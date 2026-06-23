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Lionel Messi, Arjantinli takım arkadaşlarını ‘şaşırtmaya devam ederken’, kaptanın Dünya Kupası’ndaki son ustalık gösterisi Lisandro Martinez’i ‘duygulandırdı’
Messi, Dünya Kupası’nda yeni bir gol rekoru kırdı
Arjantin, Teksas’ta oynanan J Grubu karşılaşmasında Avusturya’yı 2-0 mağlup ederken Messi bir kez daha tarihe geçecek bir performans sergiledi. Forvet, attığı iki golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkardı ve Miroslav Klose’nin elinde bulunan 16 gollük rekoru aştı. Bu başarı, Arjantinli oyuncuları açıkça gururlandırdı ve oyuncular kaptanlarına övgüler yağdırdı.
- AFP
Takım arkadaşları, ilham kaynağı olan kaptanlarını övüyor
Maçın ardından konuşan Mac Allister, Messi’nin takım üzerindeki etkisini ve çevresindekilere sağladığı motivasyonu vurguladı.
Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Mac Allister, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi. "Herkesin Leo için elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz. Onunla daha önce turnuvalar kazandık ve onun mutlu olması çok önemli. O işini kendine özgü bir şekilde yapıyor ve bunun için ona çok minnettarız."
Paredes ise, Messi ile yıllardır birlikte oynayanlar bile onun performanslarından hâlâ hayranlık duyduğunu itiraf etti. Orta saha oyuncusu şöyle konuştu: "Gerçek şu ki, onun her şeyi verdiğini düşünüyorsunuz, ama sonra ortaya çıkıp bir şeyler daha yapıyor... Bizi şaşırtmaya devam ediyor."
Martinez bu duyguyu hissediyor
Martinez de kaptanın son sergilediği ustalık gösterisinden aynı derecede etkilendi. Savunma hattı, güçlü Avusturya takımının yoğun fiziksel baskısına maruz kalmak zorunda kalsa da, sahanın diğer ucunda tüm zamanların en iyisinin bulunduğunu bilmek, Manchester United’ın savunma oyuncusuna eşsiz bir ilham ve rahatlık kaynağı oluyor.
Martinez şöyle konuştu: "Onun her gün burada olması ve Arjantinli olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Kelimelerle ifade edilemez, sadece onun oyunundan keyif alabiliriz."
- AFP
Messi, Dünya Kupası'nda Arjantin'e liderlik etmeye devam ediyor
Avusturya’ya karşı alınan galibiyet, Albiceleste’nin 2026 Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükselmesini garantiledi; takım, iki maçta topladığı tam 6 puanla şu anda J Grubu’nun zirvesinde yer alıyor. Grup aşamasının son maçında Ürdün ile oynayacakları karşılaşmanın sonucu, Lionel Scaloni'nin takımının son 32 turuna yükselmesini etkilemeyecek; ancak Arjantin, grup aşamasını kusursuz bir performansla tamamlamayı hedefliyor. Messi'nin, Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmaya çalışan takımda bir kez daha kalitesini göstermesi bekleniyor.