Çeviri:
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağını henüz kesinleştirmedi; Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise "acelemiz yok" diyor
Messi'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair belirsizlik devam ediyor
Arjantin, La Bombonera'da Moritanya ve Zambiya ile oynayacağı dostluk maçlarına hazırlanırken, konuşmalar doğal olarak kaptanlarının 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı konusuna kaydı. Scaloni, Messi'nin bu büyük turnuvaya kesin olarak katılacağını bir kez daha teyit edemedi, ancak umutlu olmaya devam ediyor.
“Bu ona sorulması gereken bir soru. Benim cevap vermem gerekmiyor. Ne düşündüğümü zaten biliyorsunuz. Onun orada olmasını istiyorum, ama karar verecek olan o. Huzur içinde karar verebilme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Umarım evet der," dedi Scaloni, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. Teknik direktör, kendi geleceğine de değindi ve sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini, ancak bunun öncelikli konusu olmadığını belirtti.
"Sözleşmemin yenilenmesi öncelikli değil. Menajerim başkanla görüşüyor, ama şimdilik tek odak noktam Dünya Kupası," dedi.
Moritanya maçı için deneme kadroları
Albiceleste, bu Cuma günü Moritanya ile karşılaşacak; ardından önümüzdeki Salı günü de Zambiya ile bir maç oynayacak. Scaloni, bu maçları, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için 26 kişilik nihai kadroda yer almayı çok isteyen yedek oyuncular ve gençler için bir deneme sahası olarak kullanmayı planlıyor; ancak Messi de bu maçlarda bir süre sahada olacak.
“Moritanya maçında sahaya çıkacak kadro, görmek istediğimiz genç oyuncular ile seviyelerini yükseltmek istediğimiz diğer oyuncuların bir karışımı olacak. Messi de oynayacak. Bu maçta mı yoksa ikinci maçta mı ilk 11'de başlayacağını bilmiyorum, ancak onu sahada görmek için güzel bir fırsat. Burada ne kadar eğlendiğimizi görmeleri güzel,” diye açıkladı Scaloni.
Di Maria'nın geri dönüşü imkansız
Scaloni ayrıca, Angel Di Maria’nın milli takımdan emekliliği de dahil olmak üzere bazı oyuncuların durumlarına değindi; bu konuda, Di Maria’nın Dünya Kupası öncesinde geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar vardı.
Bu olasılık artık kesin olarak reddedildi ve Scaloni şöyle konuştu: "Di Maria'nın kariyerinin sona erdiğini anlıyoruz. O bunu her zaman açıkça belirtti ve biz de başından beri anladık. Bence bu söylentiler dışarıdan çıktı. Onunla mükemmel bir ilişkim var. Sürekli birbirimize mesajlaşıyoruz."
Finalissima'nın iptali ve kadro lojistiği
İspanya ile oynanacak Finalissima maçının ertelenmesi, Dünya Kupası hazırlıklarını bir miktar aksattı. Scaloni, lojistik engellerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, antrenman yapmak ve maç oynamak için Arjantin’e dönmenin takımın kaynaşması açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.
“İspanya ile oynanacak final maçının ertelenmesini sizlerle birlikte takip ettik. Alternatifler aramamız gerektiğini söylüyorduk, ancak her şey gecikti. Bu kimsenin hatası değil. Futbolun ikinci plana düştüğü bir durum var. O hafta zordu. Anlaşma sağlanamadı,” dedi Scaloni. “Rakip aramaya başladık. Hiçbir şey planlanmamıştı. Tesisler oyuncuları ağırlayacak şekilde hazır bile değildi. Sonunda olumlu yanlarını görmek gerekiyor. Buradayız, yeni çocukları daha yakından tanıyabiliriz ve onlar Dünya Kupası'nda yerlerini kazanmak için mücadele etme fırsatını hak ediyorlar.”