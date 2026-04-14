Ligue 2'deki beraberliğin ardından silahlı taraftarlar Reims'in antrenman merkezine baskın düzenleyerek oyuncuları ve teknik ekibi tehdit etti; kulüp ise 'derin bir şok' yaşadığını açıkladı

Bu korkutucu saldırı, sadece sözlü protestolarla kalmadı; failler son derece rahatsız edici kişisel saldırılara da başvurdu. Tutku, sporun temel bir parçası olsa da, yönetim kurulu bu tür düşmanlıkların tehlikeli bir eşiği aştığını açıkça belirtti. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Futbol dünyasını canlandıran tutku muhteşemdir, hayal kırıklıklarını ve hayal kırıklıklarını anlıyoruz, ancak bunlar hiçbir şekilde tehditleri, ırkçı sözleri ve ölüm tehditlerini haklı çıkaramaz, özellikle de genç oyuncularımızın yaşadığı bir yaşam alanında meydana geldiğinde. Bu eylemleri kınamak bizim sorumluluğumuzdur. Kulüp, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yasal işlem başlatacaktır. Bunları önemsiz göstermeyi ve bir trajedinin yaşanma riskini göze almayı reddediyoruz. Çalışanlarımızı, oyuncularımızı ve Futbolun Evimizi korumak istiyoruz."



