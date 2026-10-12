2026/27 Ligue 1 sezonunun 6. haftasında Fransa’nın en üst liginde hücum futbolu, önemli karşılaşmalar ve gidişatı değiştiren kritik anlar öne çıktı. Son şampiyon Paris Saint-Germain üst üste üçüncü galibiyetini alırken Stade Brestois 29, altı gollü heyecan dolu maçta Angers SCO’yu farklı geçti. Marseille ise deplasmanda aldığı net bir galibiyetle toparlandı.
Ligue 1’de 6. hafta özeti: PSG üst üste üçüncü galibiyetini aldı, Brest Angers’i farklı yendi, Rennes Auxerre’i dağıttı
- AFP
Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC
Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te üst lige yükselen Le Mans FC’yi 3-1 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Le Mans ikinci yarıda skoru eşitlese de Kvicha Kvaratskhelia ve Maghnes Akliouche’un golleriyle kalitesini gösteren PSG, Luis Enrique’nin takımına üç puanı getirdi.
- AFP
Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO
Stade Brestois 29, Stade Francis-Le Blé'de Angers SCO'yu 5-1 mağlup ederek hücumda etkileyici bir performans sergiledi. Brest, Angers'in savunmadaki zaaflarından yararlandı. Konuk ekibin 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle bu zaaflar daha da belirginleşti. Brest, durumu acımasızca değerlendirerek sezonun en farklı galibiyetini aldı.
- AFP
Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre
Stade Rennais FC, Roazhon Park’ta bitiriciliğini konuşturduğu maçta AJ Auxerre’i 4-1 mağlup etti. İkinci yarının başında bulduğu ve rakibinin karşılık veremediği üç golle kontrolü ele geçiren Rennes, Auxerre’e geri dönüş için fazla fırsat tanımadı.
- AFP
RC Lens 2-1 Olympique Lyonnais
RC Lens, Stade Bollaert-Delelis’de Olympique Lyonnais’yı zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. İki farklı üstünlük yakalayan Lens, Lyon’un son bölümdeki geri dönüş çabasına direndi. Ev sahibi ekip, 84. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen duraklama dakikalarında üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.
- AFP
ES Troyes AC 0-2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille, Stade de l'Aube'da ES Troyes AC'yi deplasmanda 2-0 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son verdi. Amine Harit 50. dakikada gol perdesini açtı, Himad Abdelli ise uzatma dakikalarının sonlarında (90+8') penaltıdan attığı golle galibiyeti perçinledi.
- AFP
AS Monaco 2-2 Toulouse FC
AS Monaco, Stade Louis II'de Toulouse FC ile oynadığı çekişmeli maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Çok sayıda fırsat yakalayan Monaco, Toulouse'u mağlup edemedi. Konuk ekip ise geriden gelerek değerli bir deplasman puanı aldı.
- AFP
OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace
OGC Nice, Allianz Riviera'da RC Strasbourg Alsace'ı 2-1 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında sahanın kritik bölgelerinde kontrolü sağlayan Nice, Strasbourg karşısında galibiyete uzandı.
- AFP
LOSC Lille 1-0 Le Havre AC
LOSC Lille, Decathlon Arena’da Le Havre AC karşısında profesyonelce oynayarak 1-0’lık iç saha galibiyeti elde etti. Le Havre, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından son 30 dakikayı 10 kişi oynadı. Lille de skor üstünlüğünü koruyarak gol yemeden galibiyete ulaştı.
- AFP
FC Lorient 1-0 Paris FC
FC Lorient, Stade du Moustoir’da Paris FC’yi 1-0 mağlup etti. Lorient, erken bulduğu golle yakaladığı üstünlüğü, gergin geçen ikinci yarıda beş sarı kart gören hırslı Paris FC karşısında korudu.
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