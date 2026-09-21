Lionel Messi 101. golüyle tarihe geçti, ancak Inter Miami'nin hayal kırıklığı San Diego FC ile oynanan dramatik beraberliğin ardından büyüdü

Messi'nin ilk yarıdaki müthiş golü, bu sezon ligdeki 20. golü ve 2023'te MLS'e geldiğinden bu yana attığı sekizinci frikik golü oldu. Bu gol, Cruz Azul'a karşı Campeones Cup zaferinde kulüp formasıyla 100 gole ulaşmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Ancak Gonzalez, son dönemdeki başarının oyuncularının odağını olumsuz etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

"Bence Campeones Cup'ın, özellikle ilk yarıda, bilinçsiz bir etkisi olmuş olabilir ve bu da biraz rehavete yol açtı" diye itirafta bulundu teknik direktör.

"Oynadığımız her maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir kulüpte, bu seviyeye çıkmak zorundayız. Olumlu taraftan bakarsak bazı iyi şeyler yaptık, ancak beni gerçekten en çok endişelendiren şey bu olduğu için savunma tarafında ince ayar yapmam gerekiyor."