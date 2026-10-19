Stade Jean-Bouin, yedi gollü bir mücadeleye sahne oldu. Lige yeni yükselen Paris FC, Stade Rennais FC'nin geri dönüş çabasına direnerek 4-3 kazandı. Paris FC erken bir üstünlük kurdu. Rennes ise tansiyonun yükseldiği karşılaşmanın ilk yarısında dört sarı kart gördü.