Ligue 1’de 6. hafta özeti: PSG üst üste üçüncü galibiyetini aldı, Brest Angers’i farklı yendi, Rennes Auxerre’i dağıttı

Stade Brestois 29, Stade Francis-Le Blé'de Angers SCO'yu 5-1 mağlup ederek hücumda etkileyici bir performans sergiledi. Brest, Angers'in savunmadaki zaaflarından yararlandı. Konuk ekibin 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle bu zaaflar daha da belirginleşti. Brest, durumu acımasızca değerlendirerek sezonun en farklı galibiyetini aldı.