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Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki başarılarının ardından dinlenme dönemine giren Inter Miami’nin süperstarı olarak MLS All-Star Maçı’nı kaçıracak
Herons, önemli bir ara verdi
ESPN’e göre, Arjantin kaptanı Messi ve Inter Miami’deki takım arkadaşı De Paul, ABD’de düzenlenen Dünya Kupası finaline uzanan yorucu mücadelenin ardından bir dinlenme dönemine girecek. Messi, Pazar günü Arjantin'in İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenildiği maçta 120 dakika boyunca sahada kaldı ve turnuvayı 8 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performansla tamamladı. Haberde, süperstarın bu hafta Chicago Fire ve CF Montreal ile oynanacak MLS maçlarının yanı sıra 29 Temmuz'daki MLS All-Star Maçı'nı da kesinlikle kaçıracağı doğrulandı.
- AFP
FIFA, geri kazanım görevini teyit etti
Bu koruyucu önlem, sakatlık risklerini en aza indirmek amacıyla sezon sonrası 21 günlük bir ara verilmesini şart koşan küresel futbolcular birliği FIFPRO’nun baskısının ardından alındı; bu talep, 2025 yılında yapılan özel bir toplantının ardından dünya futbolunun yönetim organı tarafından kabul edildi.
Uluslararası Maç Takvimi düzenlemeleriyle ilgili olarak FIFA şu açıklamayı yaptı: “FIFA ve oyuncu sendikaları, dünya futbolunun yönetim organı ile oyuncuları temsil eden kuruluşların dahil olduğu gelecekteki ortak projeleri gözden geçirdi; bu süreçte özellikle oyuncuların dinlenmesi ve toparlanmasına ve Uluslararası Maç Takvimi (IMC) kapsamındaki müsabakalara odaklanıldı.
"Maçlar arasında en az 72 saatlik bir dinlenme süresi olması ve oyuncuların her sezon sonunda en az 21 günlük bir dinlenme süresi/tatil yapması gerektiği konusunda bir mutabakat vardır. Bu süre, her kulüp ve ilgili oyuncular tarafından, maç takvimlerine bağlı olarak ve geçerli toplu sözleşmeler dikkate alınarak bireysel olarak yönetilmelidir."
Kaptan, yolculuğunu değerlendiriyor
Dünya şampiyonluğunu koruyamamasına rağmen Messi, üç farklı Dünya Kupası finalinde ilk 11’de yer alan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Turnuva sonrası sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajda bu serüveni değerlendiren efsane, şöyle konuştu: “Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ama aynı zamanda tüm güzel anları da kalbimde saklıyorum.
"Elimizden gelenin en iyisini yaparak geri döndürdüğümüz maçlar, sonsuza dek hafızalarımızda kalacak; tüm ülkenin desteği, bu grubun sıkı çalışması ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıdı.
"Her selam ve her mesaj için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak birleşmeyi ve Arjantinli olmanın muazzam gururunu paylaşarak bir arada olmayı başardık. Ayrıca şampiyon olan İspanya’yı da tebrik etmek istiyorum."
- Getty
Miami, yıldız oyuncularının yokluğunu atlatıyor
Önerilen üç haftalık ara süresinin kesin uzunluğu, kulüple devam eden görüşmelere bağlı olsa da, bu karar Messi ve De Paul’un iki iç saha maçının yanı sıra Liga MX ile oynanacak MLS All-Star karşılaşmasında da forma giyemeyeceğini garanti ediyor. Bu durum, kritik bir dönemde iki kilit oyuncusundan yoksun kalan Inter Miami’yi hızlı bir şekilde uyum sağlamaya zorluyor; Herons şu anda Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer alıyor ve lider Nashville’in beş puan gerisinde bulunuyor. Sonuç olarak, uzatılan dinlenme süresinin, 2026 sezonunun belirleyici aşaması öncesinde takımın yıldız oyun kurucusunu tam formuna kavuşturması bekleniyor.
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