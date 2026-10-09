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Adhe Makayasa
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Lionel Messi, Arjantinli ikonun milli takıma duygusal vedasının ardından odağını MLS play-off yarışına çevirmesiyle Inter Miami antrenmanlarına geri döndü

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF - DC United
DC United
ABD 1
Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları

Lionel Messi, Buenos Aires'te Arjantin milli takımına duygusal bir veda ettikten sonra Inter Miami'de A takımla çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli forvet artık gözünü tamamen, Florida kulübünü Major League Soccer normal sezonunun son haftalarında beklenen sezon sonu şampiyonluk yürüyüşü öncesinde yönlendirmeye çevirdi.

  • Tecrübeli tılsım yeniden yurt içi antrenmanlara başladı

    39 yaşındaki ikon, salı günü Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği maçta duygusal bir veda niteliği taşıyan karşılaşmanın ardından form tutmak için Florida'ya döndü. Buenos Aires'te kendi taraftarlarının önünde şık bir vedaya imza attı; bir penaltıyı gole çevirdi ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Teknik direktör Kily Gonzalez yönetiminde odağı artık tamamen normal sezonu tamamlayıp MLS play-off'larına kalmayı garantilemeye çevrilmiş durumda.


  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Üretken maestro hücum metriklerinde başı çekiyor

    Tecrübeli forvetin bitiriciliği, bu sezon Kuzey Amerika'nın en üst düzey liginde bireysel istatistiklerde belirleyici olmaya devam ediyor. 21 golle ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor; ayrıca 13 asistle de asist sıralamasının tepesinde bulunuyor. Bu hücum tehdidi, en yakın takipçisi Milan Iloski'nin kaydettiği 105 denemeyi rahat bir farkla geride bırakan 150 isabetli şutla daha da belirginleşiyor.

  • Florida ekibi, sezon sonu eşleşmelerindeki seribaşı konumunu hedefliyor

    Bu olağanüstü hücum üretkenliği, Miami'nin normal sezonun son bölümündeki play-off atağı için zemin hazırlıyor. Şu anda 27 maçta topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alan Inter Miami, ikinci sıradaki New England ile aynı puanda kalmayı sürdürürken Nashville'in 14 puanlık belirgin avantajını azaltmaya çalışıyor. Kalan yedi maçta ilk yedi içinde yer almak, Gonzalez'in ekibine tehlikeli bir wild-card maçından kurtularak Best-of-3 serisine doğrudan katılımı garanti edecek.

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  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Başkentten gelen ziyaretçiler, basın toplantısı akreditasyonlarını test ediyor

    Inter Miami, cumartesi günü D.C. United'ın Nu Stadium'a konuk olacağı dikkat çekici Doğu Konferansı karşılaşmasıyla ligde yeniden sahne alacak. Arjantin ile milli görevden uzun bir dönüş uçuşunun ardından oyun kurucunun fiziksel durumuna ilişkin sorular doğal olarak gündemde. Doğrudan playoff sıralaması mücadelesi kızışırken, Gonzalez'in ekibinin sezon sonu hedefi doğrultusunda yoluna devam edebilmesi için başkent ekibine karşı üç puan almak büyük önem taşıyor.

ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
DC United crest
DC United
DCU