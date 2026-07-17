Lionel Messi, Ballon d'Or'a aday mı?! Inter Miami'nin süper kahramanı, Arjantin'i şampiyonluğa taşıyabilirse, Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları ve MLS'deki muhteşem performansları sayesinde 9. Altın Top ödülünü hak eder

Beklendiği gibi, onun ortası tam olarak Martinez’in alnına çarptı ve top Jordan Pickford’un kalesinin arkasına gömüldü; bu gol Arjantin’e 2-1’lik geri dönüş zaferini ve 2026 Dünya Kupası finalinde hak ettiği yeri kazandırdı. Arjantinli oyuncuların ve teknik ekibin çoğu, Martinez yerine Messi'nin yanına koştu; bu da 39 yaşında hâlâ sahip olduğu tanrısal statünün bir kanıtı ve ülkesini tek başına bir kez daha zafere taşımasının hak ettiği bir ödüldü.

Messi, maçın son 30 dakikasında İngiltere'yi adeta dehşete düşürdü. Evet, Thomas Tuchel'in korkakça taktikleri onun işine yaradı, ancak sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bu durumu acımasızca kullandı. Bu yaz düzenlenen devasa ve genişletilmiş turnuvanın en etkili oyuncusu olduğu göz önüne alındığında, dokuzuncu Altın Top ödülü de bu yılın ilerleyen aylarında gelebilir.

Finalde İspanya ve Barcelona’da onun halefi olarak gösterilen Lamine Yamal karşısında vereceği bir başka muhteşem performans, bu ödülü neredeyse garantileyecektir. Arjantin bu büyük maça favori olmayan taraf olarak giriyor, ancak şüphesiz ki: İspanya onlara en ufak bir fırsat bile verirse, sarsılmaz bir takım inancı ve Messi’nin doymak bilmez zafer açlığıyla cesaretlenen Arjantin, o muhteşem altın kupayı elinde tutacaktır.