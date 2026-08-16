Lille hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ancelotti, Bouaddi hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu; İngiltere'den büyük ilgi olduğunu kabul ederken genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

Basına konuşan Ancelotti, "Elbette görüşmeler var. Pek çok kulübün ilgisi söz konusu. Kendisi gerçekten, gerçekten çok iyi bir oyuncu ve umarım bizimle kalır! Onu bu kadar özel yapan ne mi? Çok büyük bir karaktere sahip. Saha içinde de dışında da inanılmaz derecede zeki, gerçekten çok olgun. 18 yaşında ama sahadayken 32 yaşındaymış gibi görünüyor. Teknik olarak çok komple bir oyuncu. Fiziksel olarak da iyi, ikili mücadelelerde gerçekten çok güçlü. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri olacak" dedi.