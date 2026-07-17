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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Lionel Messi, Ballon d'Or'a aday mı?! Inter Miami'nin süper kahramanı, Arjantin'i zafere taşıyabilirse, Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları ve MLS'deki muhteşem performansları sayesinde 9. Altın Top ödülünü hak eder

Ballon d'Or
L. Messi
Dünya Kupası
Arjantin
Inter Miami CF
ABD 1
FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya

92. dakikada uzatma süresinde, Lionel Messi, ceza sahasının sağ tarafında Nico O'Reilly ve Djed Spence tarafından zayıf ayağına doğru itildiğinde, İngiltere taraftarları hep bir ağızdan nefeslerini tuttular. "Üç Aslanlar"ın en uzun boylu dört oyuncusu altı yarda alanı çevresinde bekliyordu ve Arjantin kaptanının arka direkteki Lautaro Martinez'e (tek gerçekçi hedefi) ulaşabilmesi için mükemmel bir pas atması gerekiyordu; ancak hepimizin bildiği gibi, Messi her an mükemmelliği yaratabilir.

Beklendiği gibi, onun ortası tam olarak Martinez’in alnına çarptı ve top Jordan Pickford’un ağlarına gömüldü; bu gol Arjantin’e 2-1’lik geri dönüş galibiyetini ve 2026 Dünya Kupası finalinde hak ettiği yeri kazandırdı. Arjantinli oyuncuların ve teknik ekibin çoğu, Martinez yerine Messi'nin yanına koştu; bu da 39 yaşında hâlâ sahip olduğu tanrı benzeri statüsünün bir kanıtı ve ülkesini tek başına bir kez daha zafere taşımasının hak ettiği bir ödüldü.

Messi, maçın son 30 dakikasında İngiltere'yi adeta dehşete düşürdü. Evet, Thomas Tuchel'in korkakça taktikleri onun işine yaradı, ancak sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu bu durumu acımasızca kullandı. Bu yaz düzenlenen devasa ve genişletilmiş turnuvanın en etkili oyuncusu olduğu göz önüne alındığında, dokuzuncu Altın Top ödülü de bu yılın ilerleyen aylarında gelebilir.

Finalde İspanya ve Barcelona’da onun halefi olarak gösterilen Lamine Yamal karşısında vereceği bir başka muhteşem performans, bu ödülü neredeyse garantileyecektir. Arjantin bu büyük maça favori olmayan taraf olarak giriyor, ancak şüphesiz ki: İspanya onlara en ufak bir fırsat bile verirse, sarsılmaz bir takım inancı ve Messi’nin doymak bilmez zafer açlığıyla cesaretlenen Arjantin, o muhteşem altın kupayı elinde tutacaktır.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Eşsiz azim

    Çarşamba günkü yarı final maçı öncesinde Arjantin, Kuzey Amerika’da pek de etkileyici bir performans sergilememişti. Takım, oldukça kolay bir gruptan rahatça çıkmış olsa da, önceki eleme turlarında Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre’yi ancak zorlukla geçebilmiş ve iki maçta da galip gelmek için uzatmalara gitmek zorunda kalmıştı.

    Katar 2022'de ise daha dengeli bir takımdı. O zafer kazanan kadrodan dokuz oyuncu, 2026 turnuvası için kadroda yer almadı; bunların arasında en önemlisi, Messi'nin uzun süredir sağ kolu olan ve kısa süre önce emekli olan Angel Di Maria'ydı.

    Arjantin, Di Maria’nın yokluğunda kanat oyununda ciddi bir eksiklik yaşadı ve dar kalan orta saha, daha zayıf rakiplerin kontra ataklarda yararlanabileceği büyük boşluklar bıraktı. Ancak hiçbir takım, Arjantin’in sahip olduğu o sarsılmaz azme yetişemez. Arjantin, ne zaman yenildiğini asla kabul etmez ve en büyük baskı altındayken en yüksek performansına ulaşma eğilimindedir.

    Ayrıca sahadaki en soğukkanlı isim olan Messi’ye de güvenebilirler. Messi, her zaman topu talep edip takımı ileriye sürerek, tüm varlığıyla mücadelenin heyecanını yaşayarak parlak bir örnek teşkil ediyor. Lionel Scaloni’nin oyuncuları, galibiyete ulaşmak için Messi’nin aurasından besleniyor ve zaferi elde edene kadar pes etmeyi reddeden aç kurtlara dönüşüyorlar.

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  • messi(C)Getty Images

    En cesur risk alan kişi

    Messi’nin bitmek bilmeyen kalitesi ve alçakgönüllülüğü neredeyse mantığın ötesindedir. Ebedi rakibi Cristiano Ronaldo’nun acı verici düşüşü, The Dark Knight Rises filminde Bane’in söylediği “Zafer seni yendi” şeklindeki ikonik sözle özetlenebilirken, Messi hiçbir zaman kendi etrafındaki abartılı havaya kapılmaz.

    Tüm zamanların en çok ödül kazanan futbolcusu, her maçı olduğu gibi kabul eder ve uyum sağlama yeteneği rakipsizdir. Inter Miami’nin yıldızı, bu turnuvada diğer tüm oyunculardan daha fazla yürüyerek zaman geçirdi; İngiltere’ye karşı oynanan sinir bozucu ilk yarıda da dahil olmak üzere sık sık sıradan bir insan gibi göründü, ancak her zaman bir vites daha yükseltebiliyor.

    Çoğu zaman da Messi’nin son üçte bir sahadaki performansı kusursuzdur. Nitekim, İngiltere maçında iki asist yaptı ve dokuz dripling tamamladı; bu, bir Dünya Kupası eleme maçında daha önce hiç görülmemiş bir başarıdır. Şu anda sekiz golle Altın Ayakkabı sıralamasında zirvede yer alıyor ve dört asist daha yaptı; bu, asist lideri Michael Olise’den sadece bir asist daha az.

    Kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası Altın Top ödülünü, turnuvanın en iyi oyuncusu olarak kazanmak için şimdiden yeterince iş başardığını söylemek yanlış olmaz. Ancak istatistiklerden daha da önemli olan, Messi’nin yaptığı her hareketin muazzam bir amacı olmasıdır. Çoğu oyuncunun sıradan bir yan veya geriye pas vermeyi tercih edeceği pozisyonlarda, o keskin bir pas atmaya ya da büyüleyici bir slalom koşusu yapmaya programlanmıştır.

    Messi, risk almayı seven bir oyuncudur ve 20 yılı aşkın süredir sergilediği olağanüstü performanslara rağmen, rakipler onun tam hızdayken onu durdurmakta hâlâ çaresiz kalmaktadır.

  • Lionel MessiGetty Images

    "Sadece eğlenmek istiyorum"

    Genel kanı, Messi’nin uzun soluklu kariyerinin doğal yeteneğine bağlı olduğu yönündedir; bu elbette bir faktördür, ancak zorluklar karşısında gösterdiği çalışkanlık ve azim genellikle göz ardı edilmektedir. Uzun bir süre boyunca altıncı Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağını doğrulamayı reddeden Messi, ancak en üst düzeyde katkı sağlayabileceğinden emin olduğu takdirde Scaloni’ye kendini hazır tutacağını ısrarla belirtmişti. Son beş hafta içinde Messi bunu tüm şüphelerin ötesinde kanıtladı ve şimdi emeklerinin meyvelerini tadıyor.

    İngiltere galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bir yıldır hazırlanıyor ve antrenman yapıyorum; mümkün olan en iyi formda olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyordum,” dedi. “Şu anda sadece keyfini çıkarmak istiyorum. Son Dünya Kupamdan ya da bunun gibi şeylerden bahsetmiyorum. Bu takım her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kimseye bir şey borçlu değil.

    "Bu takım denemekten asla vazgeçmez; futbolumuz ve kararlılığımızla şampiyonluğu kazanmak için sahaya çıktık ve bir kez daha Dünya Kupası finalindeyiz. Onları [İngiltere'yi] kendi yarı sahasına hapsettik ve uzatmalara gitmeden normal sürede kazanabileceğimizi gösterdik. Geri gelmek için gereken soğukkanlılığa ve karaktere sahiptik. Dürüst olmak gerekirse, bundan gerçekten keyif aldık."

