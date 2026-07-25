Lionel Messi, Arjantin yerine Brezilya için nasıl oynayabilirdi?

Brezilya’nın yanı sıra Messi, geniş ailesinin kökenleri sayesinde İtalya için de oynama hakkına sahipti; ayrıca 13 yaşından itibaren futbolcu olarak geliştiği İspanya için de bu hak mevcuttu. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Messi’nin nihayetinde Arjantin’i seçmesinden önce, bu forveti La Roja forması giymeye ikna etmek için büyük çaba sarf etmişti.

Eski İspanya milli takım teknik direktörü Vicente del Bosque şunları söyledi: "Federasyon, Messi'yi İspanya için oynamaya ikna etmek için her türlü çabayı gösterdi. Lionel, ülkesini sevdiği için bunu reddetti. Onun gelmesi en iyisi olurdu. Messi, Messi'dir – ondan sadece bir tane var. Onu çalıştırmak bir rüya olurdu."