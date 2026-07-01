Getty/GOAL
Çeviri:
"Lionel Messi bir yana" - Gavi, Lamine Yamal'ı "en iyi" olarak nitelendirirken, Barcelona yıldızları İspanya milli takımıyla Dünya Kupası zaferini hedefliyor
Maç formunu yakalamak
Yamal, hamstring sakatlığının Dünya Kupası hazırlıklarını aksatmasının ardından maç formunu özenle geliştiriyor. Barcelona’nın kanat oyuncusu, İspanya milli takımında sahada kaldığı süreyi kademeli olarak artırdı; Yeşil Burun Adaları karşısında 19 dakika, Suudi Arabistan’a karşı gol attığı maçta 45 dakika ve Uruguay karşısında ise 76 dakika forma giydi.
La Vanguardia'ya verdiği röportajda Gavi, Yamal'ın fiziksel olarak en iyi formunda olmasa bile sahip olduğu muazzam kaliteyi vurguladı. Gavi şöyle açıkladı: "Belki henüz yüzde 100 formunda değil. Ama Lamine yüzde 70 formundayken bile zaten en iyisi. Maçlar ilerledikçe daha da iyi hale gelecektir."
- Getty Images Sport
Lionel Messi ile karşılaştırma
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Yamal, şimdiden hayret verici bir başarı listesi oluşturdu. Golden Boy ödülünün sahibi, İspanya milli takımıyla Euro 2024 kupasını kaldırdı ve Barcelona ile üç La Liga şampiyonluğu kazandı.
Yamal, 2025 Ballon d'Or ödülünde Ousmane Dembélé'nin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. Genç oyuncunun dünyanın en yetenekli futbolcusu olup olmadığı sorulduğunda Gavi, onu sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir oyuncunun hemen arkasına yerleştirerek büyük bir destek verdi. "Lionel Messi'yi bir kenara bırakırsak, onu en iyi olarak görüyorum. Ve iyi günde de kötü günde de her zaman onun yanında olacağım," diye konuştu Gavi.
Yoğun küresel baskıyla başa çıkmak
Büyük bir turnuvanın yoğun spot ışıkları genç oyuncuları kolayca bunaltabilir, ancak Yamal her zaman olağanüstü bir olgunluk sergilemiştir. Gavi, takım arkadaşının ününün bir anda zirveye tırmanışını izledikten sonra, onun bu küresel şöhreti hiç zorlanmadan idare edişinden hâlâ hayranlık duyduğunu itiraf etti.
Gavi sözlerine şöyle devam etti: "Bazen ona bunu nasıl başardığını anlamadığımı söylüyorum, çünkü insanlardan asla etkilenmiyor. Onun yerinde olsaydım, bunu inanılmaz derecede zor bulurdum ve stres altına girerdim, ama Lamine her şeyle çok iyi başa çıkıyor ve hiç sarsılmamış gibi görünüyor. Bu, onda gerçekten harika bir özellik."
- Getty Images Sport
İspanya için bundan sonra ne olacak?
İspanya, önümüzdeki son 32 turunda Avusturya ile oynayacağı maç için taktik hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Luis de la Fuente, orta saha kadrosunu nasıl oluşturacağı ve Yamal’ın maçı baştan sona oynayabilecek kadar formda olup olmadığı konusunda ciddi bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Bu Avrupa devi, bir sonraki tura yükselebilmek ve Dünya Kupası’ndaki büyük hayallerini canlı tutabilmek için uyumlu bir performans sergilemek zorunda.