    Katar’da Messi, elinden kaçan tek kupayı kovalarken adeta kendinden geçmiş gibiydi. İşler çok ciddiydi ve eğlence pek yoktu. Oyundaki yoğunluğu bu sefer de devam ediyor, ancak omuzlarındaki o ağır yükten kurtulduktan sonra Messi daha rahat ve neşeli görünüyor.

    Dikkat çekici bir şekilde, yorgunluk belirtileri de neredeyse hiç göstermedi; İngiltere, bu yaz şimdiye kadar gördüğümüz en enerjik haliyle Messi’nin kurbanı oldu. Eleme turlarında toplam 420 dakika oynadı, ancak sanki final için tam zamanında formunun zirvesine ulaşmış gibi görünüyor. İspanya da Messi’ye korku salmayacaktır.

    "Bu takımı iyi tanıyorum; bir futbol felsefesi var ve yıllardır bu şekilde oynuyorlar," diye ekledi. "Oyuncuları tanıyorum – onlarla karşılaştım, onları takip ediyorum – ve birçoğu sevdiğim ve takip ettiğim Barça'da oynuyor. Bu özel bir maç, bir Dünya Kupası finali. Eşit bir mücadele olacağını düşünüyorum."

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  • Lamine YamalGetty Images

    Yamal'ın şansı zayıf görünüyor

    Arjantin, İspanya’nın ilk yarı final maçında Fransa’ya karşı sergilediği türden bir hakimiyet kurmasına izin vermeyecektir. Dünya Kupası’nın en güçlü hücum hattı, en kritik anda başarısızlığa uğradı; Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise, İspanya’nın her top mücadelesini kazanıp 2018 şampiyonunu adeta sahada dolaştırdığı maçta tamamen etkisiz hale getirildi.

    İlk düdükten itibaren Fransa'nın, Euro 2024'te ve geçen yılki Uluslar Ligi'nde aynı aşamada La Roja'ya karşı aldığı yenilgilerin anılarının etkisiyle zihinsel bir tıkanıklık yaşadığı belliydi. Arjantin'in ise böyle bir sorunu olmayacak. Eğer İngiltere'yi geri çekilmeye zorlayan aynı hırsla sahaya çıkarlarsa, İspanya her zamanki akıcı futbolunu oynamakta zorlanacaktır.

    Scaloni’nin Yamal için de bir planı olacağına emin olabilirsiniz. Barcelona’nın genç yıldızı, İspanya kampına sakatlıkla katıldığı için bu turnuvada ritmini kademeli olarak yakalamak zorunda kaldı ve keskinliği eksik kaldı. Ara sıra parladı ve Luis de la Fuente’nin takımına büyük emek verdi, ancak finalin sonunda Altın Top için Messi ile rekabet edemeyecek.

    Yamal için Ballon d'Or da muhtemelen ulaşılamaz olacak; tabii İspanya'nın galibiyetinde birden fazla gol atmazsa. Çünkü geçen sezon kulüp seviyesinde kaydettiği 42 gol katkısı, şu anki favori Harry Kane'in Bayern Münih formasıyla elde ettiği şaşırtıcı toplamdan 26 geride kalıyor. Ancak Messi maçın galibiyet golünü atarsa, eleme turlarında hem Arjantin hem de Norveç karşısında sergilediği sönük performansların pişmanlığını yaşayabilecek olan İngiltere kaptanını geride bırakma şansı çok daha yüksek olacaktır.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Messi'nin MLS'deki sihirli performansı

    Messi, 2023 Ballon d'Or ödülünü esas olarak muhteşem bir Dünya Kupası performansı sayesinde Erling Haaland'ı geride bırakarak kazandı; bunun yanı sıra Paris Saint-Germain'deki son sezonunda toplam 41 gol ve asist kaydetti ve bu süreçte Ligue 1 şampiyonluğunu da elde etti. Inter Miami'de muhteşem bir yıl geçirdikten sonra, 2026 ödül töreni öncesinde de benzer bir denge yakalamaya doğru ilerliyor.

