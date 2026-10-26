2026/27 Ligue 1 sezonunun 8. haftası, Fransa genelinde baştan sona heyecana sahne oldu. Olympique de Marseille, Stade Vélodrome'da Le Havre karşısında yedi gollü, kaotik bir mücadeleden galip çıkmayı başardı. Stade Rennais, Sebastian Szymański'nin müthiş performansıyla Strasbourg'u rahat geçti; RC Lens ise Bollaert-Delelis'deki çekişmeli mücadelede Paris FC'nin yükselişini durdurdu.
Ligue 1'de 8. haftanın özeti: Marsilya yedi gollü heyecan dolu maçta Le Havre'ı mağlup etti, Rennes Strasbourg'u rahat geçti, Lens ise Paris FC'yi kıl payı yendi
- AFP
Olympique de Marseille 4-3 Le Havre AC
Stade Vélodrome'daki seyirciler, Olympique de Marseille'in Le Havre AC'yi 4-3 mağlup ettiği unutulmaz bir maça tanıklık etti. CJ Egan-Riley henüz dördüncü dakikada gol perdesini açtı. Tim Weah 32. dakikada, Igor Paixão ise ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada ağları buldu. Himad Abdelli 54. dakikada konuk ekip adına farkı bire indirdi. Ardından Josh Maja 76 ve 88. dakikalarda iki gol atarken Lamine N'Diaye de 85. dakikada ağları buldu ve maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Olympique de Marseille, 12 dakikalık uzatma bölümünde baskıya dayanarak üç puanın tamamını aldı.
- AFP
Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace
Stade Rennais FC, Roazhon Park'ta sahasında üstün bir oyun sergileyerek RC Strasbourg Alsace'ı gol yemeden 3–0 mağlup etti. Boulaye Dia, 33. dakikada gol perdesini açtı. Ardından Polonyalı oyun kurucu Sebastian Szymański sahneye çıktı. Szymański, devre arasından hemen önce (40') farkı ikiye çıkardı ve 60. dakikada (60') ikinci golünü atarak Rennes'in üstün bir oyunla aldığı galibiyeti perçinledi.
- AFP
RC Lens 2-1 Paris FC
RC Lens, Stade Bollaert-Delelis'deki coşkulu taraftarların önünde başarılı bir dönem geçiren Paris FC'yi 2-1 mağlup etti. Luca Koleosho, ikinci yarının hemen başında (46') konuk ekibi öne geçirdi. Florian Thauvin'in 62. dakikadaki beraberlik golüyle karşılık veren Lens, Thorgan Hazard'ın 82. dakikada attığı golle geri dönüşünü tamamladı.
- AFP
AS Monaco 1-1 LOSC Lille
Şampiyonluk yarışındaki iki takım Stade Louis II'de karşı karşıya geldi; AS Monaco ile LOSC Lille arasındaki çekişmeli mücadele 1-1 berabere sona erdi. Ethan Mbappé, 23. dakikada Lille'i öne geçirdi. Edan Diop ise 73. dakikada Monaco'ya beraberliği getirdi. Tanguy Nianzou Kouassi'nin 66. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından Lille, maçın son bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı ve iki takım da birer puan aldı.
- AFP
Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice
OGC Nice, Stade Francis-Le Blé'de Stade Brestois 29'u 2-1 yenerek deplasmanda kritik bir galibiyet aldı. Ludovic Ajorque, 14. dakikada Brest'i öne geçirdi. Nice, ikinci yarıda toparlanarak 60. dakikada Elye Wahi ile beraberliği yakaladı. Sofiane Diop ise 82. dakikada galibiyet golünü attı.
- AFP
AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC
AJ Auxerre ile Le Mans FC, Stade de l'Abbé-Deschamps'da 1-1 berabere kaldı. Lige yeni yükselen Le Mans, ikinci yarının başlamasından hemen sonra Lucas Buadés'in golüyle öne geçti (48'). Auxerre ise sekiz dakika sonra Cameron Archer'ın VAR incelemesiyle geçerliliği onaylanan beraberlik golüyle karşılık verdi (56') ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
- AFP
Toulouse FC 0-0 ES Troyes AC
Toulouse FC ile ES Troyes AC, Stadium de Toulouse'da golsüz 0-0 berabere kaldı. Sekiz sarı kartın çıktığı sert mücadelede iki takımın savunması da sağlam durdu ve net gol fırsatları azdı.
- AFP
Angers SCO 0-0 FC Lorient
Angers SCO ile FC Lorient, Raymond Kopa Stadyumu'nda taktik mücadelenin öne çıktığı maçta 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da savunma düzenine ve disipline öncelik vererek birbirlerinin geçiş oyununu etkisiz kıldı ve puanları paylaştı.
- AFP
Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais
Şampiyon Paris Saint-Germain ile Olympique Lyonnais arasında Parc des Princes’te oynanacak haftanın öne çıkan dev mücadelesi, 8. hafta maçlarını tamamlamak üzere 26 Ekim Pazartesi gününe programlandı.
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