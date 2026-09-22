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Lionel Messi, Arjantin'in Benin'e karşı oynayacağı duygusal veda maçı için özel formayı tanıttı; Inter Miami yıldızı milli takımı bırakmaya hazırlanıyor
Bir dönemin sonu
Messi, uluslararası futbola resmen veda etmeye hazırlanıyor. Altıncı Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından 39 yaşındaki forvet, 6 Ekim'de Monumental'de Benin'e karşı Arjantin formasıyla son maçına çıkacak.
Milli takımdan emekli olduğunu zaten açıklayan Messi'ye, teknik direktör Lionel Scaloni tarafından özel bir davet yapıldı. Yaklaşan bu hazırlık maçı, mevcut FIFA penceresinin bir parçası olarak efsanevi forvete adanmış özel bir veda niteliği taşıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar şimdi duygusal bir akşama hazırlanıyor. Bu karşılaşma, uzun kariyeri boyunca sporu yeniden tanımlayan bir oyuncu için yakışır bir uğurlama olacak.
Ömür boyu bir forma
Bu tarihi vesileyi kutlamak için, milli takım kaptanı adına özel bir anı forma tasarlandı. Inter Miami yıldızı, bu heyecan verici haberi sadık destekçileriyle paylaşmak için pazartesi günü sosyal medyaya başvurdu. Messi, Instagram'da özel olarak hazırlanan formanın arka kısmını öne çıkaran bir video paylaşarak maç için duyduğu heyecanı doğruladı. Kliple birlikte, "Son bir maç... Ömür boyu sürecek bir forma" diye yazdı.
Rekor kıran bir miras
Messi, iki yılı aşkın olağanüstü bir süreçte ülkesi adına 207 maça çıktı. Şu anda 125 gol ve 68 asistle birçok kategoride milli takım tarihinin tüm zamanlardaki rekorlarını elinde bulunduruyor.
Uluslararası arenadaki kupa koleksiyonu da aynı derecede çarpıcı ve tarihi. 2008 Oyunları'nda Olimpiyat altın madalyasını kazandıktan sonra, 2021 ve 2024'te üst üste Copa America şampiyonluklarına ülkesini taşıdı ve buna ek olarak 2022'de Finalissima kupasını kaldırdı.
Ancak mirası asıl olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda perçinlendi. Arjantin dünyanın zirvesine çıkarken Messi tartışmasız şekilde merkezdeki isimdi ve yaklaşan vedası da spor tarihinin en çok kupa kazanan kariyerlerinden birinin son bölümünü oluşturacak.
- AFP
Son veda turu
6 Ekim'deki ana etkinlikten önce Arjantin'i yoğun bir milli maç dönemi bekliyor. Scaloni'nin ekibi, 30 Eylül'de Cordoba'daki Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya karşısında oynayacağı hazırlık maçıyla üçlü özel maç serisine başlayacak.
Bu açılış fikstürünün ardından takım, 3 Ekim'de Burkina Faso'yu ağırlamak için Buenos Aires'e gidecek. Benin ile merakla beklenen karşılaşma da dahil olmak üzere, Scaloni'nin programındaki son iki maçın tamamı ikonik Monumental'de oynanacak.
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