Lindsey Heaps, Avrupa'daki ABD Kadın Milli Takımı yıldızları için öncü bir rol üstlendi; Lyon'un yıldız oyuncusunun NWSL'ye dönmeden önce tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferi, onun için mükemmel bir veda olurdu

Heaps 18 yaşındayken, üniversiteyi tamamen es geçip hemen profesyonel olmaya karar verdi; bu, o zamana kadar duyulmamış bir karardı ve bunu yapan ilk Amerikalı kadın oldu. Başka birinin de böyle bir cesaret gösterisi sergilemesi beş yıl sürecekti; Mallory Swanson bu yolu izleyen ikinci kişi olduğunda, Heaps’ten tavsiye almak için ona ulaştı. Bugün bu yol o kadar yaygın hale geldi ki, artık pek kimseyi şaşırtmıyor.

Ancak Heaps sadece 18 yaşında profesyonel olmakla kalmadı. Bunu yapmak için ABD'den ayrıldı ve bu da riski ikiye katladı. O dönemde, ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları yurtdışında oynamıyordu. Ali Krieger'in 2011 kadrosuna girmesiyle, ABD dışında oynarken milli takımın Dünya Kupası kadrosuna giren tek oyuncu olmuştu. Başka birinin Krieger'e katılması 12 yıl sürecekti.

O oyuncu kimdi? Elbette Heaps'ti, çünkü yaklaşık 14 yıl önce, Fransızca bilmeyen genç bir genç olarak Paris Saint-Germain'e katılarak aldığı risk, sonunda büyük bir kazançla sonuçlanacaktı. Günümüze gelindiğinde, o, vatandaşları için pek çok kapı açtı. ABD'ye dönüşü yaklaşırken, kariyerinin Avrupa bölümünü bir başka Şampiyonlar Ligi zaferiyle kapatıp, bu turnuvayı iki kez kazanan ilk USWNT oyuncusu olabilirse, bu onun için çok uygun bir son olur.