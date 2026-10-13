Lille sert bir açıklama yayımladı ve “tehlikeli” olarak nitelendirdiği müdahaleyi kınadı. Hakemlik standartlarını doğrudan eleştiren kulüp, tazminat almak için tüm hukuki yolları değerlendirdiğini de doğruladı.

Hakemlik kurumlarından hesap vermelerini talep eden ve sakatlanan savunmacısının arkasında duran Lille, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olayın koşulları ve herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması, kulüp açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.”

“LOSC, mümkün olan tüm hukuki yolları değerlendiriyor ve uğradığı zararların tazminini sağlamak için gerekli her türlü hukuki adımı atma hakkını saklı tutuyor. Tiago’nun haklarını savunmak için atmaya karar vereceği her adımda ona destek olacak.”