"Lionel Messi bir yana" - Gavi, Lamine Yamal'ı "en iyi" olarak nitelendirirken, Barcelona yıldızları İspanya milli takımıyla Dünya Kupası zaferini hedefliyor

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Yamal, şimdiden hayret verici bir başarı listesi oluşturdu. Golden Boy ödülünün sahibi, İspanya milli takımıyla Euro 2024 kupasını kaldırdı ve Barcelona ile üç La Liga şampiyonluğu kazandı.

Yamal, 2025 Ballon d'Or ödülünde Ousmane Dembélé'nin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. Genç oyuncunun dünyanın en yetenekli futbolcusu olup olmadığı sorulduğunda Gavi, onu sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir oyuncunun hemen arkasına yerleştirerek büyük bir destek verdi. "Lionel Messi'yi bir kenara bırakırsak, onu en iyi olarak görüyorum. Ve iyi günde de kötü günde de her zaman onun yanında olacağım," diye konuştu Gavi.