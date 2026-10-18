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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Lionel Messi büyüsü! Inter Miami'nin yıldızı, Atlanta United karşısında attığı iki muhteşem golle MLS Altın Ayakkabı yarışındaki liderlik farkını açtı

L. Messi
Inter Miami CF
Atlanta United
ABD 1
Atlanta United - Inter Miami CF

Lionel Messi, Major League Soccer’da yaşına meydan okumaya devam ediyor. İki gol attığı etkileyici performansıyla Inter Miami’yi Atlanta United karşısında 3-1’lik galibiyete taşıdı. Efsanevi forvet, eski günlerini hatırlatan çalımları ve etkili bitiriciliğiyle ligin gol krallığı sıralamasındaki zirve konumunu daha da sağlamlaştırdı.

  • Messi, Atlanta'da tüm dikkatleri üzerine çekti

    Inter Miami, German Berterame'nin 45. dakikada attığı golle devre arasından hemen önce öne geçti. Messi de golün hazırlık aşamasında kilit rol oynadı. Ancak Arjantinli yıldız, maçın kopmasını sağlayan performansını ikinci yarıda sergiledi.

    39 yaşındaki Messi, 56. dakikada sağ kanattan içeri kat edip Berterame ile hızlı bir verkaç yaptı. Ardından bir Atlanta savunmacısını geçerek yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Yalnızca dört dakika sonra Luis Suarez, kontra atakta Messi'yi topla buluşturdu. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, kendisini marke eden oyuncuyu geçip kaleci Lucas Hoyos'u mağlup etti.

    Miami'nin eski forveti Fafa Picault, maçın son bölümünde penaltıdan attığı golle ev sahibi ekibin farkı azaltmasını sağladı. Ancak konuk ekip, Mercedes-Benz Stadium'dan üç puanı rahatlıkla aldı.


  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    “Şaşırtmaya hiç ara vermiyor”

    Inter Miami Teknik Direktörü Kily Gonzalez, takımına bir kez daha galibiyeti getiren performansının ardından yıldız oyuncusunu övmekte gecikmedi. Gonzalez, tecrübeli futbolcunun bitmek bilmeyen azmine ve Florida'da futbol oynamaktan duyduğu belirgin mutluluğa dikkat çekti.

    Gonzalez, maçın bitiş düdüğünün ardından, “Dünyayı şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor,” dedi. “Yani açıkçası, onun gibi birinin 39 yaşında yaptıklarını yapabildiğine inanamıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise gerçekten mutlu olduğunu görmek. Mutlu olduğu için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Futbol oynarken keyif alıyor ve kendini evinde hissediyor.”

    Gonzalez, Messi'nin takımın genel standartları üzerindeki etkisini de vurguladı. “Her zaman söylediğim gibi, bizi her gün daha iyi olmaya zorluyor. Onun burada olması büyük bir mutluluk,” diye ekledi. “Onu her gördüğümde yüzümde bir gülümseme beliriyor. Beni hâlâ sürekli şaşırtıyor.”


  • Bin gole doğru ilerleyiş

    Cumartesi günü attığı iki golle Messi, bu sezonki gol sayısını 25'e çıkardı ve MLS gol krallığı yarışında en yakın rakibine altı gol fark attı. Ayrıca 15 asistle LAFC'li Son Heung-min ile ligin asist liderliğini paylaşıyor. Böylece lig tarihinde üst üste üç sezonda 15 asist barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Bu iki gol, Messi'nin kariyerindeki toplam gol sayısını 936'ya yükseltti. Teknik direktörü ise yıldız futbolcunun 1000 gol barajını aşacağından tamamen emin. Gonzalez, “Evet, 1000 gole ulaşacağına inanıyorum. Buna güveniyorum. Bunu yapacağını biliyorum çünkü meydan okumaları seviyor, kendine hedefler koyuyor ve diğer her şeyi zaten başardığı için bu da bir istisna olmayacak” dedi.

    Bu galibiyet, Inter Miami'nin üst üste üçüncü galibiyeti oldu ve takımın Doğu Konferansı'nda Nashville'in arkasındaki ikinciliğini daha da sağlamlaştırdı. Buna karşılık Tata Martino'nun Atlanta United'ı 14. sırada kaldı; bu sonuç, takımın play-off umutlarına ağır bir darbe vurdu.


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    Odağı New York Red Bulls'a çevirmek

    Play-off'a katılmayı şimdiden garantileyen Inter Miami, gelecek cumartesi New York Red Bulls deplasmanında üstün formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

    Messi, üst üste 13 maçta gol katkısında bulunup bu ayın başında Benin'e karşı Arjantin formasıyla millî takım kariyerini noktalamasından bu yana çıktığı yalnızca üç maçta dört gol atarak bu karşılaşmaya müthiş bir formda çıkıyor. Inter Miami, Doğu Konferansı zirvesindeki Nashville üzerindeki baskıyı sürdürmek için Messi'nin sihrine güvenecek.

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