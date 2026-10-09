Lionel Messi, Arjantinli ikonun milli takıma duygusal vedasının ardından odağını MLS play-off yarışına çevirmesiyle Inter Miami antrenmanlarına geri döndü

39 yaşındaki ikon, salı günü Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği maçta duygusal bir veda niteliği taşıyan karşılaşmanın ardından form tutmak için Florida'ya döndü. Buenos Aires'te kendi taraftarlarının önünde şık bir vedaya imza attı; bir penaltıyı gole çevirdi ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Teknik direktör Kily Gonzalez yönetiminde odağı artık tamamen normal sezonu tamamlayıp MLS play-off'larına kalmayı garantilemeye çevrilmiş durumda.



