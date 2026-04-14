AFP
Çeviri:
Ligue 2'deki beraberliğin ardından silahlı taraftarlar Reims'in antrenman merkezine baskın düzenleyerek oyuncuları ve teknik ekibi tehdit etti; kulüp ise 'derin bir şok' yaşadığını açıkladı
Raymond Kopa antrenman merkezinde kaos
Laval deplasmanında 2-2 berabere kalınmasının ardından, bir grup düşmanca tavırlı taraftarın kulübün tesislerine zorla girdiği iddia ediliyor. Kulüp yönetimi, yaşanan korkunç olayları ayrıntılı olarak anlatan resmi bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Cuma gecesi ile Cumartesi gecesi arasında, kendilerini Ultrem olarak tanıtan, bazıları başlıklı ve el yapımı silahlarla donanmış kişiler, Laval'dan dönen takımı beklemek için Centre de Vie Raymond Kopa'ya zorla girdi" denildi. "Bu tür davranışlar hoş görülemez ve tüm kulübü derinden sarsmıştır."
Doğrudan tehditler ve ırkçı hakaretler
Bu korkutucu saldırı, sadece sözlü protestolarla kalmadı; failler son derece rahatsız edici kişisel saldırılara da başvurdu. Tutku, sporun temel bir parçası olsa da, yönetim kurulu bu tür düşmanlıkların tehlikeli bir eşiği aştığını açıkça belirtti. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Futbol dünyasını canlandıran tutku muhteşemdir, hayal kırıklıklarını ve hayal kırıklıklarını anlıyoruz, ancak bunlar hiçbir şekilde tehditleri, ırkçı sözleri ve ölüm tehditlerini haklı çıkaramaz, özellikle de genç oyuncularımızın yaşadığı bir yaşam alanında meydana geldiğinde. Bu eylemleri kınamak bizim sorumluluğumuzdur. Kulüp, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yasal işlem başlatacaktır. Bunları önemsiz göstermeyi ve bir trajedinin yaşanma riskini göze almayı reddediyoruz. Çalışanlarımızı, oyuncularımızı ve Futbolun Evimizi korumak istiyoruz."
Gerginliğin tırmanması ve polisin müdahalesi
Bu olay, son aylarda taraftarlar ile kulüp yönetimi arasında tırmanan gerginliğin doruk noktasını oluşturuyor. Aralık ayında, bir polis memurunun ağır yaralandığı bir olayın ardından sükunet çağrısı yapılmıştı.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Birkaç aydır, kulübün diyaloga açık olmasına rağmen, şiddet içeren ve uygunsuz davranışların tırmanışına tanık oluyoruz. Laval ile oynanan maçın ardından kırmızı çizgi aşıldı. Bazıları kapüşonlu ve el yapımı silahlarla donanmış kişiler, oyuncuları beklemek için Centre de Vie Raymond Kopa'ya zorla girdi. Durumun kontrolden çıkmasını önlemek için kolluk kuvvetlerinin müdahalesi gerekli oldu."
Reims için bundan sonra ne olacak?
Şu anda 48 puanla Rodez ile eşit durumda olan ve ligde beşinci sırada yer alan Reims, play-off'lara katılma hakkı kazanan son sırayı elinde tutuyor. Lider Troyes'un 10 puan gerisinde olan takımın doğrudan yükselme şansı oldukça düşük. Ancak, play-off'lara katılma mücadelesi veren rakipleri Red Star 93 ve Le Mans ile oynayacakları dört kritik maçın yanı sıra Nancy ve Pau ile karşılaşacakları maçlar, sezonun gidişatını kesin olarak belirleyecek.