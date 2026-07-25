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Lionel Messi, Arjantin yerine Brezilya için nasıl oynayabilirdi?
Tarihsel araştırmalar, ataları ortaya koymaktadır
Üç yıl süren tarihsel bir araştırma, Messi’nin aslında anne tarafındaki soyu sayesinde Brezilya’yı temsil etmeye hak kazandığını ortaya çıkardı. Yahoo Sports aracılığıyla Globo'nun yayınladığı bir habere göre, İtalyan tarihçi Fiorenzo Santini, Messi'nin anne tarafındaki büyük büyükbabalarından birinin 20. yüzyılın başında Sao Paulo eyaletindeki Ribeirao Preto'da doğduğunu keşfetti. Aile daha sonra 1905 civarında Arjantin'in Rosario kentine göç etti; bu durum, forvet oyuncusuna yasal olarak Brezilya vatandaşlığı için potansiyel bir hak kazandırdı.
- Getty Images Sport
İspanya, Messi’yi kadrosuna katmaya çalıştı
Brezilya’nın yanı sıra Messi, geniş ailesinin kökenleri sayesinde İtalya için de oynama hakkına sahipti; ayrıca 13 yaşından itibaren futbolcu olarak geliştiği İspanya için de bu hak mevcuttu. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Messi’nin nihayetinde Arjantin’i seçmesinden önce, bu forveti La Roja forması giymeye ikna etmek için büyük çaba sarf etmişti.
Eski İspanya milli takım teknik direktörü Vicente del Bosque şunları söyledi: "Federasyon, Messi'yi İspanya için oynamaya ikna etmek için her türlü çabayı gösterdi. Lionel, ülkesini sevdiği için bunu reddetti. Onun gelmesi en iyisi olurdu. Messi, Messi'dir – ondan sadece bir tane var. Onu çalıştırmak bir rüya olurdu."
Legacy, hâlâ tam anlamıyla Arjantinli
Bu tarihsel gerçekler, Messi’nin La Albiceleste’yi MetLife Stadyumu’nda düzenlenen 2026 Dünya Kupası finaline taşımasının hemen ardından gün yüzüne çıktı; takım, bu maçta İspanya’ya 1-0 yenildi. 39 yaşında şampiyonluk unvanını korumayı başaramamasına rağmen, turnuva boyunca attığı sekiz gol ve yaptığı dört asist, Arjantin’deki efsanevi konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Santini’nin araştırmasında ayrıca, Messi’nin anne tarafının asıl soyadı olan Coccettini’nin, ailenin Rosario’ya yerleşmesinin ardından resmi olarak Cuccittini olarak değiştirildiği belirtildi.
- Getty
Gelecekteki molalar henüz kesinleşmemiştir
Arjantin milli takımı, sezon öncesi hazırlıklar için kendi kulüplerine dönmeden önce şu anda yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Albiceleste’nin önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarındaki milli maç aralarında sahalara dönmesi beklenmekle birlikte, şu anda kesinleşmiş herhangi bir maç programı bulunmuyor.
Messi'nin ise Major League Soccer'da Miami formasıyla kondisyonuna odaklanırken, milli takım kariyerinde atacağı sonraki adımları değerlendireceği tahmin ediliyor.
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