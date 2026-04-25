Goal.com
Canlı
Lindsey Heaps Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Lindsey Heaps, Avrupa'daki ABD Kadın Milli Takımı yıldızları için öncü bir rol üstlendi; Lyon'un yıldız oyuncusunun NWSL'ye dönmeden önce tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferi, onun için mükemmel bir veda olurdu

Women's Champions League
ABD
OL Lyonnes
L. Heaps
Premiere Ligue
Women's football
Arsenal Women - OL Lyonnes
FEATURES

Lindsey Heaps, bugüne kadarki kariyeri boyunca pek çok olağanüstü başarıya imza attı. ABD Kadın Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazandı ve kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 12 büyük şampiyonluk daha elde etti. Ancak bu spor dalına yaptığı en büyük katkı, pek çok açıdan ABD kadın futbolu için öncü niteliğindeki çabaları olmuştur.

Heaps 18 yaşındayken, üniversiteyi tamamen es geçip hemen profesyonel olmaya karar verdi; bu, o zamana kadar duyulmamış bir karardı ve bunu yapan ilk Amerikalı kadın oldu. Başka birinin de böyle bir cesaret gösterisi sergilemesi beş yıl sürecekti; Mallory Swanson bu yolu izleyen ikinci kişi olduğunda, Heaps’ten tavsiye almak için ona ulaştı. Bugün bu yol o kadar yaygın hale geldi ki, artık pek kimseyi şaşırtmıyor.

Ancak Heaps sadece 18 yaşında profesyonel olmakla kalmadı. Bunu yapmak için ABD'den ayrıldı ve bu da riski ikiye katladı. O dönemde, ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları yurtdışında oynamıyordu. Ali Krieger'in 2011 kadrosuna girmesiyle, ABD dışında oynarken milli takımın Dünya Kupası kadrosuna giren tek oyuncu olmuştu. Başka birinin Krieger'e katılması 12 yıl sürecekti.

O oyuncu kimdi? Elbette Heaps'ti, çünkü yaklaşık 14 yıl önce, Fransızca bilmeyen genç bir genç olarak Paris Saint-Germain'e katılarak aldığı risk, sonunda büyük bir kazançla sonuçlanacaktı. Günümüze gelindiğinde, o, vatandaşları için pek çok kapı açtı. ABD'ye dönüşü yaklaşırken, kariyerinin Avrupa bölümünü bir başka Şampiyonlar Ligi zaferiyle kapatıp, bu turnuvayı iki kez kazanan ilk USWNT oyuncusu olabilirse, bu onun için çok uygun bir son olur.

  • Lindsey Heaps PSG Women 2014-15Getty Images

    Farklı bir dönem

    Heaps’in kariyerinin ilk yıllarında, yurtdışında oynayan ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının durumu tamamen farklıydı. NWSL 2012'de kurulduğunda, ligdeki iki düzine USWNT oyuncusunun maaşları U.S. Soccer tarafından karşılanıyordu. Bu nedenle, ABD'nin kazandığı 2015 ve 2019 Dünya Kupası turnuvalarının kadrolarının tamamen NWSL oyuncularından oluşması büyük bir sürpriz değildi.

    Ayrıca, USWNT, FIFA'nın belirlediği tarihlerin dışında antrenman kampları düzenliyordu ve bu kamplar için yabancı kulüplerin oyuncularını serbest bırakması gerekmiyordu. Daha önce The Athletic'e bu konular hakkında konuşan iki kez dünya şampiyonu Kelley O’Hara, "Bu durum çoğumuzu ABD'de tuttu" diye itiraf etmişti.

    ABD Futbol Federasyonu'nun NWSL'nin başarılı olmasını istemesi anlaşılabilir bir durumdu. Bu, WUSA (2003) ve WPS (2012) liglerinin kapanmasının ardından ülkedeki üçüncü profesyonel kadın futbol ligiydi. USWNT yıldızlarını ligde tutmak, muhtemelen daha büyük bir başarıya ulaşılmasına yardımcı olacaktı. Zamanla, milli takım kadrosunda yer almak için bir oyuncunun neredeyse kesinlikle NWSL'de oynaması gerektiği kabul edildi.

