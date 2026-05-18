AFP
Çeviri:
Ligue 1'de Toulouse ile oynanan maç, tehlikeli küme düşme protestosu nedeniyle yarıda kesilirken, Nantes taraftarları sahaya işaret fişekleriyle akın etti
Stade de la Beaujoire'da kargaşa çıktı
Nantes ile Toulouse arasında oynanan Ligue 1 maçı, ev sahibi taraftarların sahaya kitlesel olarak girmesinin ardından erken sona ermek zorunda kaldı. Maçın başlamasından önce Ligue 2'ye düşmeleri kesinleşen Nantes'in taraftarları, karşılaşmanın başlamasından sadece birkaç dakika sonra Stade de la Beaujoire'deki atmosferi zehirli bir hale getirdi. talkSPORT'un haberine göre, maçın 22. dakikasında yüzlerce Nantes ultras'ı güvenlik kordonlarını aşarak sahaya akın etti.
Maç devam ederken kale arkasında işaret fişekleri yakılınca durum hızla tırmandı. Ultraslar görevlileri geçip sahaya girince, her iki takımın oyuncuları da hemen sahadan kaçarak güvenli bir yere ulaşmak için tünele koştu. Çevik kuvvet polisi hızla sahaya sevk edildi ve protestocuların oyuncuları soyunma odası bölgesine kadar takip etmesini engellemek için insan kalkanı oluşturdu.
- AFP
Vahid Halilhodzic protestoların ortasında gözyaşlarına boğuldu
Kaosun ortasında, Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic duygusal bir çatışmanın merkezindeydi. Deneyimli teknik direktör, teknik alana giren taraftarlarla tartışmaya girmeye çalışırken fiziksel olarak engellenmek zorunda kaldı. Daha sonra televizyon kameraları, olayların boyutunun netleşmesiyle 73 yaşındaki teknik adamın gözyaşlarına boğulmak üzere olduğunu görüntüledi. Bu olay, oyuncu olarak beş yıl forma giydiği kulüpteki ikinci teknik direktörlük görevinin yıkıcı bir sonunu işaret ediyor.
Kulübü küme düşmekten kurtarmak için çaresiz bir girişimde bulunarak Mart 2026'da Nantes'a yeniden katılan Halilhodzic, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Kulüpte efsanevi bir statüye sahip olmasına rağmen, takımın ikinci lige düşmesini engelleyemedi. Sahadan taraftarlar sonunda uzaklaştırılsa da, hakem durumun devam edemeyecek kadar istikrarsız olduğunu değerlendirdi ve kulüp, İngiltere saatiyle 21:05'te maçın iptal edildiğini doğruladı.
Birinci Lig'deki serüvenin acı sonu
Bu küme düşüşü, Nantes’ın Fransa’nın en üst ligindeki 13 yıllık serüvenine hüzünlü bir son getirdi. Kulübün kaderi, 8 Mayıs’ta Lens deplasmanında alınan 1-0’lık yenilginin ardından matematiksel olarak kesinleşmişti. Bu sonuç, “Kanaryalar”ın Metz ile birlikte Ligue 2’ye düşmesini garantiledi ve Pazar günü oynanan sezonun son maçında patlak veren öfke dalgasını tetikledi.
Son sezonlarda önemli başarılara imza atan taraftarlar için bu düşüş özellikle kabul edilmesi zor bir durum. 2013'teki yükselişinden bu yana Nantes, iki kez üst üste Coupe de France finaline ulaşarak rekabetçi bir güç haline gelmişti. 2022'de Nice'i yenerek kupayı kazandıkları unutulmaz bir performans sergilediler ve bu başarı, Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir serüvene yol açtı; bu serüvende eleme turlarında İtalyan devi Juventus ile karşılaştılar.
- AFP
Gümüş kupalardan ikinci lige
Sekiz kez Fransa şampiyonu olan takımın düşüşü çok hızlı oldu. Üç yıl önce, üst üste ikinci kez Coupe de France finalinde yer almışlardı; ancak Pazar günü karşılaşmaları gereken aynı Toulouse takımına ağır bir yenilgi almışlardı. Bu mağlubiyet bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor; kulüp, sonunda felaketle sonuçlanan zorlu 2025-26 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyemedi. Fransız futbol yetkililerinin, protesto sırasında meydana gelen güvenlik ihlallerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatması bekleniyor.