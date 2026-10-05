Kaptan, salı gününe 207 milli maçta attığı 125 golle ülke rekorunu elinde bulundurarak giriyor; bu olağanüstü performans, Dünya Kupası, iki Copa America şampiyonluğu ve Finalissima ile taçlandı.

85.000 taraftar önünde bu gösteri maçının düzenlenmesinin arkasındaki motivasyonu anlatan AFA Başkanı Claudio Tapia, şöyle dedi: "Dünyanın en iyi oyuncusunu, milli takımımızın simgesini, kaptanımız Lionel Andres Messi'yi davet etme kararı aldık; böylece 6 Ekim'de burada, Arjantin'de gerçekten hak ettiği vedayı yaşayabilecek."

River Plate'in stadındaki gece, bilinçli olarak ülkedeki nihai saygı duruşu şeklinde kurgulandı.