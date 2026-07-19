Lionel Messi, 1,5 milyon dolarlık bahis yüzünden “lanetlendi” mi? Drake, Arjantin-İspanya maçı öncesinde Dünya Kupası finali bahsini açıkladı – rap süperstarının desteği her zaman hoş karşılanmıyor

Yaygın olarak “Drake Laneti” olarak bilinen bu batıl inanç, rapçiden kamuoyu desteği alan herhangi bir sporcunun veya takımın hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla karşılaşacağına işaret ediyor.

Arjantin'in kaderiyle ilgili endişeler, Drake'in son zamanlarda yaşadığı bir dizi bahis fiyaskosuyla daha da artıyor. Bu yılın başlarında, Şubat ayında düzenlenen Super Bowl'da New England Patriots'un Seattle Seahawks'a yenilmesinin ardından 1 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığı bildirildi. Ayrıca, ABD Açık'ta Jannik Sinner'ın Carlos Alcaraz'ı yeneceğine bahis oynadıktan sonra 300.000 dolar daha kaybetti.

Futbolun ötesinde, rapçinin bahis geçmişi çeşitli spor dallarında pahalıya mal olan başarısızlıklarla doludur. Marca’nın haberlerine göre, sadece futbol bahislerindeki net zararının 1,9 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Drake’in halka açık bahislerini takip eden TheDrakeCurse web sitesi, onu şu anda “lanetli” olarak nitelendiriyor ve yaklaşık 90 adet yüksek meblağlı bahiste başarı oranının sadece %36,8 olduğunu belirtiyor.