Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki başarılarının ardından dinlenme dönemine giren Inter Miami’nin süperstarı olarak MLS All-Star Maçı’nı kaçıracak

Bu koruyucu önlem, sakatlık risklerini en aza indirmek amacıyla sezon sonrası 21 günlük bir ara verilmesini şart koşan küresel futbolcular birliği FIFPRO’nun baskısının ardından alındı; bu talep, 2025 yılında yapılan özel bir toplantının ardından dünya futbolunun yönetim organı tarafından kabul edildi.

Uluslararası Maç Takvimi düzenlemeleriyle ilgili olarak FIFA şu açıklamayı yaptı: “FIFA ve oyuncu sendikaları, dünya futbolunun yönetim organı ile oyuncuları temsil eden kuruluşların dahil olduğu gelecekteki ortak projeleri gözden geçirdi; bu süreçte özellikle oyuncuların dinlenmesi ve toparlanmasına ve Uluslararası Maç Takvimi (IMC) kapsamındaki müsabakalara odaklanıldı.

"Maçlar arasında en az 72 saatlik bir dinlenme süresi olması ve oyuncuların her sezon sonunda en az 21 günlük bir dinlenme süresi/tatil yapması gerektiği konusunda bir mutabakat vardır. Bu süre, her kulüp ve ilgili oyuncular tarafından, maç takvimlerine bağlı olarak ve geçerli toplu sözleşmeler dikkate alınarak bireysel olarak yönetilmelidir."