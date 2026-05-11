Lionel Messi, Barcelona'nın üst üste iki kez La Liga şampiyonluğunu kazanmasına duygusal bir tepki paylaştı

Messi, Inter Miami formasıyla binlerce kilometre uzakta futbol oynuyor olabilir, ancak kalbi hâlâ Spotify Camp Nou’da. Pazar akşamı maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu, bu anı kutlamak için resmi Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Blaugrana taraftarları arasında hızla yayıldığı görülen paylaşımında Messi şöyle yazdı: “Campeones!!! Visca el Barca!!! (Yaşasın Barça)”

Bu mesaj, iki yıl üst üste ulusal ligde hakimiyet kuran Hansi Flick'in takımına açık bir destek göstergesiydi. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi, 2021'de ayrıldığından bu yana Katalan deviyle olan bağını sık sık göstermiş ve bu son zafer, sevgili Blaugrana'sıyla kutlama yapmak için mükemmel bir fırsat oldu.

Instagram/leomessi







