir; bu da Messi etkisinin saha sınırlarını aşarak New York metropol bölgesinde yaşayan insanların günlük yaşamlarını da etkilediğinin bir başka kanıtıdır.
Giderek artan Messi etkisi
Messi'nin 2023 yazında Inter Miami'ye katılmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbol dünyası kökünden değişti. Seyirci rekorları alt üst oldu ve onun varlığı her maçı yıldızlarla dolu bir etkinliğe dönüştürdü. New Jersey'de aldığı bu son onur, onun Amerika serüveninin inanılmaz hikâyesinin bir başka bölümü niteliğinde.
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, "Leo Messi Way" gibi jestler, Messi'nin artık sadece misafir bir süperstar değil, Amerikan spor kültürünün derinliklerine yerleşmiş bir kültürel ikon olduğunu vurguluyor. İster Inter Miami'yi kupalara taşıyor olsun, ister dünya sahnesinde son bir dansa hazırlanıyor olsun, adı artık kelimenin tam anlamıyla haritanın bir parçası olacak.