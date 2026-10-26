Stade Vélodrome'daki seyirciler, Olympique de Marseille'in Le Havre AC'yi 4-3 mağlup ettiği unutulmaz bir maça tanıklık etti. CJ Egan-Riley henüz dördüncü dakikada gol perdesini açtı. Tim Weah 32. dakikada, Igor Paixão ise ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada ağları buldu. Himad Abdelli 54. dakikada konuk ekip adına farkı bire indirdi. Ardından Josh Maja 76 ve 88. dakikalarda iki gol atarken Lamine N'Diaye de 85. dakikada ağları buldu ve maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Olympique de Marseille, 12 dakikalık uzatma bölümünde baskıya dayanarak üç puanın tamamını aldı.