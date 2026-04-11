Ligue 1 kulübü Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, Paul Pogba Monako'daki geleceği hakkında bilgi verdi

Pogba tam olarak iyileşmeye odaklanırken, kulüp de kadronun diğer önemli oyuncularını kadroda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. L'Equipe, Monaco'nun etkileyici performansının ardından Barcelona'dan kiralık olarak gelen Ansu Fati'yi kalıcı olarak transfer etmek istediğini bildiriyor. İspanyol forvet bu sezon dokuz gol attı ve bu da onu, yeniden forma giymeye başlayan Pogba'nın takıma entegrasyonunun yanı sıra öncelikli bir hedef haline getiriyor. Prenslik kulübü için zorluk, maaş bütçesini dengelemek olacak, özellikle de Fati'nin Denis Zakaria gibi mevcut en yüksek maaşlı oyunculardan önemli ölçüde daha fazla kazanması nedeniyle.