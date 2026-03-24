Lionel Messi, Barcelona’nın transfer kararlarını mı verdi? Eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu gerçeği açıklıyor

Ancak Bartomeu, oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin tamamen profesyonel olduğunu vurgulayarak bu iddiaları çürütmeye çalıştı. Messi'nin takımın saha içindeki başarısının odak noktası olduğunu, ancak rolünün saha kenarında sona erdiğini, kulübün idari ve transferle ilgili zorlukların üstesinden gelme görevinin ise yönetim kuruluna ve sportif direktörlere ait olduğunu açıkladı.

Bartomeu, Catalunya Radio'ya verdiği demeçte, "Herkes Leo'nun Barça'da olduğu dönemdeki gücünden bahsediyor, ancak Messi transferler veya teknik direktörler konusunda karar vermezdi; hiçbir ayrıcalığı yoktu. Sporun dışında hiçbir karar almadı" dedi.

Messi'nin yasal bildirim yoluyla ayrılmaya çalıştığı 2020'deki anlaşmazlığı değerlendiren eski başkan, kararlı tutumunu açıkladı. Bartomeu, "Ağustos 2020'de Messi ayrılmak istediğinde ona hayır dedim çünkü o bizim en önemli varlığımız ve ana gelir kaynaklarımızdan biri," diye ekledi. "Ona bedelsiz transfer izni veremezdim, ayrıca bir sözleşmesi vardı. Bence o da bunu anladı ve bu yüzden kaldı. Birkaç ay sonra yeni bir yönetim kurulunun gelip sözleşmesini yenileyeceğini düşünüyordu. Sözleşmeyi yenileme zamanı geldiğinde onu kovduklarında çok şaşırdı."