Maçın ardından konuşan Mac Allister, Messi’nin takım üzerindeki etkisini ve çevresindekilere sağladığı motivasyonu vurguladı.

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Mac Allister, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi. "Herkesin Leo için elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyoruz. Onunla daha önce turnuvalar kazandık ve onun mutlu olması çok önemli. O işini kendine özgü bir şekilde yapıyor ve bunun için ona çok minnettarız."

Paredes ise, Messi ile yıllardır birlikte oynayanlar bile onun performanslarından hâlâ hayranlık duyduğunu itiraf etti. Orta saha oyuncusu şöyle konuştu: "Gerçek şu ki, onun her şeyi verdiğini düşünüyorsunuz, ama sonra ortaya çıkıp bir şeyler daha yapıyor... Bizi şaşırtmaya devam ediyor."