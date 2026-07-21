Goal.com
Canlı
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Adhe Makayasa

Çeviri:

Lionel Messi, Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki başarılarının ardından dinlenme dönemine giren Inter Miami’nin süperstarı olarak MLS All-Star Maçı’nı kaçıracak

L. Messi
Inter Miami CF
ABD 1
Arjantin
İspanya - Arjantin
İspanya
Dünya Kupası

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul, Arjantin milli takımıyla geçirdikleri yoğun Dünya Kupası maratonunun ardından zorunlu bir dinlenme süresine tabi tutuldu. Inter Miami’nin yıldız ikilisinin, dünya sahnesinde sergiledikleri performansın ardından hayati önem taşıyan bir dinlenme süresini tam olarak alabilmeleri için önümüzdeki lig maçlarında ve MLS All-Star Maçı’nda forma giymeyecekleri bildiriliyor.

  • Herons, önemli bir ara verdi

    ESPN’e göre, Arjantin kaptanı Messi ve Inter Miami’deki takım arkadaşı De Paul, ABD’de düzenlenen Dünya Kupası finaline uzanan yorucu mücadelenin ardından bir dinlenme dönemine girecek. Messi, Pazar günü Arjantin'in İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenildiği maçta 120 dakika boyunca sahada kaldı ve turnuvayı 8 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performansla tamamladı. Haberde, süperstarın bu hafta Chicago Fire ve CF Montreal ile oynanacak MLS maçlarının yanı sıra 29 Temmuz'daki MLS All-Star Maçı'nı da kesinlikle kaçıracağı doğrulandı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    FIFA, geri kazanım görevini teyit etti

    Bu koruyucu önlem, sakatlık risklerini en aza indirmek amacıyla sezon sonrası 21 günlük bir ara verilmesini şart koşan küresel futbolcular birliği FIFPRO’nun baskısının ardından alındı; bu talep, 2025 yılında yapılan özel bir toplantının ardından dünya futbolunun yönetim organı tarafından kabul edildi.

    Uluslararası Maç Takvimi düzenlemeleriyle ilgili olarak FIFA şu açıklamayı yaptı: “FIFA ve oyuncu sendikaları, dünya futbolunun yönetim organı ile oyuncuları temsil eden kuruluşların dahil olduğu gelecekteki ortak projeleri gözden geçirdi; bu süreçte özellikle oyuncuların dinlenmesi ve toparlanmasına ve Uluslararası Maç Takvimi (IMC) kapsamındaki müsabakalara odaklanıldı.

    "Maçlar arasında en az 72 saatlik bir dinlenme süresi olması ve oyuncuların her sezon sonunda en az 21 günlük bir dinlenme süresi/tatil yapması gerektiği konusunda bir mutabakat vardır. Bu süre, her kulüp ve ilgili oyuncular tarafından, maç takvimlerine bağlı olarak ve geçerli toplu sözleşmeler dikkate alınarak bireysel olarak yönetilmelidir."

  • Kaptan, yolculuğunu değerlendiriyor

    Dünya şampiyonluğunu koruyamamasına rağmen Messi, üç farklı Dünya Kupası finalinde ilk 11’de yer alan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Turnuva sonrası sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajda bu serüveni değerlendiren efsane, şöyle konuştu: “Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ama aynı zamanda tüm güzel anları da kalbimde saklıyorum.

    "Elimizden gelenin en iyisini yaparak geri döndürdüğümüz maçlar, sonsuza dek hafızalarımızda kalacak; tüm ülkenin desteği, bu grubun sıkı çalışması ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıdı.

    "Her selam ve her mesaj için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak birleşmeyi ve Arjantinli olmanın muazzam gururunu paylaşarak bir arada olmayı başardık. Ayrıca şampiyon olan İspanya’yı da tebrik etmek istiyorum."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami, yıldız oyuncularının yokluğunu atlatıyor

    Önerilen üç haftalık ara süresinin kesin uzunluğu, kulüple devam eden görüşmelere bağlı olsa da, bu karar Messi ve De Paul’un iki iç saha maçının yanı sıra Liga MX ile oynanacak MLS All-Star karşılaşmasında da forma giyemeyeceğini garanti ediyor. Bu durum, kritik bir dönemde iki kilit oyuncusundan yoksun kalan Inter Miami’yi hızlı bir şekilde uyum sağlamaya zorluyor; Herons şu anda Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer alıyor ve lider Nashville’in beş puan gerisinde bulunuyor. Sonuç olarak, uzatılan dinlenme süresinin, 2026 sezonunun belirleyici aşaması öncesinde takımın yıldız oyun kurucusunu tam formuna kavuşturması bekleniyor.