    Sir David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, Messi'nin dehası sayesinde ilk MLS Kupası zaferine ulaştı. Messi, normal sezonda 29 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasının yanı sıra, playofflarda tek bir sezonda gol katkısı (altı maçta 13) konusunda yeni bir lig rekoru kırdı. Bunu, bir dizi sakatlık sorununu aşmak zorunda kalmasına rağmen başardı; bu sakatlıklar, emeklilik kararına yaklaştığına dair erken spekülasyonlara yol açmıştı.

    Hak ettiği bir dinlenme döneminin ardından Messi, 2026 MLS sezonuna en iyi formda başladı; Miami’nin ilk 15 maçının ikisi hariç hepsinde her dakikada sahada yer aldı ve 20 gol katkısı daha kaydetti. Elbette MLS, prestij açısından Avrupa’nın en iyi beş liginden hiçbirine yaklaşamıyor, ancak Messi’nin hayranlık uyandıran performansları ve rekor kıran istatistikleri, Miami’yi yepyeni bir seviyeye taşıdı.

    Tüm bunlar, Ballon d'Or adaylığını güçlendiriyor; gerçi buna gerçekten ihtiyacı yok. En büyük sahnede Yamal, Mbappé ve günümüz neslinin yıldızlarını gölgede bırakması, yakında oylarını kullanacak uluslararası uzman gazetecilerden oluşan jürinin zihninde onu ön plana çıkarmak için yeterli.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Efsanevi bir lider

    Elit takımların en iyi oyuncularını merkeze alması normaldir, ancak Arjantin’in Messi’ye karşı tutumu bunun çok ötesine geçiyor. Kadrodaki herkes ona adanmış durumda ve onun mutlu olmasını ve kendini özgürce ifade edebilmesini sağlamak için her şeyi göze alıyor. Messi’nin efsanesini ne pahasına olursa olsun daha da yüceltmeye kararlılar ve her türlü egoyu bir kenara bırakarak destekleyici rolleri koşulsuz olarak kabul ediyorlar.

    Guiliano Simeone, İngiltere maçı sonrasında canlı yayında, Messi’nin son Dünya Kupası’nda yer almanın nasıl bir his olduğu sorulduğunda neredeyse gözyaşlarına boğuldu. "Messi'nin 39 yaşında olduğunu biliyoruz, bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip… ve yine de en iyisi olarak mücadele etmeye devam ediyor," dedi Arjantinli kanat oyuncusu, sesi titreyerek. "Bu yüzden bizim için geriye tek bir şey kaldı: elimizden gelen her şeyi vermek, onun ve Arjantin için koşmak."

    Arjantin kadrosu, bu Dünya Kupası için “La Cuarta Estrella” adlı yeni bir marş bile benimsedi. Marşın sözleri şöyle: “Üçüncüsünü Lionel’le kazandık, yeniden şampiyon olmak istiyoruz ve 32 yıl sonra, La Scaloneta, 10 numaradan çalınan kupanın intikamını alacak [1990’daki Diego Maradona’ya atıfta bulunarak]. Formada dördüncü yıldızın parladığını görmek istiyorum. Beşikten mezara kadar Arjantinli, Falkland Adaları için, Diego için, Leo’nun son maçı için. Arjantin, senin yeniden şampiyon olmanı görmek istiyorum."

    Hiçbir aktif futbolcu bu kadar efsanevi bir ışık altında gösterilmiş miydi? Ve daha da önemlisi, bu beklentileri gerçekten karşılayabilmiş miydi? Messi, dünya çapında bir futbolcu olmanın ne anlama geldiğini defalarca yeniden tanımladı ve artık sporun ötesine geçtiği bir noktadayız. Bu da onu, Pazar günü üçüncü Dünya Kupası finalinde ne olursa olsun dokuzuncu Ballon d’Or’a layık kılıyor.

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