Lionel Messi Argentina
Mark Doyle

Çeviri:

Lionel Messi, 2022'de "futbolu tamamladı" – peki, "Tüm Zamanların En İyisi"nin 2026'da Arjantin ile Dünya Kupası zaferi peşinde koşmasının ardında yatan neden nedir?

Arjantinli teknik direktör Lionel Scaloni, kaptanı "tamamen formda" olmasa da Perşembe günü 2026 Dünya Kupası kadrosuna Lionel Messi'yi dahil etti. Elbette bu iki gelişme de pek şaşırtıcı değildi. Messi'nin Albiceleste'nin şampiyonluk savunmasında yer alacağı yaygın olarak bekleniyordu; tıpkı onun en iyi fiziksel durumda olmasının her zaman pek olası görünmemesi gibi.

Messi 38 yaşında ve bu ayın sonunda 39'una girecek; bu nedenle Inter Miami'den gelen, şu anda "sol hamstringindeki kas yorgunluğuna bağlı aşırı yük" sorunu yaşadığı haberini duymak pek de şaşırtıcı olmadı. Bu kas, yirmi yılı aşkın bir süredir çok büyük bir yük altında.

Bu nedenle, çoğu futbolcunun çoktan emekli olduğu bir dönemde Messi'nin neden hala vücudunu sınırlarına kadar zorladığını sormak mantıklı görünüyor. Kanıtlaması veya başarması gereken bir şey kalmış değil. Katar'daki son Dünya Kupası'nı kazanarak futbol kariyerini temelde tamamladı ve bunu o kadar baskın bir şekilde yaptı ki, "tüm zamanların en iyisi" tartışmasını bir kez ve sonsuza kadar sonlandırdı.

Öyleyse, Messi'nin altıncı bir finalde yarışarak kazanacağı gerçekten bir şey var mı? Yoksa artık yaşayan efsane statüsünde o kadar güvende ki, kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını mı düşünüyor?...

  Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022

    Hayal gerçek oldu

    Çoğu oyuncu, milli kariyerinin ne zaman sona ereceğini seçme şansına sahip değildir. Bu karar genellikle kendi iradeleri dışında alınır; çoğu zaman bir teknik direktör tarafından, bazen de sakatlık nedeniyle.

    Bu kararı kendileri verebilecek kadar şanslı olanlar bile, zirvede bırakacak kadar şanslı olamazlar. Ancak Messi için, Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra zirvede emekli olma fırsatı vardı.

    Kupayı kaldırmak her zaman onun birincil hedefi olmuştu ve Diego Maradona'nın izinden giderek ülkesini futbolun en büyük sahnesinde zafere taşıyamaması, sanki bu durum onun rakipsiz ve sürekli mükemmelliğini gölgeliyormuş gibi, uzun süredir ona karşı bir eleştiri konusu olarak kullanılıyordu.

    Ancak, Arjantin'in Rusya 2018'de son 16 turunda elenmesiyle Messi'nin "çocukluk hayali"nin sona erdiği sanılırken, o bu hayali Katar'da inanılmaz koşullarda gerçeğe dönüştürdü.


    Gerçeküstü bir deha

    Messi'nin 2022'de yaptıkları fizik kurallarını alt üst etti. O sırada 35 yaşındaydı, ancak kendisinden 15 yaş küçük oyuncuları adeta parmaklarında oynattı – Josko Gvardiol gibi; Gvardiol bu deneyimden utanmak yerine gurur duydu.

    "Yarın çocuklara 90 dakika boyunca Messi'yi markaj altında tuttuğumu anlatabileceğim," dedi savunma oyuncusu, Hırvatistan'ın Lusail'de Arjantin'e yenildiği yarı final maçının ardından.

    Gvardiol, gerçek olamayacak kadar yetenekli görünen bir oyuncuyla aynı sahada oynamış olmaktan onur duyan tek rakip değildi. Avustralyalı Keanu Baccus, "Sahada sahte gibi görünüyor" diye itiraf etti. "Gerçekten ne kadar iyi olduğu inanılmaz."

