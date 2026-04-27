Lionel Messi, akıl hocasını mı kaybedecek? Real Madrid, Álvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi için Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile 'temas kurdu'
Yeni bir Galactico teknik direktörü arayışı
Madrid, bir geçiş ve belirsizlik döneminden geçiyor. Kulüp, La Liga’da rakibi Barcelona’nın 11 puan gerisinde yer alırken ve bu sezon için mücadele edecek pek bir şeyi kalmamışken, teknik direktör Arbeloa üzerindeki baskı giderek artıyor. Onun teknik direktörlük görevi uzun süredir geçici bir önlem olarak görülüyordu ve Madrid yönetimi şu anda aktif olarak tanınmış bir halef arıyor. Santiago Bernabeu'daki boş pozisyonla ilgili olarak şimdiden birçok önemli isim gündeme geldi. Cesc Fabregas, Jurgen Klopp ve hatta Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, kulüp başkanı Florentino Perez'in kısa listesinde yer aldığı bildiriliyor. Ancak, ortaya çıkan en son isim, Madrid'in en büyük rakibinin en büyük efsanesiyle olan derin bağları göz önüne alındığında, belki de şimdiye kadarki en ilgi çekici isim.
Real Madrid, Scaloni ile temasa geçti
İspanyol radyo kanalı El Partidazo de Cope'ye göre, Real Madrid Scaloni ile resmi temasa geçti. 47 yaşındaki teknik adam, Arjantin'i Copa América ve Dünya Kupası zaferlerine taşıyarak uluslararası futbolda en etkili taktiksel beyinlerden biri olduğunu kanıtladı ve popülaritesi hızla yükseldi. Özellikle Barcelona'nın efsanesi Messi gibi büyük kişilikleri yönetme becerisi, Madrid yönetiminin dikkatini açıkça çekmiş durumda. Bu olası transfer, son birkaç yıldır Albiceleste ile dominant bir hanedanlık kuran Scaloni için önemli bir değişim anlamına geliyor. Madrid için, onun gibi kaliteli bir teknik direktörü kadrosuna katmak, mevcut milli takım görevleri nedeniyle transferin zamanlaması karmaşık olsa da, büyük bir niyet beyanı olarak görülecektir.
Scaloni’nin 2026 Dünya Kupası’ndan sonraki geleceği
Scaloni, şu anda 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar Arjantin Futbol Federasyonu ile sözleşmeli durumda. Avrupa'dan gelen ilgiyle ilgili spekülasyonlar artmasına rağmen, teknik direktör her zamanki gibi profesyonel tavrını koruyor ve milli takımdaki mevcut görevlerine odaklanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen bir basın toplantısında geleceği hakkında konuşan Arjantin teknik direktörü, olası bir ayrılık konusunda ağzını sıkı tuttu. "Önümüzdeki dönemde neler olacağını düşünüyorum; hiçbir zaman çok ileriyi düşünen biri olmadım. Bunun uygun olmadığını düşünüyorum çünkü bu, şu anda olanlardan dikkatinizi dağıtır," dedi. "Başkanla çok iyi bir ilişkim var ve oturup konuşmam gerekirse, bunu hiç sorun yaşamadan yaparım."
Arbeloa'nın belirsiz geleceği
Scaloni ile ilgili haberler, Arbeloa’nın kulüpteki konumunu daha da zayıflatmaktan başka bir işe yaramıyor. Zor bir dönemde görevi devralan eski stoper, tüm hızıyla ilerleyen Barcelona ile arasındaki farkı kapatmakta zorlanıyor. Ligde beş maç kalmışken ve şampiyonluk yarışı fiilen sona ermişken, İspanyol basınında Madrid'in sezonunun değerlendirilmesi çoktan başladı. Scaloni ve diğer tanınmış teknik direktörlerle ilgili söylentiler yoğunlaşmaya devam ederse, Arbeloa'nın ayrılığı kaçınılmaz görünüyor.