2026/27 Ligue 1 sezonunun 7. haftasında Fransa genelinde gollü performanslar, son dakikalarda gelen dramatik geri dönüşler ve puan tablosunda önemli değişiklikler yaşandı. Paris Saint-Germain, Strasbourg'da geriye düştüğü maçta geri dönerek ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Marsilya, Angers SCO'ya beş gol atarken Paris FC, yedi gollü maçta Stade Rennais'i kıl payı mağlup etti.
Ligue 1'de 7. hafta özeti: PSG, Strasbourg'da son bölümde geri dönüşe imza attı; Marsilya, Angers'ı farklı yendi; Paris FC yedi gollü müthiş maçı kazandı
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain, Stade de la Meinau'da RC Strasbourg Alsace karşısında geriden gelerek 3–1 kazandı. Giovanni Reyna, 17. dakikada Strasbourg'u öne geçirdi ve ev sahibi ekip ikinci yarının sonlarına kadar üstünlüğünü korudu. Ancak 77. dakikada Illia Zabarnyi eşitliği sağladı. Ardından Ousmane Dembélé (85') ve Désiré Doué (90+3') son dakikalarda attıkları gollerle PSG'nin üst üste dördüncü galibiyetini getirdi.
- AFP
Angers SCO 2-5 Marsilya
Olympique de Marseille, Raymond Kopa Stadyumu'nda Angers SCO'yu 5-2 mağlup ederek deplasmanda hücum futbolu dersi verdi. OM, sürekli hücum baskısıyla ev sahibini bunaltarak üstün bir galibiyetle üç puanı aldı.
- AFP
Paris FC 4-3 Stade Rennais FC
Stade Jean-Bouin, yedi gollü bir mücadeleye sahne oldu. Lige yeni yükselen Paris FC, Stade Rennais FC'nin geri dönüş çabasına direnerek 4-3 kazandı. Paris FC erken bir üstünlük kurdu. Rennes ise tansiyonun yükseldiği karşılaşmanın ilk yarısında dört sarı kart gördü.
- AFP
Olympique Lyonnais 2-1 OGC Nice
Olympique Lyonnais, Parc Olympique Lyonnais'da OGC Nice'i 2-1 yenerek sahasında zorlu bir galibiyet aldı. Nice, 18. dakikada Elye Wahi'nin golüyle öne geçti ancak Lyon, ilk yarıda Pavel Šulc (32') ve Tanner Tessmann'ın (36') golleriyle karşılık verdi. Keito Nakamura'nın 70. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen Lyon, son 20 dakikada üstünlüğünü kararlılıkla korudu.
- AFP
FC Lorient 1-0 AS Monaco
FC Lorient, Stade du Moustoir'da üst sıralarda yer alan AS Monaco'yu 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Lorient'ın savunma düzeni maç boyunca Monaco'yu zorladı. Ev sahibi ekip üç puanı alırken Monaco, zirve yarışında yara aldı.
- AFP
ES Troyes AC 1-3 RC Lens
RC Lens, Stade de l'Aube'da ES Troyes AC'yi deplasmanda 3-1 yenerek ikna edici bir galibiyet aldı. Her iki yarıda da geçiş hücumlarında yakaladığı fırsatları değerlendiren Lens, Troyes'ı puan tablosunun alt sıralarında bıraktı.
- AFP
Le Havre AC 1-3 AJ Auxerre
AJ Auxerre, Stade Océane'da Le Havre AC'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Auxerre, ikinci yarıda maçın kontrolünü ele geçirerek deplasmanda rahat bir şekilde iki farklı galibiyete ulaştı.
- AFP
Le Mans FC 0-3 Toulouse FC
Toulouse FC, Stade Marie-Marvingt'de çıktığı deplasman maçında sonuç alıcı bir performans sergileyerek Le Mans FC'yi gol yemeden 3-0 mağlup etti. Toulouse, önemli fırsatlarını gole çevirirken yeni yükselen rakibinin maça dönmesine izin vermedi.
- AFP
LOSC Lille 1-1 Stade Brestois 29
LOSC Lille ile Stade Brestois 29, Decathlon Arena'da 1-1 berabere kaldı. Dengeli geçen mücadelede iki takım da gol fırsatları yarattı ve sahadan birer puanla ayrıldı.
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