    Messi'nin akıllara durgunluk veren performansları, inanılmaz bir baskı altında sergilenmiş olması nedeniyle daha da dikkat çekiciydi. 36 maçlık yenilmezlik serisiyle Katar'a gelen Copa America şampiyonu Arjantin, turnuvanın açılış maçında Suudi Arabistan'a şok bir yenilgi alarak utanç verici bir şekilde erken elenmenin eşiğine gelmişti, bu da Messi'nin kaptanlık niteliklerinin bir kez daha sorgulanmasına neden olmuştu.


    Tam bir Hollywood filmi

    Ancak, ülkesinin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda, Messi, Arjantin'in çağrısına cevap verdi, Meksika ile oynanan ve kazanılması gereken maçta kritik bir gol attı ve grup aşaması, son 16, çeyrek finaller, yarı finaller ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu. Albiceleste, 1986'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Bu, çok uygun bir sonuçtu, çünkü Maradona'dan bu yana hiçbir oyuncu finalleri bu kadar domine etmemişti.

    Sekiz maçta beşinci kez Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanan Messi, daha mutlu bir son hayal edemezdi. Tam bir Hollywood filmi gibiydi ve sonunda kızı kazanan iyi adam gibi konuşuyordu.

    "Bu çılgınlık," dedi TyC'ye kupayı tutarken, "bakın ne kadar muhteşem! Onu çok istedim. Bunun o kupa olacağına dair bir his vardı... Gittikçe yaklaşıyordu.

    "Bu kariyerimde her şeyi başardığım için şanslıydım... Ve eksik olan bu da burada. Kariyerimi bununla bitirmek istedim. Artık başka bir şey isteyemem, Tanrı'ya şükür, bana her şeyi verdi." Yine de Messi, gün batımına doğru yola çıkmamaya karar verdi.

    Zaferin tadını çıkarmak

    Dünya Kupası'nı kucağına almak için bu kadar uzun süre bekleyen Messi'nin, kupayı elinden bırakmak için hiç de acele etmemesi belki de şaşırtıcı değildi.

    "Kupayı Arjantin'e götüreceğim ve sizlerle birlikte tadını çıkaracağım," dedi, muhtemelen tarihin en iyi finali olarak nitelendirilebilecek maçın ardından ülkesinde izleyen taraftarlara. "Yaptığım işi seviyorum, milli takımda olmayı seviyorum ve dünya şampiyonu olarak birkaç maç daha oynamaya devam etmek istiyorum."

    Bu hakkı kesinlikle kazanmıştı. Zafer anı için her şeyini vermişti; bu anın tadını çıkarmaya tam da hakkı vardı.

    Ancak ardından gelenler, sadece bir zafer turu değildi. Messi'nin daha fazla madalya istediği kısa sürede anlaşıldı. Ayrılmaya niyeti yoktu. Küçümsenen kazanma azmi her zamanki gibi güçlüydü.

    Ancak Messi'nin Arjantin için oynamaya devam etmesinin asıl nedeni, bundan çok keyif almasıydı.

    Scaloni faktörü

    Dünya Kupası'nı kazanmak, Messi için her şeyi kökünden değiştirdi. Bu zafer, Maradona'nın kendisi tarafından onun varisi ilan edildiği günden beri omuzlarında taşıdığı yükü ortadan kaldırdı. Zafer onu özgür kıldı. Ancak Messi, Katar'daki tüm bireysel mükemmelliğine rağmen bunun büyük ölçüde bir takım başarısı olduğunu ilk kabul eden kişi oldu; işte bu yüzden bu zafer onun için paha biçilmez bir anlam taşıyordu.

    Lionel Scaloni'nin Arjantin milli takımının teknik direktörlüğüne atanmasına kadar, Messi daha önce hiçbir teknik direktörle veya oyuncu grubuyla bu kadar derin bir bağ kurmamıştı.