    • Reklam
  • Lindsey Heaps Portland Thorns 2021Getty Images

    Gerekirse

    Heaps, Fransa’da PSG formasıyla dört yıl geçirdi ve 76 maçta 54 gol atarak üst düzey bir oyuncuya dönüştü. Aynı kadrodaki seçkin yeteneklerden çok şey öğrendi, yıldızlarla dolu bir lig rakibi olan Lyon’a karşı düzenli olarak oynadı ve dünyanın en iyi takımları ve oyuncularıyla karşılaşma fırsatı bulduğu Şampiyonlar Ligi’nde deneyim kazandı.

    Ancak ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörü Jill Ellis, 2015 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunu belirlediğinde Heaps kadroda yer almadı. Aslında, önceki teknik direktör Tom Sermanni tarafından ilk kez kadroya çağrıldıktan sonra 2013'te iki kez milli forma giymiş, 2014'te ise hiç forma giymemişti.

    Ellis ile yaptığı görüşmenin ardından Heaps, 2016'da ülkesine dönerek Portland Thorns ile sözleşme imzaladı ve bu hamle, 2016 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmesine yardımcı oldu. "O zamanlar, bir şekilde ABD'de olmanız gerekiyordu," dedi Heaps, ABD Kadın Milli Takımı kadrosuna girme süreci hakkında konuşurken.

  • Lindsey Heaps USWNT 2024Getty Images

    Kendini kanıtlamak

    O andan itibaren Heaps, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 2016 yılında, o yıla sadece altı milli maç tecrübesiyle başlamasına rağmen ABD Kadın Milli Takımı’nda 24 maça çıktı; Fransa’da, bir döngünün tamamlandığı o anlarda, 2019 Dünya Kupası zaferinde kilit bir rol oynadı; ardından 2021’de milli takımdaki 100. maçına çıktı.

    Elbette, ABD'ye dönmesi bu açıdan çok önemliydi, ancak Fransa'da geçirdiği dört yıl boyunca öğrendikleri de, onu dünyanın en iyi milli takımlarından birinde kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak kadar iyi bir oyuncuya dönüştürmesine yardımcı oldu.

    ABD Kadın Milli Takımı'ndaki yeri sağlam ve güvenli hale geldikten ve ABD Futbol Federasyonu ile ABD Kadın Milli Takımı Oyuncular Birliği arasında, federasyonun milli takım oyuncularına NWSL maaşlarını ödemesini öngören süreci durduracak yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra, Avrupa'ya dönme fırsatı kendini göstermiş gibi görünüyordu – ve her zaman kendini geliştirmek isteyen Heaps bu fırsatı değerlendirdi.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Okyanusu aşıp geri dönmek

    2022 yılının Ocak ayında, Portland’da geçirdiği süre boyunca kazanılabilecek her şeyi kazanan Heaps, daha sonra kalıcı hale gelecek bir kiralık sözleşmeyle Lyon’a katıldı. “Benim gibi NWSL’de uzun süre oynadığınızda, farklı bir meydan okuma ararsınız,” dedi geçen yıl, ABD’de geçirdiği dört yılın ardından Avrupa’ya dönme kararını değerlendirirken.

    Bugün, o artık okyanusun ötesindeki tek Amerikalı değil. 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna dahil edildiğinde öyleydi; yurtdışında oynarken turnuvada ABD'yi temsil eden tarihteki ikinci oyuncu olmuştu. Ancak bu, yaklaşık dokuz yıl önce Heaps'in izinden giderek üniversiteyi bırakıp Lyon'da profesyonel olan Catarina Macario'nun sakatlığı nedeniyle de olmuştu.

    Bir yıl sonra, Arsenal'den Emily Fox ve o zamanlar PSG'de oynayan, şu anda Lyon'da forma giyen Korbin Shrader, Heaps'e katılarak altın madalya kazanan 2024 Olimpiyat kadrosundaki yurtdışında oynayan oyuncu sayısını üçe çıkardı.

    Bu ayın başlarında Japonya ile üç maçlık bir seri oynayan Emma Hayes'in son kadrosunda, NWSL dışından yedi oyuncu yer aldı. Bunlar arasında, kaleci Phallon Tullis-Joyce, yurtdışındayken ilk kez milli takıma çağrılan bir örnek teşkil ediyor. Bu, önemli bir gelişme gibi görünüyor; Heaps gibi birisi, yurtdışında oynamanın değerini ve Amerikalı oyuncuların Avrupa'daki takımlara ne katabileceğini göstererek öncü olmasaydı, bu tür bir gelişme yaşanmayabilirdi.

