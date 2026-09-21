AFP
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Lionel Messi 101. golüyle tarihe geçti, ancak Inter Miami'nin hayal kırıklığı San Diego FC ile oynanan dramatik beraberliğin ardından büyüdü
Messi golünü attı ama beraberlik hayal kırıklığı yarattı
Messi, Inter Miami formasıyla 101. golünü kaydetti, ancak Herons pazar günü San Diego ile 2-2 berabere kaldı. Arjantinli yıldız, Anders Dreyer’in erken golüne karşılık olarak kendisiyle özdeşleşen bir serbest vuruş golü attı.
Suarez, 74. dakikada ağları sarsarak Miami’ye üç puanı getirmiş gibi görünüyordu. Ancak Dreyer, maçın son bölümünde ikinci golünü atarak Florida’da puanların paylaşılmasını sağladı.
Bu sonuç, Inter Miami’nin MLS’te üst üste dördüncü beraberliği oldu. Ayrıca yeni teknik direktör Gonzalez için de ligdeki ilk maçında hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu; ekibi Doğu Konferansı’nda lider Nashville’in 11 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
- Getty Images Sport
Gonzalez, Miami'nin savunmadaki korkunç hatalarını yerden yere vurdu
Messi ve Suarez'in hücumdaki parıltısına rağmen Gonzalez, takımının savunmadaki performansını sert şekilde eleştirdi. Yeni patron, Dreyer'ın Herons savunmasının arkasına atılan bir topu değerlendirmesinin ardından kenar çizgisinde hayli öfkeli bir görüntü verdi.
"Dört gündür buradayız ve düzgün şekilde antrenman yapamadık. Savunmada gerçekten çok daha güçlü olmamız gerekiyor," diyen Gonzalez, ESPN'e konuştu.
"Savunmada bu tür korkunç hatalar yapamayız, bunların bedeli ağır oluyor. O son pozisyon yaşanmamalıydı. Maçı kazanabilecek durumdayken neredeyse kaybetmek gerçeküstü. Yenilgiden sadece kalecimiz bizi kurtardığı için kaçındık."
Rehavet takımın içine sızıyor
Messi'nin ilk yarıdaki müthiş golü, bu sezon ligdeki 20. golü ve 2023'te MLS'e geldiğinden bu yana attığı sekizinci frikik golü oldu. Bu gol, Cruz Azul'a karşı Campeones Cup zaferinde kulüp formasıyla 100 gole ulaşmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Ancak Gonzalez, son dönemdeki başarının oyuncularının odağını olumsuz etkilemiş olabileceğini öne sürdü.
"Bence Campeones Cup'ın, özellikle ilk yarıda, bilinçsiz bir etkisi olmuş olabilir ve bu da biraz rehavete yol açtı" diye itirafta bulundu teknik direktör.
"Oynadığımız her maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir kulüpte, bu seviyeye çıkmak zorundayız. Olumlu taraftan bakarsak bazı iyi şeyler yaptık, ancak beni gerçekten en çok endişelendiren şey bu olduğu için savunma tarafında ince ayar yapmam gerekiyor."
- Getty Images Sport
Inter Miami'yi sırada ne var?
Inter Miami şimdi dikkatini gelecek pazar Columbus Crew deplasmanında oynayacağı kritik maça çevirecek. Beraberlik serisine son vermek ve puan tablosunun zirvesiyle aradaki farkı kapatmak istiyor. San Diego ise cumartesi günü Austin FC deplasmanına gidecek.
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