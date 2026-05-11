Lionel Messi, Alejandro Garnacho ve Lisandro Martinez ile birlikte Arjantin'in Dünya Kupası ön kadrosuna seçildi; ancak 40 kez milli formayı giymiş Serie A yıldızı kadroda yer almadı
Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası için açıklanan 55 kişilik geçici kadrosuna seçilmesinin ardından, muhtemelen kariyerinin son büyük turnuvasına çıkmaya hazır.
Inter Miami'nin süperstarı, Katar 2022 şampiyonu takımın çekirdek kadrosunu birkaç yeni yüzle birleştiren grubun başında yer alıyor.
Ancak en şok edici haber, kadroya alınmayan oyuncularla ilgili. Milli takımda 40 maça çıkan Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala, Scaloni'nin listesinden çıkarılan en dikkat çeken isim olurken, eski Atletico Madrid forveti ve şu anda Meksika'nın UANL takımında forma giyen Angel Correa ile West Ham'dan Valentin Castellanos da kadroya alınmayan isimler arasında yer aldı.
Scaloni'den taktiksel değişiklik
Dybala ve Correa'nın kadroya alınmaması, Scaloni'nin önemli bir taktiksel değişiklik yaptığını gösteriyor; Scaloni bunun yerine Parma'dan Mateo Pellegrino ve Roma'dan Matias Soule'yi kadroya dahil etmeyi tercih etti.
Soule, İtalya'da istikrarlı bir performans sergilese de, daha önce fırsat bulamamasından dolayı çevresinde bir hayal kırıklığı vardı.
Bu geçici liste, 30 Mayıs'a kadar 26 kişilik nihai kadroya indirgenmek zorunda, yani sürpriz isimlerin çoğu hala Kuzey Amerika uçağındaki yerleri için mücadele ediyor.
PL yıldızları ve genç yetenekler de dahil
Premier Lig, Manchester United’ın savunma oyuncusu Lisandro Martinez ve Chelsea’den Enzo Fernandez’in kadroya dahil edilmesiyle ön kadroda güçlü bir şekilde temsil ediliyor.
Eylül 2024'ten beri milli takımda forma giymeyen Alejandro Garnacho da kadroya geri dönüyor. Scaloni, Real Madrid'den Franco Mastantuono ve Girona'dan Claudio Echeverri gibi genç yetenekler de dahil olmak üzere yeni nesli kadroya dahil etme isteğini gösterdi.
Gençlik hareketine ek olarak, bazı tanıdık yüzler de kadroya geri dönmeyi başardı. Aston Villa'dan Emiliano Buendia ve Nottingham Forest'tan Nicolas Dominguez, son aylarda form düşüklüğü yaşamasına rağmen kadroya geri çağrıldı.
Yurtiçindeki sürprizler ve savunmadaki derinlik
Scaloni, savunma seçeneklerini güçlendirmek için Arjantin Primera Division’u yakından takip etti. Boca Juniors’un savunma oyuncusu Lautaro Di Lollo ve Getafe’den Zaid Romero, savunma hattına dahil edilen sürpriz isimler arasında yer alıyor.
Ancak, önceki transfer dönemlerinde kadronun kenarında yer alan Estudiantes'in yıldızı Tomas Palacios veya yüksek puan alan Mariano Troilo'ya yer yoktu. Defans seçimi, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek maraton turnuvaya hazırlanırken Scaloni'nin fiziksel sağlamlık arzusunu vurguluyor.
26 kişilik kadrodaki son yerler için rekabet, özellikle kaleci pozisyonunda oldukça yoğun. Emiliano Martinez ve Geronimo Rulli'nin kadroda yer alacağı kesin gibi görünürken, üçüncü kaleci pozisyonu için Atletico Madrid'den Juan Musso ile Crystal Palace'tan Walter Benitez arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.