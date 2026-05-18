Nantes ile Toulouse arasında oynanan Ligue 1 maçı, ev sahibi taraftarların sahaya kitlesel olarak girmesinin ardından erken sona ermek zorunda kaldı. Maçın başlamasından önce Ligue 2'ye düşmeleri kesinleşen Nantes'in taraftarları, karşılaşmanın başlamasından sadece birkaç dakika sonra Stade de la Beaujoire'deki atmosferi zehirli bir hale getirdi. talkSPORT'un haberine göre, maçın 22. dakikasında yüzlerce Nantes ultras'ı güvenlik kordonlarını aşarak sahaya akın etti.

Maç devam ederken kale arkasında işaret fişekleri yakılınca durum hızla tırmandı. Ultraslar görevlileri geçip sahaya girince, her iki takımın oyuncuları da hemen sahadan kaçarak güvenli bir yere ulaşmak için tünele koştu. Çevik kuvvet polisi hızla sahaya sevk edildi ve protestocuların oyuncuları soyunma odası bölgesine kadar takip etmesini engellemek için insan kalkanı oluşturdu.











