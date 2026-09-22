Messi, uluslararası futbola resmen veda etmeye hazırlanıyor. Altıncı Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından 39 yaşındaki forvet, 6 Ekim'de Monumental'de Benin'e karşı Arjantin formasıyla son maçına çıkacak.

Milli takımdan emekli olduğunu zaten açıklayan Messi'ye, teknik direktör Lionel Scaloni tarafından özel bir davet yapıldı. Yaklaşan bu hazırlık maçı, mevcut FIFA penceresinin bir parçası olarak efsanevi forvete adanmış özel bir veda niteliği taşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar şimdi duygusal bir akşama hazırlanıyor. Bu karşılaşma, uzun kariyeri boyunca sporu yeniden tanımlayan bir oyuncu için yakışır bir uğurlama olacak.