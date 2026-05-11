Lionel Messi, Barcelona'nın üst üste iki kez La Liga şampiyonluğunu kazanmasına duygusal bir tepki paylaştı
GOAT uzaktan kutlama yapıyor
Messi, Inter Miami formasıyla binlerce kilometre uzakta futbol oynuyor olabilir, ancak kalbi hâlâ Spotify Camp Nou’da. Pazar akşamı maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu, bu anı kutlamak için resmi Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Blaugrana taraftarları arasında hızla yayıldığı görülen paylaşımında Messi şöyle yazdı: “Campeones!!! Visca el Barca!!! (Yaşasın Barça)”
Bu mesaj, iki yıl üst üste ulusal ligde hakimiyet kuran Hansi Flick'in takımına açık bir destek göstergesiydi. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi, 2021'de ayrıldığından bu yana Katalan deviyle olan bağını sık sık göstermiş ve bu son zafer, sevgili Blaugrana'sıyla kutlama yapmak için mükemmel bir fırsat oldu.
El Clásico zaferi kupayı garantiledi
Barcelona taraftarları için şampiyonluk, ezeli rakip Real Madrid'e karşı 2-0'lık ezici bir galibiyetle mümkün olan en tatmin edici şekilde garantilendi. Maça girerken ev sahibi takım, şampiyonluk unvanını korumak için tek bir puanın yeterli olacağını biliyordu; ancak rahat bir galibiyet alarak, ligin bitimine üç maç kala puan tablosunun zirvesinde 14 puanlık bir fark yarattı. İlk yarıda Marcus Rashford ve Ferran Torres'in attığı goller, maçı belirleyen faktör oldu.
Bu gece, sadece puan tablosundaki puanlar açısından değil, başka açılardan da tarihi bir geceydi. Bu rekabetin uzun ve efsanevi tarihinde ilk kez, Katalan kulübü en büyük rakibine karşı oynadığı maçta matematiksel olarak La Liga şampiyonluğunu garantilemeyi başardı. Sonuç, şampiyonluklarını kesinleştirmekle kalmayıp, iki kulüp arasındaki tüm zamanların karşılıklı maç rekorunu 106 galibiyetle eşitlediğinden, Katalonya'daki atmosfer doruk noktasına ulaştı.
Flick'in kişisel trajedinin ortasında elde ettiği dokunaklı zafer
Bu zafer, yıkıcı bir kişisel kayıp yaşamasına rağmen saha kenarında yerini alan Flick için derin bir duygusal anlam taşıyordu. Kulüp, günün erken saatlerinde Flick’in babasının gece saatlerinde vefat ettiğini doğrulamış ve bu haber, maç öncesi hazırlıklara hüzünlü bir hava katmıştı. 61 yaşındaki teknik direktör, ailesinin yanına dönmek üzere Almanya’ya gitmeden önce takımını El Clásico maçında yönetme cesaretini gösterdi. Oyuncular, teknik direktörlerinin bu adanmışlığına açıkça karşılık verdiler ve kontrollü bir performans sergileyerek Alman teknik direktöre, kulübe geldiğinden bu yana iki yıl içinde ikinci lig şampiyonluğunu kazandırdılar.
Barça'nın üstünlüğü sürerken Madrid'de kargaşa
Barcelona kutlama yaparken, İspanya'nın başkentinde ise kriz havası hakim. Real Madrid, Camp Nou'da etkisiz kaldı ve kutlamaları bozacak bir tehdit oluşturmadı. Bu mağlubiyet, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyemediği ve soyunma odasında yaşanan iç gerginliklerle boğuşan Los Blancos için zorlu bir sezonu yansıtıyor.
Barça taraftarları için, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu Messi'nin Florida'dan kutlamalara katılması, kulübün yeniden bir araya geldiği ve İspanyol futbolunun zirvesinde parladığı hissini daha da güçlendirdi.