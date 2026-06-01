Lionel Messi, 2022'de "futbolu tamamladı" – peki, "Tüm Zamanların En İyisi"nin 2026'da Arjantin ile Dünya Kupası zaferi peşinde koşmasının ardında yatan neden nedir?

Kaptanlığıyla ilgili tüm eleştirilere rağmen, Messi yıllar içinde liderlik rolünü tartışmasız bir şekilde benimsedi; yani, sol ayağının kendisi adına konuşmasını tercih eden, sessizliğiyle tanınan bir karakterden, maç sonrası tünelde 1,98 metrelik rakiplere sözlü atışlarda bulunmaya kadar geldi. Bu, dünyanın en iyi oyuncusunun çoğumuzun daha önce hiç görmediği bir yönüydü, ancak takım arkadaşları bunu görmüştü – ve onu bu yüzden seviyorlardı.
Emiliano Martinez, oyuncuları "Messi için savaşan aslanlar" olarak tanımlamıştı ve Julian Alvarez, son Copa America öncesinde, sevgili kaptanlarının hala takımda olmasından tüm kadronun çok mutlu olduğunu, çünkü onun her şeyi "daha iyi" hale getirdiğini itiraf etmişti.
Arjantin, esasen bir kardeşler topluluğu haline gelmişti - ya da eşsiz Jorge Valdano'nun dediği gibi, futbol dünyasının "Ocean's 11"i.
"Oyuncuların otobüsten indiği bir fotoğraf gördüm; Messi önde, geri kalanı onun arkasında, üçgen şeklinde iki yana dizilmişti. Bu, yorum gerektirmeyen ama Arjantin'in ne olduğunu açıklayan sembolik bir değere sahipti," dedi 1986 Dünya Kupası şampiyonu The Guardian'a. "Leo'nun mutluluğunu görüyorsunuz: özgürleşmiş durumda."
2026'ya kadar oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda hâlâ bazı şüpheler vardı. Sonuçta, Messi'nin 2024 Copa America kampanyası sakatlık nedeniyle yarıda kalmıştı; Dünya Kupası da öyle olabilir.
Ancak Scaloni için Messi'yi kadroya dahil etmek hiç de zor bir karar değil. 38 yaşında bile hala gol atıyor ve kimsenin göremeyeceği, bırakın yapmayı, hayal bile edemeyeceği paslar atıyor. Scaloni, Messi'nin takımın geri kalanı üzerindeki etkisinin daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu söylüyor. Bu yüzden 2022'de, 2026 kadrosunda Messi için bir yer ayırmaktan bahsediyordu.
Bazı çevrelerde Messi'nin ABD'de mirasını lekeleme riski olduğu yönünde endişeler var, ancak bunun nasıl olacağı anlaşılmıyor. Büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun aksine, o Dünya Kupası'nı çoktan kazandı. Hiçbir şey onun başardıklarını gölgeleyemez. Futbolu dört yıl önce tamamladı; şimdi sadece keyfini çıkarıyor.