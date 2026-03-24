Çeviri:
Lionel Messi, Barcelona’nın transfer kararlarını mı verdi? Eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu gerçeği açıklıyor
Arjantinli'nin otoritesine dair mitler
Messi'nin Katalonya'daki en parlak yıllarında "gölge yönetici" olarak hareket ettiği iddiası, son on yıldır İspanyol futbol dünyasındaki dedikoduların vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun, transferler ve teknik direktör atamaları üzerinde veto hakkına sahip olduğu ve süperstarın tercihlerinin teknik stratejiden daha ağır bastığı bir ortam yarattığı öne sürülmüştür.
Bartomeu, Burofax olayına ilişkin açıklamalarda bulundu
Ancak Bartomeu, oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin tamamen profesyonel olduğunu vurgulayarak bu iddiaları çürütmeye çalıştı. Messi'nin takımın saha içindeki başarısının odak noktası olduğunu, ancak rolünün saha kenarında sona erdiğini, kulübün idari ve transferle ilgili zorlukların üstesinden gelme görevinin ise yönetim kuruluna ve sportif direktörlere ait olduğunu açıkladı.
Bartomeu, Catalunya Radio'ya verdiği demeçte, "Herkes Leo'nun Barça'da olduğu dönemdeki gücünden bahsediyor, ancak Messi transferler veya teknik direktörler konusunda karar vermezdi; hiçbir ayrıcalığı yoktu. Sporun dışında hiçbir karar almadı" dedi.
Messi'nin yasal bildirim yoluyla ayrılmaya çalıştığı 2020'deki anlaşmazlığı değerlendiren eski başkan, kararlı tutumunu açıkladı. Bartomeu, "Ağustos 2020'de Messi ayrılmak istediğinde ona hayır dedim çünkü o bizim en önemli varlığımız ve ana gelir kaynaklarımızdan biri," diye ekledi. "Ona bedelsiz transfer izni veremezdim, ayrıca bir sözleşmesi vardı. Bence o da bunu anladı ve bu yüzden kaldı. Birkaç ay sonra yeni bir yönetim kurulunun gelip sözleşmesini yenileyeceğini düşünüyordu. Sözleşmeyi yenileme zamanı geldiğinde onu kovduklarında çok şaşırdı."
Pandemi ve bunun ekonomik etkileri
Joan Laporta başkanlığındaki mevcut Blaugrana yönetimi, kulübün devam eden ekonomik sıkıntılarının nedeni olarak sık sık "zehirli miras" ifadesini kullanıyor. Bartomeu ise buna karşı çıkarak, pandemi öncesi dönemin rekor kıran bir büyüme eğilimi gösterdiğini ve ardından gelen 500 milyon avroluk zararın kaçınılmaz bir küresel felaket olduğunu savunuyor.
"Kötü bir miras değildi. Bazı iyi ve bazı kötü yönleri olan bir miras, ancak tamamen Covid'in etkisiyle şekillendi. O dönemde Barça, spor ve finansal açıdan iyi durumda olan, büyüyen ve gelir elde eden bir kulüptü," diye açıkladı. "Covid, gelirlerin düşmesine neden oldu ve 2019-20 ile 2020-21 sezonlarında Barça, kulübün finansmanı üzerinde önemli bir etki yaratan 500 milyon avroluk bir zarar yaşadı.
"Finansal fair play konusu beni endişelendiriyor; 2021'de Barça, zararlarını şişirdi. Nedenini bilmiyorum. Zararları şişirmek ve pandeminin Barça'ya 500 milyon avroluk bir etki yarattığını kabul etmemek, adil oyun statümüzü kaybetmemize yol açtı. La Liga bu etkiyle ilgili bir uyarı raporu yayınlamış olmasına rağmen. Bu statüyü koruyabilirdik. Bu önlemler nihayetinde varlık kaybı anlamına geliyor ve bunlar borcu azaltmak için kullanılmadı."
Negreira ve Laporta arasındaki rekabet
Bartomeu, tartışmalı Negreira davasına ve halefi Laporta ile aralarında hiçbir ilişki bulunmadığına da değindi. Kulübün üst yönetimindeki gerginliğe rağmen, Hansi Flick’in teknik direktör olarak atanmasını övgüyle karşılarken, Spotify Camp Nou’nun yenileme çalışmaları için bir Türk firmanın görevlendirilmesi kararı da dahil olmak üzere mevcut yönetimin diğer yönlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü.
"Onunla [Laporta] hiçbir ilişkim olmayacak. En son 2015 seçimlerinde görüştük, o seçimleri ben kazandım ama o beni tebrik etmeye bile gelmedi," diye açıkladı Bartomeu.
"Son yıllarda yapılan en iyi şey, Flick'i transfer etmek ve mirasın bir parçası olan bir takım kurmaktı, çünkü şu anki 23 kişilik kadrodan 10 ya da 11'i bizim dönemimizden geliyor. Flick harika bir iş çıkardı ve Laporta'nın çok iyi bir seçimi, ancak diğer her şey bana pek uymadı."
Hakemlik skandalıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Negreira davasında her birimiz kendi dönemimizi savunduk. Benim durumumda, Javier Enriquez'in sözleşmesini feshetmeye karar verdiğimiz 2018 yılına kadar soruşturma altındayım. Birkaç ay önce talep ettikleri Barça'nın belgelerini Real Madrid'e teslim etmemesini yargıçtan isteyen tek kişi bendim. Real Madrid'in kulübün en gizli belgelerini görmesinin adil olmadığını düşündüm. Hakem raporları konusu sadece Barça'nın değil, birçok kulübün yaptığı bir şeydir."