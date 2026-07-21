Lionel Messi, Arjantin’in üstü açık otobüsle yapılan kutlama geçit törenine katılmadı; binlerce taraftar, Dünya Kupası finalinde yenilen milli takımı Buenos Aires’e dönüşlerinde karşıladı

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, final maçındaki yenilginin ardından takımın kutlama havasında olmadığını açıkladı ve bu nedenle yine de mütevazı bir karşılama düzenlenmesinin nedenini açıkladı.

Takımın hüzünlü havasına değinen Milei, şöyle konuştu: "Kazanamamanın hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalan oyuncular kutlama yapmamaya karar verdiler, ancak bu harika takıma, tarihin en iyisi olan bu takıma yakışır bir şey yapmak zorundaydık. Son üç Dünya Kupası'nda dört kez finale yükseldiler ve bir kez şampiyon oldular. Sergiledikleri performans ve sahada gösterdikleri değerler göz önüne alındığında, bu kutlama yapılmalıydı."

Messi’nin Buenos Aires’teki karşılama törenini es geçme kararı sorulduğunda, takımın takdirine bağlı olarak ulusal bayram ilan edileceğini doğrulayan Milei, halkı kaptanlarını desteklemeye çağırdı ve şunları ekledi: “Bazen onların başardıklarının tarihsel önemini kavramak çok zor olabilir. Bizler insanız ve duygularımıza göre kararlar verebiliriz.

"Bu, içimizi rahatlatan bir an değil. Bunu tarif edecek kelimeler yok. O, futbolun ustası; hayal bile edilemeyecek şeyler başardı. Futbolseverler ona minnettarlık borçludur. Kararını saygıyla karşılayalım; hedefin sadece bir adım ötesinde olduklarını bilmek zor bir durum."