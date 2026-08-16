Getty Images Sport
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Lille teknik direktörü Davide Ancelotti, devam eden transfer görüşmeleri sürerken Ayyoub Bouaddi'nin Manchester City'ye katılabileceğini kabul etti
Ancelotti, Manchester City görüşmelerini doğruladı
Manchester City, Bouaddi transferi için yürüttüğü girişimlerde önemli ilerleme kaydetti. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti de iki kulüp arasında süren görüşmeleri kamuoyu önünde doğruladı. Get French Football News'e göre City, Bouaddi için Fransız ekibiyle anlaşmaya yaklaşmış durumda.
Lille'in Everton'a karşı oynadığı sezon öncesi son hazırlık maçının ardından Ancelotti, orta saha oyuncusuyla ilgili söylentilere değindi. Transfer, City'nin Community Shield'da Arsenal karşısında 3-0 yenildiği günde ivme kazandı. Bu maç, Pep Guardiola'nın yerine göreve gelen Enzo Maresca'nın takımın başındaki ilk resmi karşılaşması oldu. Rodri'nin kadroya alınmaması ise, Barcelona'nın güçlü ilgisi sürerken oyuncunun ayrılığının yaklaştığına işaret etti.
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Lille teknik direktöründen büyük övgü
Lille hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ancelotti, Bouaddi hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu; İngiltere'den büyük ilgi olduğunu kabul ederken genç oyuncuya övgüler yağdırdı.
Basına konuşan Ancelotti, "Elbette görüşmeler var. Pek çok kulübün ilgisi söz konusu. Kendisi gerçekten, gerçekten çok iyi bir oyuncu ve umarım bizimle kalır! Onu bu kadar özel yapan ne mi? Çok büyük bir karaktere sahip. Saha içinde de dışında da inanılmaz derecede zeki, gerçekten çok olgun. 18 yaşında ama sahadayken 32 yaşındaymış gibi görünüyor. Teknik olarak çok komple bir oyuncu. Fiziksel olarak da iyi, ikili mücadelelerde gerçekten çok güçlü. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri olacak" dedi.
Kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlandı
Lille başlangıçta Bouaddi için 100 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etse de, Manchester City paketi 80 milyon euroya daha yakın bir seviyede yapılandırabileceğinden emin olmaya devam ediyor. Bouaddi, bu yaz hemen transfer olmayı önceliklendirdiği için City ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano, X üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Ayyoub Bouaddi ve ekibi, kişisel şartlarda artık Manchester City ile anlaşmaya vardı. #MCFC için bir sonraki adımda Lille ile anlaşmanın tamamlanması bekleniyor, görüşmeler zaten ilerlemiş durumda çünkü Bouaddi'nin tercihi 2027 yerine ŞİMDİ City'ye katılmak." Rodri'nin Barcelona'ya katılmaya yaklaşmasıyla birlikte Bouaddi'yi kadroya katmak, Maresca'nın taktiksel yeniden yapılanmasının kritik bir parçasını oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Manchester City ve Bouaddi için sırada ne var?
City şimdi önümüzdeki günlerde Lille ile ödeme planı ve bonus maddelerini netleştirmeye odaklanacak. Community Shield'daki hayal kırıklığının ardından Maresca, Premier League sezonu başlamadan önce Bouaddi'yi kadroya dahil etmek istiyor; Rodri'nin de kısa süre içinde Barcelona'ya transferini tamamlaması bekleniyor.
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