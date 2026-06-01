Lionel Messi, 2022'de "futbolu tamamladı" – peki, "Tüm Zamanların En İyisi"nin 2026'da Arjantin ile Dünya Kupası zaferi peşinde koşmasının ardında yatan neden nedir?

Messi 38 yaşında ve bu ayın sonunda 39'una girecek; bu nedenle Inter Miami'den gelen, şu anda "sol hamstringindeki kas yorgunluğuna bağlı aşırı yük" sorunu yaşadığı haberini duymak pek de şaşırtıcı olmadı. Bu kas, yirmi yılı aşkın bir süredir çok büyük bir yük altında.

Bu nedenle, çoğu futbolcunun çoktan emekli olduğu bir dönemde Messi'nin neden hala vücudunu sınırlarına kadar zorladığını sormak mantıklı görünüyor. Kanıtlaması veya başarması gereken bir şey kalmış değil. Katar'daki son Dünya Kupası'nı kazanarak futbol kariyerini temelde tamamladı ve bunu o kadar baskın bir şekilde yaptı ki, "tüm zamanların en iyisi" tartışmasını bir kez ve sonsuza kadar sonlandırdı.

Öyleyse, Messi'nin altıncı bir finalde yarışarak kazanacağı gerçekten bir şey var mı? Yoksa artık yaşayan efsane statüsünde o kadar güvende ki, kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını mı düşünüyor?...