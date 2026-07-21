AFP
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Lionel Messi, Arjantin’in üstü açık otobüsle yapılan kutlama geçit törenine katılmadı; binlerce taraftar, Dünya Kupası finalinde yenilen milli takımı Buenos Aires’e dönüşlerinde karşıladı
Scaloni, ev sahibi heyetine liderlik ediyor
Scaloni ve Arjantin’in 26 kişilik kadrosundan 16 oyuncu, Dünya Kupası finalinde İspanya’ya yenildikten sonra Pazartesi günü Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na kırmızı halı ve askeri bando eşliğinde geldi. Albiceleste heyeti daha sonra AFA antrenman merkezi olan Lionel Andres Messi Merkezi’ne giden üstü açık bir otobüse bindi; yol boyunca taraftarlara el salladıktan sonra varışta havai fişek gösterisi ve canlı müzikle karşılandı. Messi ise dönüş yolculuğuna katılmamayı tercih ederek Miami'ye gitti ve ardından kısa bir tatil için memleketi Rosario'ya uçtu.
- AFP
Milei, yenilgiye uğrayan takımı övdü
Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, final maçındaki yenilginin ardından takımın kutlama havasında olmadığını açıkladı ve bu nedenle yine de mütevazı bir karşılama düzenlenmesinin nedenini açıkladı.
Takımın hüzünlü havasına değinen Milei, şöyle konuştu: "Kazanamamanın hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalan oyuncular kutlama yapmamaya karar verdiler, ancak bu harika takıma, tarihin en iyisi olan bu takıma yakışır bir şey yapmak zorundaydık. Son üç Dünya Kupası'nda dört kez finale yükseldiler ve bir kez şampiyon oldular. Sergiledikleri performans ve sahada gösterdikleri değerler göz önüne alındığında, bu kutlama yapılmalıydı."
Messi’nin Buenos Aires’teki karşılama törenini es geçme kararı sorulduğunda, takımın takdirine bağlı olarak ulusal bayram ilan edileceğini doğrulayan Milei, halkı kaptanlarını desteklemeye çağırdı ve şunları ekledi: “Bazen onların başardıklarının tarihsel önemini kavramak çok zor olabilir. Bizler insanız ve duygularımıza göre kararlar verebiliriz.
"Bu, içimizi rahatlatan bir an değil. Bunu tarif edecek kelimeler yok. O, futbolun ustası; hayal bile edilemeyecek şeyler başardı. Futbolseverler ona minnettarlık borçludur. Kararını saygıyla karşılayalım; hedefin sadece bir adım ötesinde olduklarını bilmek zor bir durum."
De Paul eleştirilere yanıt veriyor
Bu arada Rodrigo De Paul, final maçında beş oyuncunun sarı kart görmesi ve Enzo Fernandez’in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla ortaya çıkan davranışları nedeniyle takımının maruz kaldığı yaygın eleştirilerin ardından, takımının agresif oyun tarzını savundu.
Instagram üzerinden eleştirenlere ve tepkilere yanıt veren De Paul, şöyle konuştu: "En derin acı, Dünya Kupası kupasını bir kez daha ülkemize getirememekten kaynaklanıyor; çünkü o duyguyu yeniden yaşamayı hak eden biri varsa, o da sizlersiniz. Ancak saatler geçtikçe, bu takımla paylaştığınız bağın kupanın çok ötesine geçtiğini fark ediyorum - ve bu anı atlatmama yardımcı olması için tutunduğum şey de budur.
"Bugün, bu düşüşü bekleyen, Dünya Kupası boyunca sadece biz Arjantinlilerin yaşadıklarını yaşayamadıkları için kendi acılarını dindirmek amacıyla asılsız komplo teorileri yayan kaç kişi olduğuna bakıyorum – çünkü gülümsemelerimiz onları rahatsız ediyor, çünkü tavırlarımız sinirlerine dokunuyor... Ancak tüm bunlar, formamıza duyduğumuz tutku ve sevginin her şeyi aşabileceğini bir kez daha teyit etmekten başka bir şey yapmadı.
"Bu acı uzun süre devam edecek, ama bugün, her zamankinden daha fazla, Arjantinli olmaktan gurur duyuyorum."
- AFP
Arjantin’i yeni bir dönem bekliyor
Scaloni’nin teknik ekibinin dikkatini artık, uluslararası sahneden ayrılması beklenen yaşlanan çekirdek kadronun yerini alacak yeni nesil oyuncuları takıma entegre etmeye yöneltmesi gerekiyor. Bu turnuva, genel olarak Messi’nin altıncı ve son Dünya Kupası olarak görülse de, 39 yaşındaki Inter Miami forveti, milli takımdan emekli olacağını henüz resmi olarak açıklamadı.
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