    Messi, geçen Aralık ayında ESPN'e verdiği röportajda, "Bence ilk günden itibaren bir vizyon oluşturdu ve yaptığı en iyi şey - maçı nasıl deneyimlediği veya maçları nasıl hazırladığı bir yana - takıma olan yakınlığıydı" dedi. "Oyuncularla ilgilenme şekli, her biriyle kurduğu bağ, çünkü onları insan olarak tanıyor ve her biriyle nasıl konuşacağını biliyor, çünkü bu takımı kendisi kurdu, yeni oyuncular getirdi, hatta Arjantin futbolunda pek tanınmayan oyuncuları bile.

    "Biz çok iyi anlaşan harika bir grubuz, ancak antrenman maçlarında veya belirli alıştırmalarda, sert oynamaları gerekiyorsa sert oynuyorlar. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bu, bu grubun ve bu milli takımın en büyük gücü.

    "Bütün bunları Scaloni ve ekibi kurdu. Günlük atmosferi onlar yaratıyor." Tabii ki Messi de üzerine düşeni yaptı.


    "Messi'nin 11'i" için son bir görev

    Kaptanlığıyla ilgili tüm eleştirilere rağmen, Messi yıllar içinde liderlik rolünü tartışmasız bir şekilde benimsedi; yani, sol ayağının kendisi adına konuşmasını tercih eden, sessizliğiyle tanınan bir karakterden, maç sonrası tünelde 1,98 metrelik rakiplere sözlü atışlarda bulunmaya kadar geldi. Bu, dünyanın en iyi oyuncusunun çoğumuzun daha önce hiç görmediği bir yönüydü, ancak takım arkadaşları bunu görmüştü – ve onu bu yüzden seviyorlardı.

    Emiliano Martinez, oyuncuları "Messi için savaşan aslanlar" olarak tanımlamıştı ve Julian Alvarez, son Copa America öncesinde, sevgili kaptanlarının hala takımda olmasından tüm kadronun çok mutlu olduğunu, çünkü onun her şeyi "daha iyi" hale getirdiğini itiraf etmişti.

    Arjantin, esasen bir kardeşler topluluğu haline gelmişti - ya da eşsiz Jorge Valdano'nun dediği gibi, futbol dünyasının "Ocean's 11"i.

    "Oyuncuların otobüsten indiği bir fotoğraf gördüm; Messi önde, geri kalanı onun arkasında, üçgen şeklinde iki yana dizilmişti. Bu, yorum gerektirmeyen ama Arjantin'in ne olduğunu açıklayan sembolik bir değere sahipti," dedi 1986 Dünya Kupası şampiyonu The Guardian'a. "Leo'nun mutluluğunu görüyorsunuz: özgürleşmiş durumda."

    2026'ya kadar oynamaya devam edip etmeyeceği konusunda hâlâ bazı şüpheler vardı. Sonuçta, Messi'nin 2024 Copa America kampanyası sakatlık nedeniyle yarıda kalmıştı; Dünya Kupası da öyle olabilir.

    Ancak Scaloni için Messi'yi kadroya dahil etmek hiç de zor bir karar değil. 38 yaşında bile hala gol atıyor ve kimsenin göremeyeceği, bırakın yapmayı, hayal bile edemeyeceği paslar atıyor. Scaloni, Messi'nin takımın geri kalanı üzerindeki etkisinin daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu söylüyor. Bu yüzden 2022'de, 2026 kadrosunda Messi için bir yer ayırmaktan bahsediyordu.

    Bazı çevrelerde Messi'nin ABD'de mirasını lekeleme riski olduğu yönünde endişeler var, ancak bunun nasıl olacağı anlaşılmıyor. Büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun aksine, o Dünya Kupası'nı çoktan kazandı. Hiçbir şey onun başardıklarını gölgeleyemez. Futbolu dört yıl önce tamamladı; şimdi sadece keyfini çıkarıyor.

