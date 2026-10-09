Icon Sportswire
Çeviri:
Lionel Messi, Arjantinli ikonun milli takıma duygusal vedasının ardından odağını MLS play-off yarışına çevirmesiyle Inter Miami antrenmanlarına geri döndü
Tecrübeli tılsım yeniden yurt içi antrenmanlara başladı
39 yaşındaki ikon, salı günü Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği maçta duygusal bir veda niteliği taşıyan karşılaşmanın ardından form tutmak için Florida'ya döndü. Buenos Aires'te kendi taraftarlarının önünde şık bir vedaya imza attı; bir penaltıyı gole çevirdi ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Teknik direktör Kily Gonzalez yönetiminde odağı artık tamamen normal sezonu tamamlayıp MLS play-off'larına kalmayı garantilemeye çevrilmiş durumda.
- Getty Images Sport
Üretken maestro hücum metriklerinde başı çekiyor
Tecrübeli forvetin bitiriciliği, bu sezon Kuzey Amerika'nın en üst düzey liginde bireysel istatistiklerde belirleyici olmaya devam ediyor. 21 golle ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor; ayrıca 13 asistle de asist sıralamasının tepesinde bulunuyor. Bu hücum tehdidi, en yakın takipçisi Milan Iloski'nin kaydettiği 105 denemeyi rahat bir farkla geride bırakan 150 isabetli şutla daha da belirginleşiyor.
Florida ekibi, sezon sonu eşleşmelerindeki seribaşı konumunu hedefliyor
Bu olağanüstü hücum üretkenliği, Miami'nin normal sezonun son bölümündeki play-off atağı için zemin hazırlıyor. Şu anda 27 maçta topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alan Inter Miami, ikinci sıradaki New England ile aynı puanda kalmayı sürdürürken Nashville'in 14 puanlık belirgin avantajını azaltmaya çalışıyor. Kalan yedi maçta ilk yedi içinde yer almak, Gonzalez'in ekibine tehlikeli bir wild-card maçından kurtularak Best-of-3 serisine doğrudan katılımı garanti edecek.
- Getty Images Sport
Başkentten gelen ziyaretçiler, basın toplantısı akreditasyonlarını test ediyor
Inter Miami, cumartesi günü D.C. United'ın Nu Stadium'a konuk olacağı dikkat çekici Doğu Konferansı karşılaşmasıyla ligde yeniden sahne alacak. Arjantin ile milli görevden uzun bir dönüş uçuşunun ardından oyun kurucunun fiziksel durumuna ilişkin sorular doğal olarak gündemde. Doğrudan playoff sıralaması mücadelesi kızışırken, Gonzalez'in ekibinin sezon sonu hedefi doğrultusunda yoluna devam edebilmesi için başkent ekibine karşı üç puan almak büyük önem taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun