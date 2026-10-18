Inter Miami Teknik Direktörü Kily Gonzalez, takımına bir kez daha galibiyeti getiren performansının ardından yıldız oyuncusunu övmekte gecikmedi. Gonzalez, tecrübeli futbolcunun bitmek bilmeyen azmine ve Florida'da futbol oynamaktan duyduğu belirgin mutluluğa dikkat çekti.

Gonzalez, maçın bitiş düdüğünün ardından, “Dünyayı şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor,” dedi. “Yani açıkçası, onun gibi birinin 39 yaşında yaptıklarını yapabildiğine inanamıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise gerçekten mutlu olduğunu görmek. Mutlu olduğu için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Futbol oynarken keyif alıyor ve kendini evinde hissediyor.”

Gonzalez, Messi'nin takımın genel standartları üzerindeki etkisini de vurguladı. “Her zaman söylediğim gibi, bizi her gün daha iyi olmaya zorluyor. Onun burada olması büyük bir mutluluk,” diye ekledi. “Onu her gördüğümde yüzümde bir gülümseme beliriyor. Beni hâlâ sürekli şaşırtıyor.”



