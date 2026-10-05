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Adhe Makayasa
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Lionel Messi, Benin karşısında oynanacak tarihi uluslararası veda maçı öncesinde Arjantin kampına katıldı

L. Messi
Arjantin
Arjantin - Benin
Benin
Hazırlık Maçları
Inter Miami CF
ABD 1

Lionel Messi, salı günü Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanacak görkemli veda hazırlık maçı öncesinde Ezeiza'da Arjantin milli takım kampına katıldı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Arjantin formasını son kez giymeye hazırlanıyor ve kendi şartlarında, eşi benzeri olmayan 21 yıllık milli takım kariyerine noktayı koymaya hazırlanıyor.

  • Kaptan son vedası için geri dönüyor

    39 yaşındaki forvet, Estadio Monumental'da Benin'e karşı oynanacak jübile maçı hazırlıklarına başlamak için pazar günü Ezeiza'ya geldi. Lionel Scaloni'nin ekibi, Bolivya'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından ve Burkina Faso karşısında 7-0'lık farklı galibiyet almasının moraliyle kaptanıyla yeniden bir araya geldi. Yıldız oyuncunun ilk antrenmanı, pazar akşamı takımın geleneksel asadosuyla sona erdi.


  • imago-sport-1080269026.jpgBrazil Photo Press

    Mirası tarihi ihtişamla tanımlandı

    Kaptan, salı gününe 207 milli maçta attığı 125 golle ülke rekorunu elinde bulundurarak giriyor; bu olağanüstü performans, Dünya Kupası, iki Copa America şampiyonluğu ve Finalissima ile taçlandı.

    85.000 taraftar önünde bu gösteri maçının düzenlenmesinin arkasındaki motivasyonu anlatan AFA Başkanı Claudio Tapia, şöyle dedi: "Dünyanın en iyi oyuncusunu, milli takımımızın simgesini, kaptanımız Lionel Andres Messi'yi davet etme kararı aldık; böylece 6 Ekim'de burada, Arjantin'de gerçekten hak ettiği vedayı yaşayabilecek."

    River Plate'in stadındaki gece, bilinçli olarak ülkedeki nihai saygı duruşu şeklinde kurgulandı.

  • Kulüplerin direnci nedeniyle eksik şampiyonlar

    Kilit isimler Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi, 10 numarayla birlikte son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Leandro Paredes de, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından FIFA tarafından verilen 10 maçlık cezaya rağmen tribünlerden destek vermek için orada olacak. Kutlamalar ise, AS Roma'nın ikilinin seyahatine izin vermemesinin ardından, Katar 2022 şampiyonlarından Paulo Dybala ve Nahuel Molina olmadan gerçekleşecek.

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    Arjantin milli takım formasından sonraki hayat

    Ev sahibi ekip, ikonik 10 numaranın etrafını saran Mayıs Güneşi ve defne dallarının yer aldığı, kendilerine özel tek seferlik bir formayla sahaya çıkacak. Başkentte son düdük çaldığında Messi dikkatini yeniden Inter Miami'ye çevirecek; burada sözleşmesi 2028 MLS sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Scaloni içinse odak, bir sonraki büyük turnuva döngüsü öncesinde yeni nesli takıma adapte etmeye tamamen kayacak.

Hazırlık Maçları
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