Ligue 1 kulübü Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, Paul Pogba Monako'daki geleceği hakkında bilgi verdi
Başkentte tatlı-acı bir geri dönüş
Monaco, o maçta Paris FC'ye karşı 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı. 33 yaşındaki oyuncu, takımı 3-1 gerideyken 70. dakikada oyuna girdi; ancak Fransız oyuncunun sahaya çıkmasından kısa bir süre sonra Luca Koleosho'nun dördüncü golü atmasıyla durum daha da kötüye gitti. Ağır yenilgiye rağmen, bu maç, Monako'da kabus gibi bir ilk sezon geçiren Pogba için önemli bir dönüm noktası oldu. Cuma günkü kısa süreli oyuna çıkmasından önce, doping cezasının sona ermesinin ardından geçen yaz kulüple iki yıllık sözleşme imzalayan Pogba, resmi maçlarda sadece 30 dakika forma giyebilmişti.
Pogba, Monaco'dan ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Oyuncunun yokluğunda geleceği hakkında spekülasyonlar yaygınlaşmıştı; Monaco CEO’su Thiago Scuro, daha önce oyuncunun fiziksel durumunun düzelmemesi halinde bu yaz durumuyla ilgili görüşmelerin yapılabileceğini ima etmişti. Ancak, Stade Jean Bouin’deki maçın ardından konuşan Dünya Kupası şampiyonu, erken ayrılma iddialarını hemen yalanladı. “Gelecek sezonu şimdiden mi iple çekiyorum? Ben hâlâ buradayım. Duyduğum kadarıyla, uzun vadede birlikte olacağız," dedi Pogba, karışık bölgede gazetecilere.
Tamamen iyileşmeyi hedefleyerek
Aralık başından beri Pogba, kalçasındaki inatçı bir sakatlık nedeniyle tedavi masasında kalmak zorunda kalmıştı. Sonunda sakatlığın yükünden kurtulan Pogba, ilk 11’e dönmeyi hedefliyor. Fiziksel durumundaki ilerlemeyi vurgulayan Pogba, "Geçen seferkinden çok daha fazla oynadım ve gücüm artıyor" dedi. Ardından, bir sonraki hedefinin Monaco'nun sezon sonu hamlesine yardımcı olmak için 90 dakikalık maçı tamamlamak olduğunu doğruladı.
Monaco'nun yaz transfer planları
Pogba tam olarak iyileşmeye odaklanırken, kulüp de kadronun diğer önemli oyuncularını kadroda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. L'Equipe, Monaco'nun etkileyici performansının ardından Barcelona'dan kiralık olarak gelen Ansu Fati'yi kalıcı olarak transfer etmek istediğini bildiriyor. İspanyol forvet bu sezon dokuz gol attı ve bu da onu, yeniden forma giymeye başlayan Pogba'nın takıma entegrasyonunun yanı sıra öncelikli bir hedef haline getiriyor. Prenslik kulübü için zorluk, maaş bütçesini dengelemek olacak, özellikle de Fati'nin Denis Zakaria gibi mevcut en yüksek maaşlı oyunculardan önemli ölçüde daha fazla kazanması nedeniyle.