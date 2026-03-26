Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağını henüz kesinleştirmedi; Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise "acelemiz yok" diyor

Arjantin, La Bombonera'da Moritanya ve Zambiya ile oynayacağı dostluk maçlarına hazırlanırken, konuşmalar doğal olarak kaptanlarının 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı konusuna kaydı. Scaloni, Messi'nin bu büyük turnuvaya kesin olarak katılacağını bir kez daha teyit edemedi, ancak umutlu olmaya devam ediyor.

“Bu ona sorulması gereken bir soru. Benim cevap vermem gerekmiyor. Ne düşündüğümü zaten biliyorsunuz. Onun orada olmasını istiyorum, ama karar verecek olan o. Huzur içinde karar verebilme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Umarım evet der," dedi Scaloni, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. Teknik direktör, kendi geleceğine de değindi ve sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini, ancak bunun öncelikli konusu olmadığını belirtti.

"Sözleşmemin yenilenmesi öncelikli değil. Menajerim başkanla görüşüyor, ama şimdilik tek odak noktam Dünya Kupası," dedi.







