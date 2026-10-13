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Lille, Tiago Santos’un sezonu kapatmasına yol açan ön çapraz bağ sakatlığına neden olan “tehlikeli” müdahalenin ardından hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor
Yıkıcı darbe öfkeli tepkilere yol açtı
Stade Pierre-Mauroy ekibi, yıldız sağ bekinin sezonunu erken bitiren sert müdahalenin ardından hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Oyuncunun sol tarafında benzer bir sakatlık geçirmesinden yalnızca iki yıl sonra yaşanan olayda, cezasız kalan sert bir müdahale sağ dizindeki bağların kopmasına yol açtı. Kulüp yöneticileri, maçın hakemleri ve VAR'ın müdahaleyi cezalandırmamasının ardından Fransız federasyonu ve lig yöneticilerinden açıklama talep ediyor.
- AFP
Öfkeli kulüp, benzeri görülmemiş bir dava süreci başlatmakla tehdit ediyor
Lille sert bir açıklama yayımladı ve “tehlikeli” olarak nitelendirdiği müdahaleyi kınadı. Hakemlik standartlarını doğrudan eleştiren kulüp, tazminat almak için tüm hukuki yolları değerlendirdiğini de doğruladı.
Hakemlik kurumlarından hesap vermelerini talep eden ve sakatlanan savunmacısının arkasında duran Lille, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olayın koşulları ve herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması, kulüp açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.”
“LOSC, mümkün olan tüm hukuki yolları değerlendiriyor ve uğradığı zararların tazminini sağlamak için gerekli her türlü hukuki adımı atma hakkını saklı tutuyor. Tiago’nun haklarını savunmak için atmaya karar vereceği her adımda ona destek olacak.”
Tartışma sürerken rakipler orta saha oyuncusunu savundu
Le Havre, Portekizli beke acil şifalar dilerken oyuncusunu kamuoyu önünde hızla savundu. Kulüp, maçın hakemi Bastien Dechepy ile VAR hakeminin müdahaleyi cezalandırmamayı tercih ettiğine dikkat çekti.
Müdahalenin sertliğine ilişkin anlatıya karşı çıkan HAC, resmî bir açıklama yayımladı: “Le Havre Athletic Club ve oyuncusu Amir Richardson, öncelikle cumartesi günkü maçta sakatlanan Lille oyuncusu Tiago Santos’a içten ve tam desteklerini yinelemek ve kendisine acil şifalar dilemek istiyor.
“Bu sakatlığın ve sonuçlarının yarattığı duygusal tepkiyi anlamakla birlikte HAC, maçın hakemi Sayın Bastien Dechepy’nin ve VAR hakeminin Amir Richardson’a ceza verilmesini gerekli görmediğini hatırlatmak istiyor.”
- ZUMA Press Wire
Zorlu Avrupa sınavı kapıda
Kilit bir savunmacısını kaybetmenin yarattığı ağır darbeye rağmen Davide Ancelotti'nin öğrencileri, dikkatlerini hızla Arsenal'la oynayacakları zorlu Şampiyonlar Ligi maçına çevirmeli. Lille, Avrupa'daki ilk maçında Real Betis'e 3-2'lik dar bir yenilgi aldıktan sonra Londra'da toparlanmak istiyor. Ligde ikinci sırada olması, zorlu maç trafiğine hazırlanırken takıma en azından moral vermeli.
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