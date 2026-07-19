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Lionel Messi, 1,5 milyon dolarlık bahis yüzünden “lanetlendi” mi? Drake, Arjantin-İspanya maçı öncesinde Dünya Kupası finali bahsini açıkladı – rap süperstarının desteği her zaman hoş karşılanmıyor
Drake, Arjantin'e yaptığı dev yatırımla bu alandaki varlığını ikiye katladı
Messi, baskıya yabancı değil; ancak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i İspanya karşısında sahaya çıkarmaya hazırlanırken, saha dışında yeni bir gelişme yaşandı. Drake, Güney Amerika devlerinin 90 dakika içinde galip gelmesi üzerine 1,5 milyon dolarlık dudak uçuklatan bir bahis yaptığını açıkladı.
Müzik dünyasının bu devinin alabileceği potansiyel kazanç, ilk bahis tutarı kadar göz kamaştırıcı; başarılı bir sonuç halinde yaklaşık 5,1 milyon dolarlık bir getiri elde etmesi öngörülüyor. Kanadalı rap ikonu, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun yeteneğine açıkça güveniyor olsa da, bu haber Arjantinli taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı.
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Son dönemdeki mağlubiyetler, final maçı öncesinde batıl inançları körüklüyor
Yaygın olarak “Drake Laneti” olarak bilinen bu batıl inanç, rapçiden kamuoyu desteği alan herhangi bir sporcunun veya takımın hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla karşılaşacağına işaret ediyor.
Arjantin'in kaderiyle ilgili endişeler, Drake'in son zamanlarda yaşadığı bir dizi bahis fiyaskosuyla daha da artıyor. Bu yılın başlarında, Şubat ayında düzenlenen Super Bowl'da New England Patriots'un Seattle Seahawks'a yenilmesinin ardından 1 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığı bildirildi. Ayrıca, ABD Açık'ta Jannik Sinner'ın Carlos Alcaraz'ı yeneceğine bahis oynadıktan sonra 300.000 dolar daha kaybetti.
Futbolun ötesinde, rapçinin bahis geçmişi çeşitli spor dallarında pahalıya mal olan başarısızlıklarla doludur. Marca’nın haberlerine göre, sadece futbol bahislerindeki net zararının 1,9 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Drake’in halka açık bahislerini takip eden TheDrakeCurse web sitesi, onu şu anda “lanetli” olarak nitelendiriyor ve yaklaşık 90 adet yüksek meblağlı bahiste başarı oranının sadece %36,8 olduğunu belirtiyor.
- Getty Images Sport
Arjantin’in kötü alametlere karşı mücadelesi
Ancak Lionel Scaloni’nin takımının lehine olan tarihsel bir umut ışığı var. Drake, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin’e oynadığı 1 milyon dolarlık bahsi kazanmış ve kazananın penaltılarla belirleneceği maçta Arjantin’in Fransa’ya karşı zaferini doğru bir şekilde tahmin etmişti.
Tüm bu söylentilere rağmen Arjantin, batıl inançlardan ziyade teknik üstünlüğüne güvenecek. Messi, turnuvanın erken aşamalarında popüler yayıncı IShowSpeed’in varlığının uğursuzluk getirdiği düşünülen “IShowSpeed Laneti”ni çoktan aşmıştı.
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Messi - Yamal: Nihai hesaplaşma
Turnuvanın en iyi savunma istatistiklerine sahip ve kadrosunda Barcelona yıldızlarından oluşan bir İspanya takımıyla karşı karşıya kalırken, psikolojik mücadele fiziksel mücadele kadar yoğun geçiyor. Final maçı, Messi için şiirsel bir “döngünün tamamlanması” anı olarak da değerlendiriliyor. Inter Miami’nin yıldızı, turnuva boyunca manşetlere damga vuran İspanyol genç yetenek Lamine Yamal ile karşı karşıya gelecek.
Arjantin, tarihte arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olmayı hedefliyor; bu başarı, Messi’nin mirasını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde pekiştirecektir.
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