  • Lindsey Heaps USWNT 2026Getty Images

    Etkili adımlar

    Şu anda Lyon'da Heaps ile birlikte forma giyen Shrader da okyanusu aşarak bu yolu izleyen isimlerden biri. Orta saha oyuncusu, üniversitedeki son iki yılını atlayarak Ocak 2023'te PSG ile sözleşme imzaladı ve aynı yılın Kasım ayında ilk kez ABD Kadın Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Bu hafta takım arkadaşı hakkında konuşan Shrader, genç bir sporcu adayıyken onun kariyerini uzaktan izlediğini ve "Belki bir gün ben de aynısını yaparım" diye düşündüğünü hatırladı. Bu yorum, Heaps'in etkisini çok iyi anlatıyor.

    "İnanılmaz bir kariyeri oldu ve hala da inanılmaz bir kariyeri var. Bence buraya gelmesi ve sahip olduğu yetenek, bu ikilinin birleşimi birçok kapıyı açtı," diye ekledi Shrader. "Onunla birlikte oynamak harika bir deneyim oldu. Böyle birinden bir şeyler öğrenmek, yaptıklarını yakından izlemek ve ondan tavsiye almak gerçekten harika. O da bize tavsiye veren, yeni gelenlere, yeni oyunculara ve genç oyunculara yardım eden türden bir insan."

    Nitekim 2017'de Swanson, üniversiteyi bırakıp profesyonel olan ikinci Amerikalı kadın olduğunda Heaps'e ulaştı. "Ona PSG'deki deneyiminin nasıl olduğunu sordum ve bana dürüstçe anlattı," diye açıkladı. "Bana 'Ne karar verirsen ver, ben buradayım' dedi, ama hiçbir şeyi zorlamadı."

    Bu nitelikleri göz önüne alındığında, kulüp ve milli takımda daha fazla deneyim kazandıkça Heaps'in gerçek bir lider haline gelmesi, hatta ABD Kadın Milli Takımı'nın kaptanı olması belki de şaşırtıcı değildir. Shrader, etrafındaki oyuncuların "tüm bu liderlik ve yeteneği" ne kadar hissettiklerini belirtti.

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Güzel bir final

    Lyon, sezonun son haftalarına girerken Heaps’in yeteneklerinden yararlanmayı umuyor. 31 yaşındaki oyuncu için duygusal bir dönem olacak. Shrader, Heaps'in sezon sonunda NWSL'nin en yeni takımı Denver Summit'e transfer olacağı açıklandığında takımda "çok fazla gözyaşı" döküldüğünü açıkladı. Ancak odak noktası, bir kupa zaten cebindeyken ve diğer üçü de hala masada dururken, sezonu zirvede bitirmek.

    Bunların hepsinden, Şampiyonlar Ligi, Heaps için en özel ve belki de en uygun olanı olacaktır. Bu, Atlantik'in ötesinden pek çok Amerikalıyı cezbeden ve kazanılması en zor olan turnuvadır. Heaps, 2022'de bunu başaran yedi USWNT yıldızından sadece biridir. Bu seçkin kulübün hiçbir üyesi bunu iki kez kazanmamıştır.

    Pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak ilk maçla başlayacak olan Arsenal ile yarı final karşılaşmasının başka boyutları da var. Öncelikle Heaps'in kendisi de Gunners taraftarı, ancak en dikkat çekici olanı, geçen yıl yarı final aşamasında oynanan bu eşleşmede Lyon'un kuzey Londra'da 2-1 galip gelerek avantaj elde etmesine rağmen, bir hafta sonra kendi sahasında 4-1'lik şok bir mağlubiyet yaşamış olması. Arsenal, finalde Barcelona'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    “Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıralı epey zaman oldu. Hepimizin bunu hissettiğini biliyorum ve geçen yıl neler olduğunu biliyoruz,” dedi Heaps bu hafta, eski USWNT takım arkadaşı Sam Mewis ile birlikte hazırladığı yeni podcast serisi The Captain'da. “Sanırım kalbimizde bununla ilgili biraz bir şey kaldı. Bunun tekrar olmasını istemiyoruz.

    “Bu kupayı kazanmak, bir kulüp takımı için zirvedir. Çok büyük bir anlamı var,” diye ekledi. Muhtemelen bu turnuvadaki son sezonu olacak bu sezon, bunu tekrar başarmak, adeta bir masal gibi bir son olurdu.

Women's Champions League
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL